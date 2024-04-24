Украинские беспилотники атаковали два объекта ТЭК России на территории Смоленской области

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Украинские беспилотники атаковали два объекта ТЭК России на территории Смоленской области

Украинские беспилотники атаковали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленской области, в результате ударов имеются возгорания. Как сообщают власти региона, атака была проведена сразу на два объекта ТЭК.

В ночь со вторника на среду украинские вооруженные формирования снова провели атаку на несколько российских регионов, атаковав объекты ТЭК в глубине территории. Три БПЛА, один из которых реактивный, были уничтожены над Воронежской областью, один беспилотник упал в промышленной зоне в Липецкой, а вот в Смоленской украинские дроны все же атаковали два объекта, связанные с ТЭК.



По предварительной информации, возгорание в результате атак БПЛА возникло на нефтебазе у деревни Раздорово, местные жители сообщали о нескольких взрывах. Вторая атака прошла на объект в Ярцевском районе. Власти сообщают о работе пожарных расчетов и экстренных служб. Предварительно, пострадавших нет.

(...) По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского районов произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия. Прошу сохранять спокойствие и не поддаваться панике

— написал в своем ТГ-канале глава Смоленской области Василий Анохин.

Накануне в Киеве заявили, что США официально не запрещали ВСУ наносить удары по российским НПЗ, поэтому они будут продолжены. А личные просьбы главы Пентагона Ллойда Остина и вице-президента Камалы Харрис запретом не являются.
18 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 07:30
    Идёт война, во всех её видах и проявлениях.
    Что то обсуждать... а какой в этом смысл?
    То, что НАДО СДЕЛАТЬ, это и так понятно... будет ли сделано все необходимое, в обозримом будующем, вопрос, на который никто ответа не даёт и не даст, по крайне мере так, что б этому можно было б поверить.
    Скорее всего придётся ждать, пока проблемы не разрешатся тем или иным образом.
    Про то, каким образом... обсуждать/спорить, тоже смысла нет, потому как ответов, пока, нет.
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    +1
    Сегодня, 07:34
    Привык народ уже к таким налетам...это стало уже обыденным явлением.
    Вопрос только в том как далеко могут залететь БПЛА ВСУ в глубину России по наводке натовских средств целеуказания или диверсионных групп Буданова.
    1. Hellcos Звание
      Hellcos
      0
      Сегодня, 07:42
      думаю, что и во Владивосток смогут, потому что скорее всего не с Украины дроны летят. Почти ежедневно ФСБ накрывает готовящих терракты и не все они бывшие граждане Украины
  3. УАЗ 452 Звание
    УАЗ 452
    0
    Сегодня, 07:46
    И всё же, как собираются проводить парады, если по ним вполне может прилететь, и наша ПВО не может гарантировать перехват вражьих ракет и БПЛА?
    1. 75Сергей Звание
      75Сергей
      +1
      Сегодня, 08:00
      7 ноября 1941 года, тоже проводили и ничего, победили!
      1. УАЗ 452 Звание
        УАЗ 452
        +2
        Сегодня, 08:07
        Читал, что окончательное решение о проведении того парада было принято, когда убедились, что погода нелётная. А сейчас для дронов с GPS этот фактор вообще малозначим.
        1. 75Сергей Звание
          75Сергей
          +2
          Сегодня, 08:10
          Ну скажем так, Парад все равно бы был, вопрос стоял о выступлении Сталина И. В., это теперь, как это стало модно "задним числом", начинают выдумывать разные небылицы
      2. Deon59 Звание
        Deon59
        0
        Сегодня, 08:09
        Там СССР был , и другие условия
      3. частное лицо Звание
        частное лицо
        +1
        Сегодня, 08:10
        7 ноября 1941 года, тоже проводили

        Не переворачивайте всё с ног на голову.
    2. Deon59 Звание
      Deon59
      +1
      Сегодня, 08:04
      Уже отменили Бессмертный полк
      1. УАЗ 452 Звание
        УАЗ 452
        -3
        Сегодня, 08:09
        Его не из-за этого отменили, а чтобы портретами погибших на сво не огорчали электорат.
        1. Deon59 Звание
          Deon59
          -2
          Сегодня, 08:10
          Зомби ящик сказал люминий , значит люминий
        2. 75Сергей Звание
          75Сергей
          +1
          Сегодня, 08:13
          Не несите чушь, гражданскими рисковать не хотят
      2. 75Сергей Звание
        75Сергей
        0
        Сегодня, 08:11
        Гражданские, что вы хотите, но все еще вилами по воде, могут быть стихийные митинги.
        1. Deon59 Звание
          Deon59
          0
          Сегодня, 08:14
          Какие митинги , вы штраф от 200 тыс готовы платить . Потом по пьяни можете нечайно себя утопить или мало ли что
    3. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 08:22
      парады и массовые гуляния пройдут практически во всех областях
  4. 75Сергей Звание
    75Сергей
    0
    Сегодня, 07:59
    Все-же аэростаты с сетями вокруг объектов маленьких было бы не плохо?
    Вопрос когда?
  5. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 08:34
    Два объекта тэк горят в условиях нехватки оружия у противника. Давайте представим что будет, когда вся обещанная помощь доедет. Каждый раз, говоря кремль необучаем, хочется верить что он таки обучаем с сотого раза. Но кремль каждый раз подтверждает статус необучаемого.