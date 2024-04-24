В столице Аргентины г. Буэнос-Айрес прошла массовая акция протеста против реформы образования в стране. Об этом сообщает местная пресса. По данным аргентинских СМИ, в акции протеста приняли участие около 800 тысяч человек.Сотни тысяч аргентинцев вышли к президентскому дворцу. Основная часть протестующих – студенты учебных заведений и преподаватели. Как рассказал аргентинской прессе генеральный секретарь Федерации преподавателей университетов Карлос де Фео, недовольство протестующих вызывают действия правительства страны в сфере образования. Президент Хавьер Милей хочет его коммерциализировать.Аргентинцы, в свою очередь, выступают за бесплатное высшее образование. Коммерциализация образования сделает его недоступным для большинства аргентинской молодежи, считают участники акции протеста. Акции продолжаются по всей стране.Напомним, что новый президент Аргентины Хавьер Милей проводит прозападную политику. Он поддержал киевский режим, призвал ориентироваться на сотрудничество с США и странами Запада, а в области внутренней экономической политики ориентируется на приватизацию публичных компаний, коммерциализацию образования и целый ряд других непопулярных среди населения мер.С другой стороны, Милей был избран самими аргентинцами. Теперь они могут «насладиться» результатами голосования, так как политика нового президента ударит, в том числе, и по тем аргентинским семьям, которые как раз за него и голосовали.

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