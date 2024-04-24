Российские войска освободили большую часть села Новокалиново близ автодороги Донецк-Константиновка-Славянск

Российские войска продолжают наступательные действия в районе Очеретино. Противник подтверждает значительное продвижение ВС РФ в Новокалиново, которое располагается неподалёку от автомобильной дороги Донецк-Константиновка-Славянск-Харьков.Продвижение в Новокалиново в течение суток составило по глубине около 800 м при ширине более полутора километров. Таким образом, большая часть этого села вместе с окрестностями перешла под контроль ВС РФ.Напомним, что ранее на этом же направлении российская армия освободила Новобахмутовку, что к югу от Очеретино.Есть успехи у российских войск и на других участках фронта. Так, в Бердычах наши войска вошли в западную часть села, где находятся недобитые подразделения украинской армии. Идёт планомерное уничтожение противника. В ночные часы, по последним сведениям, четверо военнослужащих ВСУ сдались в плен на одной из позиции на западе Бердычей. По словам одного из пленных, на позиции они находились не менее 3-х суток, без снабжения и ротации.Значительное продвижение ВС РФ – и в Георгиевке, что к западу от ранее освобождённого города Марьинка. Ширина фронта продвижения превысила два км, глубина составила около полукилометра в течение суток. Таким образом, ВС РФ выходят в западную часть Георгиевки, в направлении Максимильяновки.

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