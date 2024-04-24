В ночь на 24 апреля нанесены удары по пунктам размещения личного состава противника в Купянске и Харькове

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В ночь на 24 апреля нанесены удары по пунктам размещения личного состава противника в Купянске и Харькове

Вооружённые силы России в ночь на 24 апреля нанесли серию ударов по объектам противника в Харькове и Харьковской области.

Не менее семи прилётов в ночные часы зафиксировано в Купянске. Там основным целями стали пункты размещения личного состава противника. Уничтожены расположения националистических вооружённых формирований, в составе которых как минимум десятки иностранных наёмников, включая граждан США, Грузии, Польши, прибалтийских республик.



Ставленник киевского режима в Харькове сообщает о прилётах по объектам в городе. Он утверждает, что в одном из случаев перебит газопровод, не говоря о том, что являлось реальной целью для ВС РФ. А эта цель – склады с ГСМ и техникой ВСУ, в том числе ранее переданной рядом стран НАТО. Там же огневое поражение нанесено, как и в Купянске, пунктам размещения украинских военнослужащих и иностранных наёмников.

Российские войска нанесли удары по объектам киевского режима и в Николаевской области. Взрывы прогремели в том числе в самом областном центре.

Поздним вечером 23 апреля были нанесены удары по объектам в Днепропетровске и области. Там российские ракеты и дроны отработали по украинским резервам, которые в экстренном порядке пытаются перебросить на Донбасс для сдерживания продвижения российских войск.
9 комментариев
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  1. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +8
    Сегодня, 06:53
    Уничтожены расположения националистических вооружённых формирований, в составе которых как минимум десятки иностранных наёмников, включая граждан США, Грузии, Польши, прибалтийских республик.
    Данная категория подлежит только уничтожению и без права сдаться в плен. Не ограничившись Харьковым наши с удовольствием преподнесли "подарочек" резервам в Николаевской и Днепропетровской областях. Так их гадов - в хвост и в гриву и без продыха для них.
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +2
    Сегодня, 07:12
    Хорошие новости...тактика постоянного уничтожения живой силы противника везде где это возможно даёт результаты.
    Наиболее мотивированные и обученные первыми отправляются на тот свет...идет охота на натовский зверинец.
  3. Степняк Звание
    Степняк
    0
    Сегодня, 07:14
    Количество когда-то обязательно должно перейти в качество. Только когда? Может количества маловато?
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +3
      Сегодня, 08:02
      Этот вопрос аналогичен задаче о бассейне в который по одной трубе втекает, по другой вытекает. Чтобы количество перешло в качество скорость уничтожения техники и ЛС врага должна быть больше скорости пополнения его резервов. Рано или поздно втекающая труба иссякнет и мы неминуемо победим. Я ориентируюсь на период в два года.
  4. mikh-korsakov Звание
    mikh-korsakov
    0
    Сегодня, 07:18
    "цель – склады с ГСМ и техникой ВСУ, в том числе ранее переданной рядом стран НАТО. Там же огневое поражение нанесено, как и в Купянске, пунктам размещения украинских военнослужащих и иностранных наёмников."
    Это хорошо. Но беда в том, что у них всего осталось много, а не хватит, так ещё подвезут. Бьем-бьем. А они, как будто, клонируются. До последнего украинца? Но у них осталось, как мне сказали по ТВ 1, 10 млн мужиков. Хватит ли сил
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +4
      Сегодня, 07:51
      Ничего не бывает бесконечно!
      Меньше удобных мест для хранения, они неудобный и плохо скрыты, соответственно становятся лёгкой целью!!!
      На счёт ГСМ... а как они их хранить будут??? Ямы выкопают, что ли...
      Про ж. д. цистерны и прочее самоходное... не, не, лёгкая цель, да и не напасешся тех же бензовозов, техника спесфисскся и лишней ни у кого нет.
      Насчёт ЛС, так у них проблемы с пополнением линейных частей на передовой, а не делать этого они не могу... это реальность.
      Что то скрывает туман войны, но ведь не зря есть мнение, что сформировать новые бригады, укомплектовать их всем необходимым у них, пока, не получается...
      В общем, время, время и ещё раз время.
      В итоге увидим, что и как у них, у нас, получилось/не получилось.
  5. Сергей Колтаков Звание
    Сергей Колтаков
    +1
    Сегодня, 08:08
    Молодцы, ребята, хорошо пропахали, нашинковали там, удачи вам и всего самого хорошего❗❗❗
  6. Ella34 Звание
    Ella34
    0
    Сегодня, 08:14
    Каждый день мы их уничтожаем, а они не заканчиваются!!!! Это немыслимо!!! Боже!!! Помоги России!!!! Пусть они закончатся!
  7. Село Звание
    Село
    0
    Сегодня, 08:55
    Я вот наемников западных не понимаю, зачем ехать туда где тебя с вероятностью 99.9999999999% гарантированно ликвидируют. Одно дело приехать куда нибудь в африку, где есть шанс хоть из ахтамата пострелять, другое это лезть под фабы полутонные да искандеры. Их там что, не вводят в курс дела?