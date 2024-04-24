Мы все сильнее беспокоимся по поводу возможности какой-либо скоординированной атаки здесь, на родине, которая может несильно отличаться от того, что вы видели в концертном зале в России несколько недель назад.

Соединенные Штаты опасаются возможной террористической атаки, аналогичной теракту в российском «Крокус сити холле», в последнее время вероятность выступления какой-нибудь террористической группировки очень высока. С таким заявлением выступил директор ФБР Кристофер Рей.Федеральное бюро расследований США отмечает активность не только потенциальных террористов-одиночек и небольших групп, но и не исключает скоординированного удара по США нескольких террористических группировок. Причем такая вероятность в последнее десятилетие была крайне мала, но ситуация поменялась. Сейчас ФБР не исключает атаки экстремистов.— заявил глава ФБР, не забыв напомнить, что к теракту в России якобы причастны террористы «Исламского государства»* (ИГ*) (террористическая группировка, запрещена в России), а не Украина.Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта, в результате вооруженного нападения четырех боевиков погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали. По данным США, к атаке на концертный зал причастны боевики из ИГ*, в чем они пытаются убедить российские спецслужбы. По данным российского следствия, все доказательства указывают на то, что к теракту причастны украинские спецслужбы.