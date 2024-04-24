Американское издание: ВВС США угрожающе продолжают сокращаться
Американское издание Defense News, специализирующееся на военной тематике, отмечает, что воздушный флот ВВС США уже многие годы сокращается, что может сказаться на обороноспособности страны.
Согласно заявлению, сделанному еще в 2017 году тогдашним начальником штаба ВВС генералом Дэвидом Гольдфейном, пишет издание, перед ВВС США стояли следующие задачи: защита страны от нападения, управление двумя звеньями ядерной триады страны, распространение военно-воздушных сил по всему миру и в то же время разгром группировки ИГИЛ (признана террористической и запрещена в РФ). При этом Гольдфейн тогда отмечал, что эти задачи будут лишь расти. Однако их рост сопровождается сокращением ВВС страны.
По данным издания, в 2017 году, когда Гольдфейн говорил о задачах ВВС, у них на вооружении было около 5500 самолетов. В этом году эта цифра снизилась до 5032 единиц. Ожидается, что в 2025 году парк истребителей, бомбардировщиков, танкеров, грузовых самолетов, беспилотников и других летательных аппаратов будет ниже 5000 единиц. Одной из причин этого является то, что списание старых, изношенных и морально устаревших самолетов опережает закупки им на замену. В следующем году общий парк ВВС может сократиться до 4903 единиц.
А по оценкам Института аэрокосмических исследований Митчелла, парк ВВС США уже составляет менее одной пятой от своего размера во время пика в 1956 году, когда на вооружении было 26 104 самолета. Тогда количество одних только истребителей F-84 Thunderjet и F-86 Sabre превышало 6400 единиц, что намного больше, чем весь нынешний объединенный парк ВВС.
Численность рабочей силы также сокращается. Военно-воздушные силы в 2025 году планируют сократить количество рабочих мест на действительной службе до 320 000, пишет Defense News.
Несмотря на эти сокращения, нынешний начальник штаба ВВС генерал Дж. Дэвид Оллвин и другие высшие должностные лица ведомства говорят, что количество покрывается качеством самолетов и новыми возможностями армии США. Однако есть в стране и критики подобной стратегии. Так, по словам военного эксперта аналитического центра Американского института предпринимательства Тодда Харрисона, хотя современные самолеты действительно обладают большей скоростью, дальностью действия, скрытностью и другими преимуществами по сравнению с технологиями предыдущих поколений, «реальность такова, что один самолет может находиться одновременно только в одном месте».
- сказал Харрисон.
Хизер Пенни, бывший пилот F-16 и старший научный сотрудник Института аэрокосмических исследований Митчелла, отметил, что численность воздушного флота ВВС, упавшая ниже 5000 единиц, является тревожным сигналом, так как может иметь серьезные последствия для национальной безопасности.
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