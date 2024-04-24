Ходаковский: в своём историческом прошлом мы не создали оптимального образа государственного существования
24 февраля 2022 года наша страна вступила в новый период своего развития. Прямо сейчас в России происходят изменения, которые закладывают фундамент нашей государственности на десятилетия вперед.
Между тем, как написал у себя в ТГ-канале замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский, в России есть одна проблема, которая заключается в том, что многие наши соотечественники, включая представителей власти, ориентируются на тот или иной период из былых времен. При этом, с его слов, в своём историческом прошлом мы не создали оптимального образа государственного существования.
Он пояснил, что те, кто восхваляет царский или советский период, делают акцент на привлекательных сторонах, закрывая глаза на «хронические болезни», которые существовали и в одну, и в другую эпохи. Таким образом, по мнению Ходаковского, пытаясь возродить один из прошлых этапов развития нашей страны, мы рискуем повторить присущие тому времени ошибки.
В свою очередь, как выразился замначальника Росгвардии по ДНР, современная Россия могла бы, наоборот, использовать сильные стороны своей истории в процессе построения новой модели государственности. Однако для этого необходимо трезво посмотреть на достижения и ошибки прошлого.
- подытожил военный.
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