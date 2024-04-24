Американское издание: ВВС США угрожающе продолжают сокращаться

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Американское издание: ВВС США угрожающе продолжают сокращаться

Американское издание Defense News, специализирующееся на военной тематике, отмечает, что воздушный флот ВВС США уже многие годы сокращается, что может сказаться на обороноспособности страны.

Согласно заявлению, сделанному еще в 2017 году тогдашним начальником штаба ВВС генералом Дэвидом Гольдфейном, пишет издание, перед ВВС США стояли следующие задачи: защита страны от нападения, управление двумя звеньями ядерной триады страны, распространение военно-воздушных сил по всему миру и в то же время разгром группировки ИГИЛ (признана террористической и запрещена в РФ). При этом Гольдфейн тогда отмечал, что эти задачи будут лишь расти. Однако их рост сопровождается сокращением ВВС страны.



По данным издания, в 2017 году, когда Гольдфейн говорил о задачах ВВС, у них на вооружении было около 5500 самолетов. В этом году эта цифра снизилась до 5032 единиц. Ожидается, что в 2025 году парк истребителей, бомбардировщиков, танкеров, грузовых самолетов, беспилотников и других летательных аппаратов будет ниже 5000 единиц. Одной из причин этого является то, что списание старых, изношенных и морально устаревших самолетов опережает закупки им на замену. В следующем году общий парк ВВС может сократиться до 4903 единиц.

А по оценкам Института аэрокосмических исследований Митчелла, парк ВВС США уже составляет менее одной пятой от своего размера во время пика в 1956 году, когда на вооружении было 26 104 самолета. Тогда количество одних только истребителей F-84 Thunderjet и F-86 Sabre превышало 6400 единиц, что намного больше, чем весь нынешний объединенный парк ВВС.

Численность рабочей силы также сокращается. Военно-воздушные силы в 2025 году планируют сократить количество рабочих мест на действительной службе до 320 000, пишет Defense News.

Несмотря на эти сокращения, нынешний начальник штаба ВВС генерал Дж. Дэвид Оллвин и другие высшие должностные лица ведомства говорят, что количество покрывается качеством самолетов и новыми возможностями армии США. Однако есть в стране и критики подобной стратегии. Так, по словам военного эксперта аналитического центра Американского института предпринимательства Тодда Харрисона, хотя современные самолеты действительно обладают большей скоростью, дальностью действия, скрытностью и другими преимуществами по сравнению с технологиями предыдущих поколений, «реальность такова, что один самолет может находиться одновременно только в одном месте».

Для надежности нашего сдерживания и расположения наших сил количество по-прежнему имеет значение

- сказал Харрисон.

Хизер Пенни, бывший пилот F-16 и старший научный сотрудник Института аэрокосмических исследований Митчелла, отметил, что численность воздушного флота ВВС, упавшая ниже 5000 единиц, является тревожным сигналом, так как может иметь серьезные последствия для национальной безопасности.
9 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    -2
    Сегодня, 10:00
    . Ожидается, что в 2025 году парк истребителей, бомбардировщиков, танкеров, грузовых самолетов, беспилотников и других летательных аппаратов будет ниже 5000 единиц. Одной из причин этого является то, что списание старых, изношенных и морально устаревших самолетов опережает закупки им на замену. В следующем году общий парк ВВС может сократиться до 4903 единиц.


    Это ещё вместе с беспилотниками? belayПо последним данным боеготовыми оказались меньше трети американских F-35.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 10:06
      В продолжении поста.

      . Согласно информации GAO, произведено уже более 1000 единиц F-35, из которых в распоряжении Пентагона находятся 630 бортов. ... GAO отмечает, что за последние 5 лет общая готовность (процент времени, в течение которого самолет может выполнять хотя бы одну из поставленных перед ним задач) парка F-35 значительно снизилась, и ни один из вариантов самолетов (F-35A, F-35B и F-35C) не соответствует поставленным целям по обеспечению доступности (целевым показателям). В свою очередь, показатель полной боевой готовности (процент времени, в течение которого самолет может выполнять все поставленные задачи) за последние 2 года также снизился для всех трех вариантов F-35. Например, уровень полной боеготовности F-35A упал с 43,5% до 36,4%, у F-35B наблюдается сокращение с 16% до 14,9%, а у F-35C уменьшился с 20,9% до 19,2%. Это крайне низкие показатели.


      https://topcor.ru/46696-boegotovymi-okazalis-menshe-treti-amerikanskih-f-35.html
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 10:17
        Это ещё вместе с беспилотниками? belayПо последним данным боеготовыми оказались меньше трети американских F-35.

        Зная природную лживость англосаксов не стоит так уж доверять данной информации, учитывая то, что на контрактах для военных в США кормятся очень жирные коты самолётостроительной отрасли. hi
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 10:25
      В следующем году общий парк ВВС может сократиться до 4903 единиц.

      Да всё равно до хрена... Материальная база у америкосов для обновления авиапарка есть и они всерёз этим занимаются... Заниматься самоутешением, то ещё занятие... У нас нет столько бабла, поэтому в количестве самолётов мы их всё равно не догоним, а вот в количестве и качестве наших ракет вполне можем идти на равных... Гарантия взаимного уничтожения это серьёзная гарантия, чтобы в случае чего они не вмешивались... Вот только подтверждать её действиями постоянно нужно, а мы этого не делаем... Где хотя бы испытания и демонстрации нашего нового ЯО на полигонах...??? Их нет... А компьютерной реализацией и статистикой нынче никого не убедишь...
  2. Леха с Андроида. Звание
    Леха с Андроида.
    0
    Сегодня, 10:01
    Чтобы держать под контролем весь Земной шар 5000 боевых самолётов конечно мало. smile
    Кому-то в Пентагоне и ВПК США денег не хватает...не только в России проблемы с замами министра обороны бывают...тоже самое и в США происходит.
    Кто может угрожать США в Северной Америке?
    Какое конкретное обоснование придумают ястребы США для увеличения бюджета ВВС Пентагона...неужто опять Иран и КНДР виноваты?
    1. Задира Звание
      Задира
      0
      Сегодня, 10:33
      Чтобы держать под контролем весь Земной шар 5000 боевых самолётов конечно мало. smile

      Иногда стоит попробовать объяснить (хотя бы самому себе) причину данного явления. На мой взгляд, причина в том, что с увеличением членов НАТО бремя нагрузки на США падает. Если Финляндия как участник альянса представляет крепкого середнячка, то Швеция очень серьезный участник с развитым ВПК.
      Во времена СССР за север Европы в НАТО отвечали Британия и Дания. Теперь им в помощь пришли Швеция и Финляндия (не считая прибалтов) и надо признать, что это серьезная угроза - нынешняя Россия это далеко не СССР. Чем парировать будем?
  3. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:03
    воздушный флот ВВС США уже многие годы сокращается, что может сказаться на обороноспособности страны.

    "Обороноспособность" по сшански - возможность безнаказанно "проецировать силу" там и тем, кто этого не просит...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 10:14
    Для надежности нашего сдерживания и расположения наших сил количество по-прежнему имеет значение
    . Эт точно. Новая техника, конечно, имеет свои преимущества, но помимо этого, очевидно, что она, как таковая значительно дороже, так и сопутствующие расходы выше, по всем показателям.
    В общем, как они намерены нивелировать нарастающей негатив... посмотрим, это будет занимательно.
  5. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    -1
    Сегодня, 10:27
    Давно уже говорил, что Ф - 35 - это авантюра, раздутая до неимоверных масштабов. Акционеры "Локхида" - аплодируют стоя. Производство и последующее обслуживание оценивается уже в 2 трл. $. И надо понимать, что это не окончательная цифра.