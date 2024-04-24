Украинские беспилотники атаковали два объекта ТЭК России на территории Смоленской области
Украинские беспилотники атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, в результате ударов имеются возгорания. Как сообщают власти региона, атака была проведена сразу на два объекта ТЭК.
В ночь со вторника на среду украинские вооруженные формирования снова провели атаку на несколько российских регионов, атаковав объекты ТЭК в глубине территории. Три БПЛА, один из которых реактивный, были уничтожены над Воронежской областью, один беспилотник упал в промышленной зоне в Липецкой, а вот в Смоленской украинские дроны все же атаковали два объекта, связанные с ТЭК.
По предварительной информации, возгорание в результате атак БПЛА возникло на нефтебазе у деревни Раздорово, местные жители сообщали о нескольких взрывах. Вторая атака прошла на объект в Ярцевском районе. Власти сообщают о работе пожарных расчетов и экстренных служб. Предварительно, пострадавших нет.
— написал в своем ТГ-канале глава Смоленской области Василий Анохин.
Накануне в Киеве заявили, что США официально не запрещали ВСУ наносить удары по российским НПЗ, поэтому они будут продолжены. А личные просьбы главы Пентагона Ллойда Остина и вице-президента Камалы Харрис запретом не являются.
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