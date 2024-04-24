Акустический детектор обнаружения дронов «Малик» получил возможность вывода информации на экран смартфона

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Акустический детектор обнаружения дронов «Малик» получил возможность вывода информации на экран смартфона

Акустический детектор дронов «Малик», разработанный специально для применения в зоне спецоперации, получил возможность выводить информацию на экран смартфона. Об этом сообщили в КБ «Талламхо».

Специалисты конструкторского бюро приняли решение внести изменения в конструкцию детектора по результатам испытания прибора в боевых условиях. Теперь у прибора имеется выносная камера, передающая изображение на смартфон. Это позволяет более точно установить направление атаки БПЛА противника. Первая партия для отправки в зону СВО уже готовится, при этом сам прибор продолжает совершенствоваться.



Когда приходилось быстро уезжать по разбитым дорогам от преследовавшего нас FPV-дрона, водитель просил смотреть, с какой стороны летит вражеский дрон, чтобы успеть совершить в последний момент маневр, если аппарат будет атаковать. Поэтому надо было крутить головой по сторонам, но мешала крыша автомобиля. Возникла идея сделать выносную камеру на магните, которая ставится на крышу автомобиля или любой другой техники, а также блиндажей

- приводит ТАСС слова представителя КБ.

Как уже сообщалось, в отличие от уже существующих приборов, ориентирующихся на частоту работы беспилотника, «Малик» засекает БПЛА по звуку. При этом он также может определить тип беспилотника, поскольку все они «звучат» по-разному. Детектор выпускается в двух вариантах: стационарный для установки в окопах, блиндажах и транспортных средствах, а также переносной, который вешается на бронежилет.
11 комментариев
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 09:44
    Для индивидуального пользования, защиты отдельных бойцов и отдельных локаций, можно и так, главное, что б эффективным было.
    1. alex-defensor Звание
      alex-defensor
      +1
      Сегодня, 09:57
      Надо признать, что военная машина России набирает свои обороты. Это не может не радовать...
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 10:15
        Главное, что б не свернули не туда.
        Много, много, мало эффективной техники никому ничего хорошего не приносили.
      2. Nest Звание
        Nest
        0
        Сегодня, 10:57
        Только очень медленно набирает обороты. Эту тему на данном сайте осуждали ещё 27 сентября 2022 года. И очевидное решение было ещё тогда.
        https://topwar.ru/202056-odnoglazye-tanki-teplovizory-navodchikam-my-dali-a-komandiram-zabyli.html#findcomment12915415
        Посмотрите комментарии.
        "....Почему не сделать магнитный тепловизионный модуль (можно крепить в любое место на корпусе техники), видеопоток 1-4 таких модуля смогут передавать (как вариант) через высокоскоростной Bt5.0 (ну или ещё есть десяток вариантов) непосредственно на простейший монитор с квадратором, как для командира, так и для водителя. Вот тебе и обзор на 360 градусов в реальном времени. Уничтоженный модуль вообще легко заменить (можно внутри танка пару запасных, уже подключенных хранить). Такой комплект 100% можно сделать и стоить он будет не 1 млн.руб, а дешевле..."
        И хотелось бы услышать про порядок цены на комплект оборудования, чтобы понять масштабы честности производителей.
  2. Canecat Звание
    Canecat
    +2
    Сегодня, 09:58
    в отличие от уже существующих приборов, ориентирующихся на частоту работы

    Да, частоты противник меняет и довольно успешно, вплоть до слепых зон приборов обнаружения.
    А вот характерный звук работы движков и пропеллеров изменить немного сложнее.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 10:30
      Если подумать... велосипед, средство передвижение очень тихое и звуки издаёт, велосепидисть, да и то, в экстремальных случаях!
      Так вот, пацаны чего только в колеса не запихивают/цепляют, что б выделятся/повыпендриватся... иногда такие тарахтелки получаются, как мини трактор!
      Просто так получилось, однажды, винт дрона был повреждён, для симметрии/баланса, пришлось "портить" и другую лопость... так звук получился не узнаваемый!!!
      Т. е. просто так не получится, придётся варианты, сигнатуру для сравнения писать и опозновать, как на подводных лодках!
      Для больших, производительных компов/систем, это не проблема, а смартфон, например.... не, не, только специализированные детекторы с возможностями обновления базы "сигнатур"...
      1. Canecat Звание
        Canecat
        +1
        Сегодня, 10:55
        Т. е. просто так не получится, придётся варианты, сигнатуру для сравнения писать и опозновать, как на подводных лодках!

        Да, некоторые приборы записывают сигнатуру по тем же частотам, здесь же акустика, сигнатуру писать не обязательно, он просто не идентифицирует модель, но укажет наличие в воздухе.
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 11:04
          А вот тут есть головоломка!!!
          Детектор не должен воспринимать все посторонние шумы, как угрозу, но не пропустить незнакомый шум, без простейший маркировки опасно/подозрительно/не опасно.
          В принципе, даже в небольшой, специализированный гаджет, можно вставить вполне эффективную программу, для решения подобных задач.
          Когда-то, подобное уже было, но, техника не стоит на месте и автоматизированные системы сильно облегчают жизнь операторам систем контроля ого, сего и прочего.
          1. Canecat Звание
            Canecat
            0
            Сегодня, 11:10
            А вот тут есть головоломка!!!

            Не такая большая на самом деле... все эти шумы лежат в определенном диапазоне.
            К слову, в неразрушающем контроле есть метод акустической эмиссии... там каждый всплеск имеет свой характер... частоту и продолжительность, что позволяет идентифицировать происходящий процесс.
  3. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 11:16
    Мобильный телефон на фронте? Чтобы тебя легче было запеленговать и уничтожить?
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 12:02
      в последнее время активно пользуются все