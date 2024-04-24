Акустический детектор обнаружения дронов «Малик» получил возможность вывода информации на экран смартфона

Когда приходилось быстро уезжать по разбитым дорогам от преследовавшего нас FPV-дрона, водитель просил смотреть, с какой стороны летит вражеский дрон, чтобы успеть совершить в последний момент маневр, если аппарат будет атаковать. Поэтому надо было крутить головой по сторонам, но мешала крыша автомобиля. Возникла идея сделать выносную камеру на магните, которая ставится на крышу автомобиля или любой другой техники, а также блиндажей

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