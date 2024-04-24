Директор ФБР Кристофер Рэй: США опасаются террористической атаки, подобной российскому «Крокусу»

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Директор ФБР Кристофер Рэй: США опасаются террористической атаки, подобной российскому «Крокусу»

Соединенные Штаты опасаются возможной террористической атаки, аналогичной теракту в российском «Крокус сити холле», в последнее время вероятность выступления какой-нибудь террористической группировки очень высока. С таким заявлением выступил директор ФБР Кристофер Рей.

Федеральное бюро расследований США отмечает активность не только потенциальных террористов-одиночек и небольших групп, но и не исключает скоординированного удара по США нескольких террористических группировок. Причем такая вероятность в последнее десятилетие была крайне мала, но ситуация поменялась. Сейчас ФБР не исключает атаки экстремистов.



Мы все сильнее беспокоимся по поводу возможности какой-либо скоординированной атаки здесь, на родине, которая может несильно отличаться от того, что вы видели в концертном зале в России несколько недель назад.

— заявил глава ФБР, не забыв напомнить, что к теракту в России якобы причастны террористы «Исламского государства»* (ИГ*) (террористическая группировка, запрещена в России), а не Украина.

Напомним, что теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта, в результате вооруженного нападения четырех боевиков погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали. По данным США, к атаке на концертный зал причастны боевики из ИГ*, в чем они пытаются убедить российские спецслужбы. По данным российского следствия, все доказательства указывают на то, что к теракту причастны украинские спецслужбы.
12 комментариев
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  1. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 08:16
    ЦРУ готовит у себя внеочередное 11 сентября. Интересно, кого на этот раз сделают виновными, а потом бомбить будут. Китайцев, русских, северных корейцев, иранцев.
    1. taiga2018 Звание
      taiga2018
      0
      Сегодня, 08:30
      Цитата: алабурга
      Интересно, кого на этот раз сделают виновными, а потом бомбить будут. Китайцев, русских, северных корейцев, иранцев.

      Кандидат №1 это Иран потому что пока только у этой страны,по крайней мере официально, нет ЯО,а уж все как надо подтасовать и подставить
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 08:31
      Интересно, кого на этот раз сделают виновными, а потом бомбить будут.

      А точно бомбить будут или всё таки побоятся...??? Надеетесь или обещаете...??? fool У всех вышеперечисленных стран есть ЯО - они и ответить могут... Это им не с душманами с калашами и в тапочках воевать...am
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 08:29
    Соединенные Штаты опасаются возможной террористической атаки
    А вы, как хотели? Итак слишком долго чувствуете себя спокойно разжигая военные конфликты и помогая планировать теракты в других странах. У многих чаша терпения уже давно переполнена.
  3. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    Сегодня, 08:40
    Чует кошка чьё мясо съела.
  4. fif21 Звание
    fif21
    0
    Сегодня, 08:42
    За терактом в Крокусе , стоят АНБ и ЦРУ США . Да , провернули через ИГИЛ . Но и в России умеют , подложить свинью . " Кавказская пленница" цитата - но пусть ,это будут люди, не из нашего района ! laughing
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 09:01
      fif21
      (александр)
      0
      Сегодня, 08:42
      Новый
      За терактом в Крокусе , стоят АНБ и ЦРУ США . Да , провернули через ИГИЛ . Но и в России умеют , подложить свинью . " Кавказская пленница" цитата - но пусть ,это будут люди, не из нашего района ! laughing
      Согласен с Вами. Должны же когда то и мерикатосы ответить за своё содеянное. Но там у них нарисовывается другая проблемка - у них начались МАССОВЫЕ забастовки студентов. Причём не по-детски.
  5. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -2
    Сегодня, 08:43
    Еще совсем недавно была возможность воспользоваться ситуацией с крокусом. Кремль ее прощелкал, как и ожидалось - о ней уже никто в мире не помнит. Зато запад похоже решил ею воспользоваться для себя, проведя аналогичный теракт и обвинив нас или просто нагнетая страхи дубинноголовых обывателей, со ссылкой на некие разведданные.
  6. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 08:47

    Федеральное бюро расследований США отмечает активность не только потенциальных террористов-одиночек и небольших групп, но и не исключает скоординированного удара по США нескольких террористических группировок.
    Это их проблемы. Надо бы нашим спецслужбам уведомить мерикатосов, ( как это сделали они!) что возможно, что где-то, что когда-то, и что неизвестно кем могут быть теракты.
  7. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 08:53
    Вспомнил " Все страхи мира"...
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 08:54
    Соединенные Штаты опасаются возможной террористической атаки, аналогичной теракту в российском «Крокус сити холле»
    Желательно бы, чтобы атака была аналогичной 11 сентября 2001 года. А ещё лучше, на порядок мощней!
  9. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 09:01
    Правильно сказал:паника в штатах-хорошее дело...иногда ожидание события-хуже самого события.....