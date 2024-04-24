В ночь на 24 апреля нанесены удары по пунктам размещения личного состава противника в Купянске и Харькове
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Вооружённые силы России в ночь на 24 апреля нанесли серию ударов по объектам противника в Харькове и Харьковской области.
Не менее семи прилётов в ночные часы зафиксировано в Купянске. Там основным целями стали пункты размещения личного состава противника. Уничтожены расположения националистических вооружённых формирований, в составе которых как минимум десятки иностранных наёмников, включая граждан США, Грузии, Польши, прибалтийских республик.
Ставленник киевского режима в Харькове сообщает о прилётах по объектам в городе. Он утверждает, что в одном из случаев перебит газопровод, не говоря о том, что являлось реальной целью для ВС РФ. А эта цель – склады с ГСМ и техникой ВСУ, в том числе ранее переданной рядом стран НАТО. Там же огневое поражение нанесено, как и в Купянске, пунктам размещения украинских военнослужащих и иностранных наёмников.
Российские войска нанесли удары по объектам киевского режима и в Николаевской области. Взрывы прогремели в том числе в самом областном центре.
Поздним вечером 23 апреля были нанесены удары по объектам в Днепропетровске и области. Там российские ракеты и дроны отработали по украинским резервам, которые в экстренном порядке пытаются перебросить на Донбасс для сдерживания продвижения российских войск.
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