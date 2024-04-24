Президент Турции сравнил израильского премьера с Гитлером

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Президент Турции сравнил израильского премьера с Гитлером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и заявил, что руководству Израиля не удастся избежать ответственности за совершенные военные преступления.

Эрдоган также добавил, что турецкие власти намерены продолжить раскрывать правду и рассказывать о совершаемых Израилем массовых убийствах мирного населения сектора Газа.



Турецкий лидер подчеркнул, что Нетаньяху не удастся избежать ответственности за свои преступления, как бы далеко он ни бежал. Однако, по словам Эрдогана, в случае, если израильский премьер все же уйдет от наказания, его "осудит суд истории".

В свою очередь, Израиль пытается добиться отмены запланированной на май текущего года встречи Эрдогана с американским президентом Джо Байденом. При этом бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе своего визита в Ирландию призвала Нетаньяху уйти в отставку из-за того, что тот препятствует созданию Палестинского государства и не смог достойно ответить на атаку ХАМАС в октябре прошлого года.

Однако, при этом стоит отметить, что, несмотря на регулярные громкие заявления Эрдогана и военные преступления ЦАХАЛ в секторе Газа, Турция продолжает активно торговать с Израилем, в том числе и товарами военного назначения.
11 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 10:45
    По моему Эрдоган и Нетаньяху близнецы братья... Оба авторитарного типа... Один уничтожает курдов, другой палестинцев, так сказать вылитые реинкарнации Адольфа...
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 10:52
      По моему Эрдоган и Нетаньяху близнецы братья... Оба авторитарного типа... Один уничтожает курдов, другой палестинцев,..

      К бабке не надо ходить чтобы догадаться, что евреи это выскажут туркам обязательно, аналогично как немцам про их фашистское прошлое.
      Чего добился Эрдаган таким высказыванием при том что не для кого не секрет того, что кроме таких пассажей у Турции с Израилем есть и плодотворные коммерческие проекты.
  2. Комментарий был удален.
  3. Vita VKO Звание
    Vita VKO
    0
    Сегодня, 10:46
    несмотря на регулярные громкие заявления ... , Турция продолжает активно торговать с Израилем, в том числе и товарами военного назначения.

    "Восток дело тонкое" говорят одно, делают другое, думают третье.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 10:55
    «Руководству Израиля не удастся избежать ответственности за совершенные военные преступления» —

    — Не факт,разве что пред Божьем судом ...
  5. Mowgli_2 Звание
    Mowgli_2
    0
    Сегодня, 11:08
    Можно конечно и по Эрдогану пройтись, но его сравнение Нетаньяху с Гитлером -
    не в бровь, а в глаз !!! Как же теперь евреи будут тыкать пальцем в Гитлера, когда сами по уши в детской крови!!!
  6. Egor53 Звание
    Egor53
    0
    Сегодня, 11:13
    Премьером в Израиле может быть только нацист. Израиль чисто нацистское государство, от 3-го Рейха отличающееся только размерами. И не может Израиль быть ничем другим. Для евреев Тора- священная книга, а она является учебником по геноциду.
  7. Earl Звание
    Earl
    0
    Сегодня, 11:16
    Помнится, в одном из интервью Нетаньяху заявил, что Гитлер евреев убивать не хотел, но был вынужден сделать это под влиянием... палестинцев. Не удивлюсь, если латентный фанат Алоизыча теперь мстит палестинцам за обиды, которые выдумало его больное воображение.
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:17
    Эрдоган сравнил главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером
    Эрдоган постоянно держит нос по ветру и когда считает возможным может резко выступить. В данном случае Израиль перейдя все границы сам подтолкнул турецкого лидера на такое сравнение.
    Турция продолжает активно торговать с Израилем, в том числе и товарами военного назначения
    И здесь Эрдоган верен себе - политика политикой, а торговля на первом месте.
  9. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 11:25
    Одной рукой пишет гневные отповеди Израилю, второй рукой подписывает поставки вооружения Украине
  10. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 11:29
    Кто бы говорил... Высокая мораль так и прет, давно вписался в стройный хор евроатлантов, на которых пробы ставить негде.
  11. Штааль Звание
    Штааль
    0
    Сегодня, 12:11
    Да, назвал, но это просто слова за которыми пустота, никаких практических шагов против"гитлера" нет и не будет.