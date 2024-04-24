Российские войска освободили большую часть села Новокалиново близ автодороги Донецк-Константиновка-Славянск

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Российские войска освободили большую часть села Новокалиново близ автодороги Донецк-Константиновка-Славянск

Российские войска продолжают наступательные действия в районе Очеретино. Противник подтверждает значительное продвижение ВС РФ в Новокалиново, которое располагается неподалёку от автомобильной дороги Донецк-Константиновка-Славянск-Харьков.

Продвижение в Новокалиново в течение суток составило по глубине около 800 м при ширине более полутора километров. Таким образом, большая часть этого села вместе с окрестностями перешла под контроль ВС РФ.



Напомним, что ранее на этом же направлении российская армия освободила Новобахмутовку, что к югу от Очеретино.



Есть успехи у российских войск и на других участках фронта. Так, в Бердычах наши войска вошли в западную часть села, где находятся недобитые подразделения украинской армии. Идёт планомерное уничтожение противника. В ночные часы, по последним сведениям, четверо военнослужащих ВСУ сдались в плен на одной из позиции на западе Бердычей. По словам одного из пленных, на позиции они находились не менее 3-х суток, без снабжения и ротации.

Значительное продвижение ВС РФ – и в Георгиевке, что к западу от ранее освобождённого города Марьинка. Ширина фронта продвижения превысила два км, глубина составила около полукилометра в течение суток. Таким образом, ВС РФ выходят в западную часть Георгиевки, в направлении Максимильяновки.
4 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:39
    Надо понимать, что враг не разгром лен, сопротивляется, потому как сдались, не потому что так надо было сделать, а потому, что кончились боеприпасы/оказались отрезаны от своих/не было ротации и прочее... это оправдания, а не осознанное решение, что пора, пора...
    В общем, бить их и ещё раз бить, что б в пустых бошках хоть какие то правильные мысли появлялись!
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 08:45
      Конечно не разгромлен , но скажу так -ФАБ и ОДАБ серъезная все таки вещь , которая способствует скорейшему разгрому ВСУ.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 08:49
        Заметно и понятно, Россия пришла на войну и начала бить противника так как надо, так как может.
        Результаты... они есть, а дальше их будет ещё больше.
  2. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 08:39
    Идёт планомерное уничтожение противника.
    И это главное, а при этом спешка ни к чему. Нашим ребятам удачи при последующем продвижении.