Замглавы МИД КНДР об украинском конфликте: Это кладбище военной техники НАТО

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Замглавы МИД КНДР об украинском конфликте: Это кладбище военной техники НАТО

В министерстве иностранных дел КНДР прокомментировали противостояние НАТО с Россией на Украине.

По словам замглавы ведомства Им Чхон Иля, поле боя представляет собой «кладбище военной техники НАТО».



Замминистра:

Это кладбище техники, которой до этого так хвалились в США и НАТО. Теперь оно стоит сгоревшим в полях.

Им Чхон Иль комментирует и одобрение американцами очередного пакета военной помощи киевскому режиму, отмечая, что никакая военная помощь в конечном итоге не спасёт для него (режима) ситуацию на фронте.

Сам пакет помощи Киеве замглавы МИД КНДР назвал психотропным веществом для режима.

Корейский чиновник:

Эти военные поставки снова станут лишь временным облегчением для той своры, которую старается поддержать Америка

По этим термином Им Чхон Иль, однозначно, понимает «команду» Зеленского, которая находится в прямой зависимости от решений, принимаемых Вашингтоном, и которая этого уже даже не скрывает.

Напомним, Зеленский на днях заявил, что воевать украинцами против России – принципиально хорошая идея для Запада, откровенно дав понять, что он и сам эту идею горячо поддерживает. То есть, человек, называющий себя президентом страны, открыто выступает за то, чтобы его сограждане гибли за иностранные интересы, а сам при этом продолжает обеими руками держаться за президентское кресло, запрещая проведение выборов.
10 комментариев
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  1. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 07:11
    Это кладбище техники, которой до этого так хвалились в США и НАТО. Теперь оно стоит сгоревшим в полях.
    recourse "А вдоль дороги, мертвые с косами стоят..." вот тишины нет и долго не будет. request
    1. Александр 3 Звание
      Александр 3
      0
      Сегодня, 07:29
      Сатанисты правят балом на Украине.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 07:24
    Это кладбище техники, которой до этого так хвалились в США и НАТО. Теперь оно стоит сгоревшим в полях.
    Хорошо зам главы МИД КНДР прошелся по чванливым западникам и в первую очередь американцам.
    станут лишь временным облегчением для той своры
    Хорошее, а главное правильное сравнение подобрал для киевской хунты. Свора она и есть свора, вот только вожачок за океаном.
    1. monetam Звание
      monetam
      +1
      Сегодня, 07:45
      Вообще, у северных корейцев правильное и овсприятие, и оценка всех этих событий - без особенной оглядки и дипломатическиъ экивоков.
    2. Electrical Звание
      Electrical
      0
      Сегодня, 08:33
      Хорошее, а главное правильное сравнение подобрал для киевской хунты.
      Из уст корейца термин свора звучит как стадо бешенной свинины. Вроде и могло быть полезным, но в виду неизлечимой заразы подлежит лишь полному уничтожению с захоронением в скотомогильниках.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:27
    «Это кладбище техники» —

    — Чтобы превратить это в кладбище проделана большая работа ...
    "Работайте,братья!" ...
    1. Heda Звание
      Heda
      -1
      Сегодня, 08:09
      Пару фоток уже год по кругу постят. А кладбища российской техники в упор не видят.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:33
    Замглавы МИД КНДР об украинском конфликте: Это кладбище военной техники НАТО
    . Про кладбище, это понятно... ещё, да и главное, наверняка, это большой бизнес на крови!!! Так было всегда, так и будет впредь.
    Ах да, у нас металлургический завод работает на металлоломе... такого количества металлолома, на открытых площадках, на подьездных путях, на стоянка грузовиков, припомнить трудно... разве что в самом начале производства, но это было так давно!!!
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      Сегодня, 07:39
      Кстати, военных там не мало, потому как разных опасных предметов попадается... их всегда хватало, но сейчас особенно, увы soldier
  5. Гардамир Звание
    Гардамир
    +1
    Сегодня, 07:37
    Подумаешь замглавы.Йоми лучше спела