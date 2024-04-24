Сестра Ким Чен Ына назвала южнокорейских чиновников «испуганными лающими собаками»

Испуганная собака хорошо лает, но в последнее время главари корейской марионеточной военной банды перешли все границы с их лаем. Если они, полагаясь на своего хозяина (США), попытаются предпринять военные действия против нас, они будут немедленно уничтожены

Мы будем и дальше накапливать подавляющую и могущественнейшую военную мощь для защиты своего суверенитета и безопасности, мира в регионе