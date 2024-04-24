Власти КНР потребовали от США продемонстрировать отсутствие поддержки Тайваня
Американская администрация должна показать, что не поддерживает Тайвань, а также прекратить поставлять вооружения на остров. С таким заявлением выступил представитель канцелярии государственного совета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.
Как отметил китайский чиновник, власти КНР настаивают на том, чтобы США прекратили поддерживать сепаратистов Тайваня. В первую очередь, речь идет о прекращениях поставок вооружений для тайваньских вооруженных сил. Сейчас именно США являются главным поставщиком оружия для частично признанной островной республики.
По мнению представителя китайских властей, принятый конгрессом США законопроект о выделении финансовой помощи Тайваню, наряду с Украиной и Израилем, нарушает принцип «одного Китая». Сами США неоднократно заявляли о верности данному принципу. Но, на словах придерживаясь принципа «одного Китая», в действительности Вашингтон занимается активной поддержкой Тайваня.
Отметим, что «тайваньский вопрос» является одним из главных формальных поводов для ухудшения отношений между США и Китаем, хотя основная причина – экономическая конкуренция и нежелание США утрачивать доминирующие позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее американские военные прогнозировали, что к 2027 году китайские власти могут решиться на проведение военной операции против Тайваня с целью захвата острова. Но ряд экспертов полагает, что Китай попытается интегрировать Тайвань мирными методами, с помощью экономического давления, блокады, политических протестов.
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