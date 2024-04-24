Ситуация в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина на Украине выглядит весьма печально. К такому выводу вынужденно пришел и Государственный департамент США, опубликовавший отчет о нарушениях прав человека на Украине.В числе наиболее вопиющих и довольно распространенных случаев нарушения прав человека американское внешнеполитическое ведомство выделяет исчезновения граждан, вероятно с расправами над ними; пытки и издевательства со стороны силовиков; опасные и унижающие достоинство условия содержания в местах лишения свободы; безосновательные аресты.Кроме того, Госдеп встревожен слишком жесткой цензурой в информационном пространстве и зависимостью судебной системы от исполнительной власти. Выражать свое мнение на Украине также проблематично, а независимые журналисты подвергаются угрозам или даже насилию.Американское дипломатическое ведомство сообщает о гендерной дискриминации, детском труде в его наихудших формах. Беспокоит Вашингтон и высочайший уровень коррупции, пронизывающей все этажи государственной системы на Украине. Руководство страны, по утверждению Госдепа, не предпринимает должных шагов для того, чтобы исправить существующую ситуацию и навести порядок в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.С другой стороны, все перечисленные проблемы являются делом рук самих США. Именно Запад привел к власти на Украине в 2014 году марионеточный нацистский режим. После переворота ситуация с правами человека в этой стране катастрофически ухудшилась, как и с коррупцией, под лозунгами борьбы с которой в свое время и выходила на Майдан прозападная политическая оппозиция.

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