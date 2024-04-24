Советник главы офиса Зеленского: Британия согласовала кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Лондоне

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Советник главы офиса Зеленского: Британия согласовала кандидатуру Залужного на должность посла Украины в Лондоне

Снятый с должности главкома ВСУ Валерий Залужный все же поедет в Великобританию послом, Лондон утвердил его кандидатуру. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Назначение Залужного на должность посла в Великобритании все же состоится, несмотря на нежелание экс-главкома покидать Украину. Однако, как сообщают украинские ресурсы, Зеленский и Ермак торопятся убрать Залужного с политического поля Украины для избежания возможных эксцессов после потери Зеленским легитимности на посту президента. Ни для кого не секрет, что оппозиционные силы на Украине, выступающие против связки Ермак — Зеленский, рассматривают кандидатуру Залужного в качестве главного оппонента действующей власти.



В общем, отставного генерала отправляют в Лондон. По словам советника Ермака, вступление в должность посла произойдет в течение нескольких недель. Причем все это подается как личная просьба экс-главкома, пожелавшего уйти в дипломатию после стольких лет в военной сфере.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный вступит в должность украинского посла в Великобритании в течение нескольких недель, Лондон согласовал его кандидатуру.

— заявил Подоляк в эфире телеканала «Киев 24».

Ранее Зеленский заявил, что назначение Залужного на должность посла в Лондоне «укрепит» сотрудничество Украины и Великобритании. До этого Киев хотел «укрепить связи» с Британией с помощью проворовавшегося на должности министра обороны Резникова, но тот сумел избежать высылки.
1 комментарий
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 09:05
    Снятый с должности главкома ВСУ Валерий Залужный все же поедет в Великобританию послом, Лондон утвердил его кандидатуру.

    С такой то рожей и в джентльмены...??? Мельчают англосаксонские аристократия и дипломатия...