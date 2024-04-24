Пытки, цензура и расправы: Госдеп США признал серьёзные проблемы с соблюдением прав человека на Украине

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Пытки, цензура и расправы: Госдеп США признал серьёзные проблемы с соблюдением прав человека на Украине

Ситуация в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина на Украине выглядит весьма печально. К такому выводу вынужденно пришел и Государственный департамент США, опубликовавший отчет о нарушениях прав человека на Украине.

В числе наиболее вопиющих и довольно распространенных случаев нарушения прав человека американское внешнеполитическое ведомство выделяет исчезновения граждан, вероятно с расправами над ними; пытки и издевательства со стороны силовиков; опасные и унижающие достоинство условия содержания в местах лишения свободы; безосновательные аресты.

Кроме того, Госдеп встревожен слишком жесткой цензурой в информационном пространстве и зависимостью судебной системы от исполнительной власти. Выражать свое мнение на Украине также проблематично, а независимые журналисты подвергаются угрозам или даже насилию.

Американское дипломатическое ведомство сообщает о гендерной дискриминации, детском труде в его наихудших формах. Беспокоит Вашингтон и высочайший уровень коррупции, пронизывающей все этажи государственной системы на Украине. Руководство страны, по утверждению Госдепа, не предпринимает должных шагов для того, чтобы исправить существующую ситуацию и навести порядок в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина.

С другой стороны, все перечисленные проблемы являются делом рук самих США. Именно Запад привел к власти на Украине в 2014 году марионеточный нацистский режим. После переворота ситуация с правами человека в этой стране катастрофически ухудшилась, как и с коррупцией, под лозунгами борьбы с которой в свое время и выходила на Майдан прозападная политическая оппозиция.
8 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 08:51
    Ситуация в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина на Украине выглядит весьма печально. К такому выводу вынужденно пришел и Государственный департамент США, опубликовавший отчет о нарушениях прав человека на Украине.
    . Да ладно, "молодая дермократия" им все простят. Тем более, когда она в опасности...
    Хотя, что самое главное, в опасности их инвестиции... бабло они могут потерять, в очередной раз.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 08:59
      Хотя, что самое главное, в опасности их инвестиции... бабло они могут потерять, в очередной раз.

      Вот скажи мне, американец. В чём сила?
      Разве в деньгах?
      Вот и брат говорит, что в деньгах...
      У тебя много денег, и чего?
      Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильней.
      Вот ты обманул кого то, денег нажил. И чего, ты сильней стал?
      Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет.
      А тот, кого обманул, за ним правда. Значит он сильней.
      Да!?
      /БРАТ 2/ Сергей Бодров...
    2. alex-defensor Звание
      alex-defensor
      +1
      Сегодня, 09:02
      С другой стороны, все перечисленные проблемы являются делом рук самих США. Именно Запад привел к власти на Украине в 2014 году марионеточный нацистский режим. После переворота ситуация с правами человека в этой стране катастрофически ухудшилась, как и с коррупцией, под лозунгами борьбы с которой в свое время и выходила на Майдан прозападная политическая оппозиция.

      Заокеанцы ещё не поняли, во что вляпались...
  2. militari97 Звание
    militari97
    +2
    Сегодня, 09:00
    Там сейчас одно право... Пойти помирать за амеров...
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 09:01
    Ситуация в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина на Украине выглядит весьма печально. К такому выводу вынужденно пришел и Государственный департамент США, опубликовавший отчет о нарушениях прав человека на Украине.

    Ну и что? Госдеп ввел экономические санкции против зеленского и его клики? Порестал давать деньги и оружие?
    Перефразируя президента США Т.Рузвельта, можно сказать
    Зеленский конечно *(сын собаки), но он проамериканский * (сын собаки)
  4. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 09:01
    США радоваться надо, такой преданной свинарни, готовой ложиться костьми за их интересы, им безусловно не найти больше. Да они и радуются, понятно.
  5. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 09:03
    Пытки, цензура и расправы: Госдеп США признал серьёзные проблемы с соблюдением прав человека на Украине
    И что начнут плакать, запрещать, вводить санкции?
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:07
    [quote«С другой стороны, все перечисленные проблемы являются делом рук самих США» —][/quote]

    — "Вы в ответе за тех,кого приручили" ...