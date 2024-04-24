Сестра Ким Чен Ына назвала южнокорейских чиновников «испуганными лающими собаками»
Младшая сестра председателя КНДР Ким Чен Ына, которую некоторые эксперты прочат преемницей северокорейского лидера, в ответ на прямые угрозы из Сеула вновь высказалась по поводу возможного конфликта с Южной Кореей. В настоящее время очевидная «наследница» клана северокорейских правителей, дочь бывшего руководителя Северной Кореи Ким Чен Ира и внучка основателя и Вечного президента КНДР Ким Ир Сена Ким Ё Чжон занимает пост заместителя директора Отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).
Как передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи, Ким Ё Чжон предупредила Сеул, что если южнокорейские власти, рассчитывая на помощь США, решатся напасть на соседнее государство, то получат такой ответ, после которого Корейская Республика перестанет существовать. Сестра северокорейского лидера сравнила поведение южнокорейских чиновников с лаем испуганной собачки.
— предупредила Ким Ё Чжон.
В адрес покровителя южнокорейских властей сестра Ким Чен Ына высказалась в том плане, что Соединенные Штаты напрасно рассчитывают вместе со своими союзниками одолеть в военном противостоянии КНДР. Она заявила, что США не должны прививать Южной Корее «безрассудную храбрость» и продолжать «бахвалиться силой», угрожая безопасности Северной Кореи. Такое поведение приведет к тому, что и сами Штаты окажутся в опасности.
— заявила Ким Ё Чжон.
Очередной виток напряженности и взаимных угроз на Корейском полуострове начался после того, как северокорейские военные провели тактические учения, имитирующие ядерную контратаку с использованием «сверхбольших» систем залпового огня. Как обычно за ходом учений следил лично Ким Чен Ын. Сообщается, что батареи 600-мм РСЗО точно поразили цель-остров на расстоянии 352 километров.
После этого в МИД Южной Кореи заявили, что КНДР грозит «конец режима» в случае применения ядерного оружия. Глава Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея на встрече с военными элитного контртеррористического подразделения заявил, что спецназ должен быть готов устранить руководство соседнего государства в случае прямого военного конфликта.
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