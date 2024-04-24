В столице Аргентины сотни тысяч людей вышли на акцию протеста к президентскому дворцу

18
В столице Аргентины сотни тысяч людей вышли на акцию протеста к президентскому дворцу

В столице Аргентины г. Буэнос-Айрес прошла массовая акция протеста против реформы образования в стране. Об этом сообщает местная пресса. По данным аргентинских СМИ, в акции протеста приняли участие около 800 тысяч человек.

Сотни тысяч аргентинцев вышли к президентскому дворцу. Основная часть протестующих – студенты учебных заведений и преподаватели. Как рассказал аргентинской прессе генеральный секретарь Федерации преподавателей университетов Карлос де Фео, недовольство протестующих вызывают действия правительства страны в сфере образования. Президент Хавьер Милей хочет его коммерциализировать.

Аргентинцы, в свою очередь, выступают за бесплатное высшее образование. Коммерциализация образования сделает его недоступным для большинства аргентинской молодежи, считают участники акции протеста. Акции продолжаются по всей стране.


Напомним, что новый президент Аргентины Хавьер Милей проводит прозападную политику. Он поддержал киевский режим, призвал ориентироваться на сотрудничество с США и странами Запада, а в области внутренней экономической политики ориентируется на приватизацию публичных компаний, коммерциализацию образования и целый ряд других непопулярных среди населения мер.

С другой стороны, Милей был избран самими аргентинцами. Теперь они могут «насладиться» результатами голосования, так как политика нового президента ударит, в том числе, и по тем аргентинским семьям, которые как раз за него и голосовали.
18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +6
    Сегодня, 08:30
    еще года не прошло как эти же самые люди его выбрали laughing
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 08:44
      еще года не прошло как эти же самые люди его выбрали

      Да ладно... А как хорошо за этого клоуна либертарианца голосовали год назад...??? Ну и где доллоровое американское чудо...??? Только Аргентину в БРИКС кандидатом обратно не берите... Не нужно всех туда тащить - проходной двор получится...
      1. alex-defensor Звание
        alex-defensor
        +2
        Сегодня, 08:59
        Да ладно!
        И года не прошло, как народ Аргентины все-таки понял, что коун у власти, даже если в стране кризис, это НЕ смешно. А украинцы-западенцы ГОДАМИ выбирали клоВунов - и так ничего и не поняли... один, по старой британской традиции, был чем-то отравлен, другой - "болтом" играл на рояле... как-то обидно за небратьев... Хотя... "Бандера придэ, в голове бидэ!"
  2. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +7
    Сегодня, 08:33
    Народ Аргентины решил приколоться избрав прикольного чувака Милея,а теперь он прикалывается над этим народом...
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +1
      Сегодня, 08:41
      Народ Аргентины решил приколоться избрав прикольного чувака Милея,а теперь он прикалывается над этим народом...
      Вы реально верите что выбирает народ? Кто победит на выборах решают не те кто голосует, а избирательная комиссия. И это так везде. Что в "тоталитарной" России, что в самых "демократичных" сша.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 08:46
      Этот клоун Милей очень напоминает ЕБН.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 08:53
        Цитата: Бородач
        Этот клоун Милей очень напоминает ЕБН.

        ну этот хотя бы не ссыть на шасси самолета
        пока во всяком случае
  3. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +2
    Сегодня, 08:35
    Молодцы, правильно, высшее образование, это социальный лиф в нормальном обществе, где уважаемые люди профессора, академики, врачи, доктора наук, конструкторы и инженеры, а не торговцы и политики.
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +1
      Сегодня, 08:50
      Молодцы, правильно, высшее образование, это социальный лиф в нормальном обществе, где уважаемые люди профессора, академики, конструкторы и инженеры, а не торговцы и политики.
      Такое общество в существующих условиях просто утопия. По скольку государством управляют именно политики, они никогда не допустят до власти кого то другого кроме себя любимых. Какими бы расперкрасными и умными эти ученые и инженеры небыли.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +7
    Сегодня, 08:35
    Милей был избран самими аргентинцами. Теперь они могут «насладиться» результатами голосования
    В этом напоминает Армению и внесенного на руках толпы в парламент Пашиняна. Армения уже хлебает полной ложкой, а Аргентине еще предстоит вкусить по полной с учетом политики не совсем адекватного президента. Зато, как стелется перед Сша.
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 08:44
    сначала эти сотни тысяч голосовали за этого психованного, теперь протестуют
    бачили очи ...
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:46
    В столице Аргентины сотни тысяч людей вышли на акцию протеста к президентскому дворцу
    . По приколу выбрали, теперь по приколу свергать пришли... а дальше то что???
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 08:52
      Цитата: rocket757
      По приколу выбрали, теперь по приколу свергать пришли...

      прикольная страна
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 08:55
        Когда-то были... латиноамериканским чудом!!!
        За сколько они скатились до... мож и не до состояния бананов ой республики, но не так уж и далеко, от такого?
    2. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 09:06
      Цитата: rocket757
      а дальше то что???

      Как что? КАРНАВАЛ! laughing
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 08:51
    Либерасня, она и в Латинской Америке либерасня wink
  8. Братец Лис_2 Звание
    Братец Лис_2
    +1
    Сегодня, 08:56
    АРГЕНТИНЦЫ ЭТО ЭСТОНЦЫ? ТОЛЬКО СЕЙЧАС ДОЩЛО КОГО ОНИ ВЫБРАЛИ? А ОН НИЧЕГО НЕ СКРЫВАЛ
  9. PVV66 Звание
    PVV66
    0
    Сегодня, 09:08
    Каждый народ достоин своего президента. Сами выбирали, теперь то чего возмущаться?