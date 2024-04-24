Минобороны РФ: Минувшей ночью на территории России нейтрализовано восемь вражеских беспилотников
Несмотря на постоянные потери беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), Украина настойчиво продолжает свои попытки атаковать ими объекты на российской территории.
Согласно сообщению Минобороны России в Telegram, минувшей ночью беспилотники противника самолётного типа атаковали четыре близлежащих к границе региона России – Белгородскую, Курскую, Воронежскую и Смоленскую области.
Однако дежурными средствами ПВО вражеские БПЛА удалось нейтрализовать, отмечают в Минобороны РФ. Всего было уничтожено и перехвачено восемь дронов – три в Курской области, по два в Белгородской и Воронежской областях и один в Смоленской.
С начала конфликта, по данным Минобороны России, украинская сторона потеряла более 22630 беспилотных летательных аппарата.
Однако атаки продолжаются, и значительная их часть приходится на Белгородскую, Курскую, Брянскую области. В меньшей степени, но с определённой регулярностью вражеские дроны появляются в небе над Ростовской, Воронежской, Смоленской областями и Краснодарским краем. Долетают они иногда и да более отдалённых регионов страны.
Стоит отметить, что помимо БПЛА иностранного производства, поступающих на Украину, там налажено и производство собственных беспилотников.
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