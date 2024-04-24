Замглавы МИД КНДР об украинском конфликте: Это кладбище военной техники НАТО
В министерстве иностранных дел КНДР прокомментировали противостояние НАТО с Россией на Украине.
По словам замглавы ведомства Им Чхон Иля, поле боя представляет собой «кладбище военной техники НАТО».
Замминистра:
Им Чхон Иль комментирует и одобрение американцами очередного пакета военной помощи киевскому режиму, отмечая, что никакая военная помощь в конечном итоге не спасёт для него (режима) ситуацию на фронте.
Сам пакет помощи Киеве замглавы МИД КНДР назвал психотропным веществом для режима.
Корейский чиновник:
По этим термином Им Чхон Иль, однозначно, понимает «команду» Зеленского, которая находится в прямой зависимости от решений, принимаемых Вашингтоном, и которая этого уже даже не скрывает.
Напомним, Зеленский на днях заявил, что воевать украинцами против России – принципиально хорошая идея для Запада, откровенно дав понять, что он и сам эту идею горячо поддерживает. То есть, человек, называющий себя президентом страны, открыто выступает за то, чтобы его сограждане гибли за иностранные интересы, а сам при этом продолжает обеими руками держаться за президентское кресло, запрещая проведение выборов.
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