Президент Турции сравнил израильского премьера с Гитлером
11
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и заявил, что руководству Израиля не удастся избежать ответственности за совершенные военные преступления.
Эрдоган также добавил, что турецкие власти намерены продолжить раскрывать правду и рассказывать о совершаемых Израилем массовых убийствах мирного населения сектора Газа.
Турецкий лидер подчеркнул, что Нетаньяху не удастся избежать ответственности за свои преступления, как бы далеко он ни бежал. Однако, по словам Эрдогана, в случае, если израильский премьер все же уйдет от наказания, его "осудит суд истории".
В свою очередь, Израиль пытается добиться отмены запланированной на май текущего года встречи Эрдогана с американским президентом Джо Байденом. При этом бывший спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе своего визита в Ирландию призвала Нетаньяху уйти в отставку из-за того, что тот препятствует созданию Палестинского государства и не смог достойно ответить на атаку ХАМАС в октябре прошлого года.
Однако, при этом стоит отметить, что, несмотря на регулярные громкие заявления Эрдогана и военные преступления ЦАХАЛ в секторе Газа, Турция продолжает активно торговать с Израилем, в том числе и товарами военного назначения.
kremlin.ru
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация