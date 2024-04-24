Взрыв в Одессе: ВС РФ стараюется выбивать инфраструктуру, через которую для ВСУ могут доставлять оружие и боеприпасы

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Взрыв в Одессе: ВС РФ стараюется выбивать инфраструктуру, через которую для ВСУ могут доставлять оружие и боеприпасы

Сообщается о мощном взрыве, прогремевшем в Одессе. При этом украинская сторона пока не сообщает конкретно о прилёте.

После взрыва возник пожар, который пытаются тушить несколько расчётов ГС ЧС. По последним данным, взрыв прогремел на припортовой инфраструктуре.



С места событий сообщается о том, что в части Одессы пропало электричество.

Ранее удары были нанесены по портовой инфраструктуре Николаева.

Все эти варианты огневого воздействия вписываются в единую канву ликвидации инфраструктуры противника, способной принимать военные грузы морем. Это крайне важно ввиду того, что Запад вновь готовит крупные поставки киевскому режиму военной техники и боеприпасов в рамках одобренного конгрессом США обширного пакета военной помощи на сумму почти в 61 млрд долларов.

По понятным причинам, если каналы поставок оружия на поле боя перекрыты не будут, то это принесёт значительные проблемы и затянет конфликт, приведя к новым жертвам. Поэтому изоляция фронта от снабжения украинских войск – приоритетная задача ВС РФ. И вывод из строя портовой инфраструктуры противника – часть этой задачи, причём крайне важная.
15 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 08:02
    «Все эти варианты огневого воздействия вписываются в единую канву ликвидации инфраструктуры противника, способной принимать военные грузы морем» —

    — Одесса и Николаев должны перестать быть портовыми городами ...
    (До освобождения)
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +9
      Сегодня, 08:05
      Украинцам вообще,выход к морю- противопоказан. Только к свинофермам! И им удобней,и нас- спокойней.
      1. 75Сергей Звание
        75Сергей
        +3
        Сегодня, 08:16
        На территориях Польши и Канады, только не надо путать ххлов с украинцами, первые идейные, а вторые насильно обращенные ххлами.
      2. corrado Звание
        corrado
        +3
        Сегодня, 08:17
        Ещё бы пару кораблей с грузом на дно отправить, так, чисто "случайно", чтобы другие задумались, подходить ли к городу.
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          0
          Сегодня, 08:39
          О чем и речь. Боитесь открыто, сделайте от имени неизвестных доброжелателей.
      3. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 08:40
        Надо вдребезги разнести порт в Одессе, чтобы никакой Костя не смог привести шаланды полные фекалий.
      4. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 08:40
        Надо вдребезги разнести порт в Одессе, чтобы никакой Костя не смог привести шаланды полные фекалий.
  2. usr01 Звание
    usr01
    +3
    Сегодня, 08:13
    Говорят - в порту... громкий, такой БУМ! сначала 2 (в течении 2х секунд) через 2 мин еще 2...
    Наверное "отрабатывали слётанность в паре" (с)
  3. Kolt27 Звание
    Kolt27
    0
    Сегодня, 08:18
    "Взрыв в Одессе: ВС РФ стараюется выбивать инфраструктуру, через которую для ВСУ могут доставлять оружие и боеприпасы"
    Я понимаю в статье орфографические ошибки, но в заголовке статьи мне кажется это недопустимо. Просто после этого даже читать дальше не охота.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 08:18
    Взрыв в Одессе: ВС РФ стараюется выбивать инфраструктуру, через которую для ВСУ могут доставлять оружие и боеприпасы
    . Логично, оправдано, НУЖНО!
    Так и пойдём!
  5. svp67 Звание
    svp67
    +1
    Сегодня, 08:20
    Установить какие и чьи пароходы доставят оружие и объявить их законной целью...
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:24
    вписываются в единую канву ликвидации инфраструктуры противника, способной принимать военные грузы морем
    Еще бы попытаться оборвать сухопутную логистическую цепочку, что конечно трудно (много маршрутов), но хотя бы частично.
  7. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 08:38
    Ударов должны быть десятки по мостам, вышкам, генерации, транспортным развязкам. Сбивать надо все летящее над ЧМ с целью разведки, тогда есть шанс заметно помощь сократить. Разовые тычки большой пользы не принесут. В прошлом году уже проходили.
  8. kiborg Звание
    kiborg
    +1
    Сегодня, 08:42
    Надо не порты разрушать, а уничтожать иностранные корабли с вооружением прямо в этих портах. Это законная цель. Предупреждали ведь.. Или бояццо?? Тогда терпилы.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 08:46
      В общем да, кремль разрешает свои страхи и кособокие убеждения за счет граждан, граждане все это терпят.