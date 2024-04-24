Взрыв в Одессе: ВС РФ стараюется выбивать инфраструктуру, через которую для ВСУ могут доставлять оружие и боеприпасы
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Сообщается о мощном взрыве, прогремевшем в Одессе. При этом украинская сторона пока не сообщает конкретно о прилёте.
После взрыва возник пожар, который пытаются тушить несколько расчётов ГС ЧС. По последним данным, взрыв прогремел на припортовой инфраструктуре.
С места событий сообщается о том, что в части Одессы пропало электричество.
Ранее удары были нанесены по портовой инфраструктуре Николаева.
Все эти варианты огневого воздействия вписываются в единую канву ликвидации инфраструктуры противника, способной принимать военные грузы морем. Это крайне важно ввиду того, что Запад вновь готовит крупные поставки киевскому режиму военной техники и боеприпасов в рамках одобренного конгрессом США обширного пакета военной помощи на сумму почти в 61 млрд долларов.
По понятным причинам, если каналы поставок оружия на поле боя перекрыты не будут, то это принесёт значительные проблемы и затянет конфликт, приведя к новым жертвам. Поэтому изоляция фронта от снабжения украинских войск – приоритетная задача ВС РФ. И вывод из строя портовой инфраструктуры противника – часть этой задачи, причём крайне важная.
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