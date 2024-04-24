Ходаковский: в своём историческом прошлом мы не создали оптимального образа государственного существования

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Ходаковский: в своём историческом прошлом мы не создали оптимального образа государственного существования

24 февраля 2022 года наша страна вступила в новый период своего развития. Прямо сейчас в России происходят изменения, которые закладывают фундамент нашей государственности на десятилетия вперед.

Между тем, как написал у себя в ТГ-канале замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский, в России есть одна проблема, которая заключается в том, что многие наши соотечественники, включая представителей власти, ориентируются на тот или иной период из былых времен. При этом, с его слов, в своём историческом прошлом мы не создали оптимального образа государственного существования.



Он пояснил, что те, кто восхваляет царский или советский период, делают акцент на привлекательных сторонах, закрывая глаза на «хронические болезни», которые существовали и в одну, и в другую эпохи. Таким образом, по мнению Ходаковского, пытаясь возродить один из прошлых этапов развития нашей страны, мы рискуем повторить присущие тому времени ошибки.

В свою очередь, как выразился замначальника Росгвардии по ДНР, современная Россия могла бы, наоборот, использовать сильные стороны своей истории в процессе построения новой модели государственности. Однако для этого необходимо трезво посмотреть на достижения и ошибки прошлого.

На самом деле нам некуда возвращаться. Постоянные оглядывания назад только мешают нам смотреть вперёд и под ноги, а именно это нам сейчас более всего необходимо

- подытожил военный.
29 комментариев
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  1. militari97 Звание
    militari97
    +3
    Сегодня, 10:22
    Чтобы смело смотреть вперед... Нужно чтобы было нечего терять из прошлого...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +6
      Сегодня, 10:34
      Чтобы смело смотреть вперед... Нужно чтобы было нечего терять из прошлого...

      Помнить и бережно хранить память о прошлом конечно нужно... Выводы из прошлого делать нужно... Но руководствоваться во всём прошлым и по прежнему наступать на старые грабли конечно нельзя... Ходаковский абсолютно прав утверждая, что жить нужно сегодняшним умом, а не вчерашней ностальгией и воспоминаниями... Во всех наших действиях должен быть "холодный" расчёт и "железная" логика... Ну и конечно смысл нашей жизни, которого сейчас нам порой так не хватает...
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 10:43
      При всём уважении, но совершенно непонятно почему то, что говорили на эту же тему до Ходаковского проигнорировано.
      Ходаковский не первый кто поднимает эту тему только в другой интерпретации и тональности, чтобы не получить срок как Николай Платошкин.
      Общие фразы каждый из нас может сказать, а вот создать стройную систему направления движения единицы, которых на отечественном небосклоне пока не видно. hi
  2. Дмитрий Ригов Звание
    Дмитрий Ригов
    +2
    Сегодня, 10:25
    Когда нет достижений в настоящем, приходится гордиться вчерашним.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 10:41
      Когда нет достижений в настоящем, приходится гордиться вчерашним.

      У Украины нет никаких достижений в настоящем и она ненавидит своё прошлое, так чем же она сегодня живёт, современная Украина...??? Неужели только одной ненавистью к нам и несбыточными мечтами о ЕС и НАТО...???
      1. militari97 Звание
        militari97
        +4
        Сегодня, 11:00
        Украина живет кружевными труселями... И мыслями "нам ВСЕ должны"
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 10:45
      Без вчерашнего нет настоящего и опоры для будущего. yes
  3. Попуас Звание
    Попуас
    +1
    Сегодня, 10:30
    У медали две стороны! Так было и так будет hi
  4. Cartalon Звание
    Cartalon
    +2
    Сегодня, 10:34
    Для того что бы, что то создать толковое, надо честно анализировать то что есть, а сие невозможно потому что с точки зрения власти у нас всё благополучно, с точки зрения недовольных властью всё плохо.
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +2
    Сегодня, 10:35
    Если немного подождать у телевизора, то можно будет увидеть, как на 20-м съезде партии "Единая Россия" Д.А.Медведев обличает культ личности В.В.Путина (с)

    - Что у нас было в СССР? Уверенность в завтрашнем дне.
    - Что у нас есть сейчас? Уверенность в завтрашнем дне.
    Ничего не изменилось? Не совсем. Потому что в СССР это был день, а сейчас - дно.     (с)

    Как говорил ещё МихМих - Великая страна, с непредсказуемым прошлым...

  6. Knell Wardenheart Звание
    Knell Wardenheart
    0
    Сегодня, 10:36
    Иной раз надо бы откомментить что-то по существу, но законодательство РФ говорит "оп-ля ! чики-брики!" ,так что я просто молча погляжу на фото Ходаковского и пройду мимо.
  7. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:42
    Надеятся на доброго, умного царя... не, не, не надо питать иллюзий.
    Социалистическое советское государство... так то все нормально было, но опять же, кадры решают всё!!! Как раз тот аспект, который у нас получается не айс и это факт!
  8. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Сегодня, 10:43
    Не знаю откуда г-н Ходарковский это взял,но единственный способ существования и развития России как государства,это Империя. Не важно как называется Российская Империя,Советский Союз-суть Империя.До тех пор,пока Россия не преобразуется в новую Империю,на нее будут плевать. Плевать будут и потом,но тайно из за угла ,и бежать роняя кал. Хватит этих демократический игрищ,плодящих воров,отупляющих населения страны,растящих потребителей. Не знаю,смогут ли те,кто у власти построить ее,не уверен,но... если ее не построить,страну растащат,и продадут по клочкам.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 10:48
      Ну да.. Ещё такой закоренелый монархист как Солоневич когда-то постулировал парадоксальное - император обязан возглавить социалистическую революцию!

      У империи есть главный недостаток - где надыбать приличного императора-то?? Вот в Риме - казалось бы нашли схему, не зря эта эпоха называлась "пять хороших императоров"... Но Марк Аврелий её таки нарушил, и империя тут же провалилась под плинтус.. А ведь он был отнюдь не худшим правителем..
    2. Кронос Звание
      Кронос
      -2
      Сегодня, 11:10
      Вы соседние государства спросите нужна ли им под боком империя с претензией на их земли.
      1. Wratch Звание
        Wratch
        -1
        Сегодня, 11:15
        Не стоит спрашивать мнения других стран. Это не их дело,пусть занимаются своими странами,а не подают советы про демократию,и не потеют от страха. Завоёвывать никого не станем,своей земли хватает,а полезут,ну бить,что не отскребли.
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:49
    «В своём историческом прошлом мы не создали оптимального образа государственного существования» —

    — "Оптимальный образ" в будущем,придёт время,создадим ...
  10. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +2
    Сегодня, 11:00
    Он своими прямыми обязанностями успевает заниматься?
    Ему похоже хотелось бы по передачам ходить и посты писать
    1. Master2030 Звание
      Master2030
      +1
      Сегодня, 11:21
      Зам по ничего.
      Ceterum censeo Washingtago delendam esse
    2. Olga Taschilina Звание
      Olga Taschilina
      0
      Сегодня, 12:12
      Не переживай так за него. Он всё успевает. Ты, похоже, нет.
  11. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 11:05
    "Пойди туда, не знаю куда. Сделай то, не знаю что", предлагает Ходаковский. Прежде чем что-то строить, необходимо решить: кто и с кем будет строить. А то придумать может каждый, а вот реализовать придуманное, могут, только, единицы.
    1. Master2030 Звание
      Master2030
      0
      Сегодня, 11:22
      Ходор, ходор, ходор.
      Ceterum censeo Wasingtago delendam esse
  12. Master2030 Звание
    Master2030
    0
    Сегодня, 11:21
    Постоянные оглядывания назад только мешают нам смотреть вперёд и под ноги, а именно это нам сейчас более всего необходимо
    это могут не только лишь все....
    Ceterum censeo Washingtago delendam esse
  13. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 11:30
    Ходоковский прям философом стал.
  14. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:40
    С каждым новым "обращением к народу" чрез свой ТГ-канал Ходаковский только подтверждает складывающиеся у многих мнение, что он стремится стать политиком, причем высокого уровня.
  15. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 11:40
    В свою очередь, как выразился замначальника Росгвардии по ДНР, современная Россия могла бы, наоборот, использовать сильные стороны своей истории в процессе построения новой модели государственности. Однако для этого необходимо трезво посмотреть на достижения и ошибки прошлого.

    А чего на них смотреть? Для начала необходимо определиться, какое государство пытаются выстроить дорвавшиеся до власти нувориши. Будет ли это государство, защищающее интересы большинства - трудящихся масс, или это будет буржуйский режим, защищающий право собственной буржуйской власти.
    Вот вы и определитесь, г-н Ходаковский, люб вам тот же Греф с Набиуллиной, или ваши товарищи по службе для вас значат больше...
    * * *
    Надоело, когда ходят вокруг да около вместо того, чтобы определить конкретные цели и методы их достижения...Вы, небось верите, что ГД во главе с Володиным придумает для нас законы, краше и чудесней которых не было и нет на белом свете? Хрен там!!!
    На самом деле нам некуда возвращаться. Постоянные оглядывания назад только мешают нам смотреть вперёд и под ноги

    Действительно, некуда...Даже заметных скрепов за 30 лет не появилось. День образования ЕБН-ского государства? Может День народного единства «нищебродов» и буржуев? Опостылевшие лица во власти решили, что они Богом помазаны на российский престол? Но это не так....
    Спекулятивно-воровское экономическое образование с понятиями счастливой для кого-то жизни, - это есть наше будущее? Это наше всё?
    1. алабурга Звание
      алабурга
      +1
      Сегодня, 12:10
      Путин популярно же объяснил, что СССР валили осознанно, чтобы стать своими, буржуинскими. Развалили, а своими, буржуинскими не стали. Теперь пытаются бороться с западом, строя у себя такой же запад. Это какя-то политическая шизофрения. Но, народ сегодня не особо логикой заморачивается. Не зря же, этот предмет убрали из школьной программы, после смерти Сталина.
  16. Александр_85 Звание
    Александр_85
    +1
    Сегодня, 11:48
    Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего.
  17. Olga Taschilina Звание
    Olga Taschilina
    0
    Сегодня, 12:09
    Цитата: paul3390
    Ничего не изменилось? Не совсем. Потому что в СССР это был день, а сейчас - дно. (с)

    Переставьте день и дно местами. СССР - это было дно, к которому нас и привели коммунисты. Вот говорил же им Сталин "Не лезьте в экономику. Вы в ней ничего не мыслите". Полезли и натворили "лучшие из лучших".
    Мне нравится Путин. России с ним неимоверно повезло. Всё одним днём не сделаешь, к сожалению. Особенно если приходится всё время исправлять сделанное другими. Так что, так что...Путин трудится не покладая рук, а болтуны от КПСС всю свою жизнь проболтали, не закрывая ртов. И сейчас на политической арене вижу тех же гладиаторов-ораторов, что и при СССР. Попросту - болтунов.