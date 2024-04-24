Власти КНР потребовали от США продемонстрировать отсутствие поддержки Тайваня

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Власти КНР потребовали от США продемонстрировать отсутствие поддержки Тайваня

Американская администрация должна показать, что не поддерживает Тайвань, а также прекратить поставлять вооружения на остров. С таким заявлением выступил представитель канцелярии государственного совета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.

Как отметил китайский чиновник, власти КНР настаивают на том, чтобы США прекратили поддерживать сепаратистов Тайваня. В первую очередь, речь идет о прекращениях поставок вооружений для тайваньских вооруженных сил. Сейчас именно США являются главным поставщиком оружия для частично признанной островной республики.

По мнению представителя китайских властей, принятый конгрессом США законопроект о выделении финансовой помощи Тайваню, наряду с Украиной и Израилем, нарушает принцип «одного Китая». Сами США неоднократно заявляли о верности данному принципу. Но, на словах придерживаясь принципа «одного Китая», в действительности Вашингтон занимается активной поддержкой Тайваня.

Отметим, что «тайваньский вопрос» является одним из главных формальных поводов для ухудшения отношений между США и Китаем, хотя основная причина – экономическая конкуренция и нежелание США утрачивать доминирующие позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее американские военные прогнозировали, что к 2027 году китайские власти могут решиться на проведение военной операции против Тайваня с целью захвата острова. Но ряд экспертов полагает, что Китай попытается интегрировать Тайвань мирными методами, с помощью экономического давления, блокады, политических протестов.
10 комментариев
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +4
    Сегодня, 09:43
    Да пошлют амеры китайцев куда подальше с их претензиями и требованиями.... Как-будто китайцы сами не понимают этого.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 09:52
      Да пошлют амеры китайцев куда подальше с их претензиями и требованиями.... Как-будто китайцы сами не понимают этого.

      Понимают, поэтому и требуют... Штаты требуют сейчас от Китая перестать поддерживать Россию, а Китай выкатил встречное требование, а вы докажите, что не поддерживаете Тайвань... Так сказать, баш на баш и каждый останется при своих интересах... Восток дело тонкое, как говорил товарищ Сухов... laughing
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 09:46
    Требовать от американцев прекращения поддержки Тайваня всё равно как требовать от волка перестать есть мясо и записаться в вегетарианцы. Вероятно, это просто политес, который хотят соблюсти китайские товарищи.
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    -1
    Сегодня, 09:47
    Американская администрация должна показать, что не поддерживает Тайвань, а также прекратить поставлять вооружения на остров. С таким заявлением выступил представитель канцелярии государственного совета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
    Это такая контратака к приезду блинкена?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 09:49
      Блинкен перед поездкой в Китай обвинил китайцев в геноциде уйгуров. Об этом писали.
      Думаю что это несусветная глупость со стороны Блинкена.... Этим он только разозлил китайцев.
    2. monetam Звание
      monetam
      0
      Сегодня, 09:55
      Именно так. Поэтому поездка приведет к нарастанию не примирения, а эскалации напряженности.
  4. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 09:47
    Китай все еще не верит что он следующий по разбор, пытается договориться с мировым гопником за наш счет.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 09:48
    «Власти КНР потребовали от США продемонстрировать отсутствие поддержки Тайваня» —

    — США демонстративно не продемонстрировали ...
  6. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 10:07
    Больше всего напрягает ситуация, что вместо объединения и отпора, каждый пытается "добазариться" с гопотой индивидуально. Типа мой огород не трогайте и все ок. Гопнику того и надо.
  7. kriten Звание
    kriten
    0
    Сегодня, 10:14
    Китай так прогибается перед США, что готов рассматривать поставки оружия Тайваню, как отсутствие поддержки и помощь Тайваню гуманитарными грузами.