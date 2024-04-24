Суд арестовал замминистра обороны РФ, на которого ФСБ пять лет собирало материалы по коррупции

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Суд арестовал замминистра обороны РФ, на которого ФСБ пять лет собирало материалы по коррупции

Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов помещен под стражу решением Басманного суда г. Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда. Высокопоставленного чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Тимур Иванов, занимающий должность заместителя министра обороны РФ с 2016 года, был задержан вечером 23 апреля 2024 года. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере – не менее 1 миллиона рублей. Речь может идти о получении взяток при строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО).

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на собственные источники, органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации в течение как минимум пяти лет собирали материалы на Тимура Иванова. Внимание правоохранительных органов и спецслужб Иванов привлек, вероятно, благодаря своему благосостоянию – в 2019 году его включили в рейтинг самых богатых силовиков России.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, в отношении заместителя министра обороны Российской Федерации Иванова Тимура Вадимовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 23 июня 2024 года

- сообщает, в свою очередь, ТАСС.

Таким образом, под следствием оказался один из самых высокопоставленных руководителей Министерства обороны Российской Федерации. В системе военного ведомства Иванов отвечал за вопросы строительства, управления имуществом, размещения войск, жилищное и медицинское обеспечение российской армии. Он имеет звание действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса, аналогичное воинскому званию генерала армии.

Предстоит выяснить масштаб вовлеченности чиновника во все коррупционные схемы. Тем более, если учитывать, что это могло навредить обороноспособности нашей страны в условиях проведения специальной военной операции.

Ранее мы сообщали, что Тимур Иванов был задержан спустя несколько часов после того, как принимал участие в заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации.
86 комментариев
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  1. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    +9
    Сегодня, 10:22
    Пять лет срок не малый. Уверен за это время ущерб постоянно рос.
    И уж точно уверен, что там все замы, и сам главный этого поля ягоды.
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +16
      Сегодня, 10:28
      А мы все поражаемся почему так странно сво проходит!!!
      1. кредо Звание
        кредо
        +2
        Сегодня, 10:34
        Знаю, что буду освистан, но, одного признания того, что Иванов был самым обеспеченным военным в руководстве МО недостаточно.
        Хотелось бы конкретики в данной ситуации и задокументированных фактов, а не предположений. hi
        1. Wratch Звание
          Wratch
          +1
          Сегодня, 11:11
          Причем здесь свист? Крал-крал. То что украл,не прятал,(честный человек!) Значит пусть сидит,"самый богатый силовик"
          1. кредо Звание
            кредо
            +4
            Сегодня, 11:21
            Причем здесь свист? Крал-крал...

            Так, для информации, в России как и в большинстве стран мира факт кражи определяется в суде и на основании судебного решения, а не на основании утверждений в прессе.
            Надо же ещё и сторону подозреваемого выслушать и её доводы.
            Стандартная процедура. yes
        2. astepanov Звание
          astepanov
          +1
          Сегодня, 12:03
          Я вообще не понимаю, из-за чего сыр-бор. Крал, не крал... Ну, пусть даже и крал, но нужен диалектический взгляд, с учетом исторической ретроспективы и рассмотрением динамики процесса. В прошлый раз за зебры взяли целого министра обороны (Сердюкова, если кто забыл, вместе с его бабой). А теперь - зама, опять же с бабой. Следовательно, градус понизился. Значит, движемся в правильном направлении. Теперь зама (как в прошлый раз вороватого министра) переведут на другую работу, где можно тырить незаметно, бабу посадят условно с конфискацией конфиската - и всё успокоится. И так будут шерстить по вертикали власти сверху вниз, пока лет через пятьдесят ни дойдут до самого низа, до таджиков Рамшана и Джамшута - и тогда-то наступит, наконец, светлое завтра без воровства и коррупции.
      2. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 10:39
        в 2019 году его включили в рейтинг самых богатых силовиков России.

        Как говорится, - Когда видишь деньги, не теряй времени. Куй железо, не отходя от кассы!
        имеет звание действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса

        Видно хорошо советовал, голова, одним словом.
    2. bandabas Звание
      bandabas
      +4
      Сегодня, 11:00
      Прикольно. То есть только через пять лет с начала воровства и наблюдения в ЧК решено было взять за жабры... Наверное кому то не доплатил, пожадничал.
      1. Юрий Васильев Звание
        Юрий Васильев
        -1
        Сегодня, 11:47
        Нет. Нужно было собрать материалы и железные доказательства для суда, чтобы дело не развалилось. Это долгая и кропотливая работа. Теперь он точно сядет, помяните мое слово.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 11:10
      Анекдот про эстонцев теперь выглядит глупо...
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        +1
        Сегодня, 11:25
        Да и пред финами про это дело надо извинится. hi
    4. Оби Ван Кеноби Звание
      Оби Ван Кеноби
      +1
      Сегодня, 11:16
      Пять лет срок не малый

      Всего-то, каких-то пять лет. Ерунда какая.
      Нужно было на него 25 лет материалы собирать. А уж опосля....
      Я так понимаю за первые 5 месяцев ничего не на собирали, пришлось срок сбора доказательств в разы увеличить!
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        +1
        Сегодня, 11:27
        Ну так, таки, он очевидно в этих делах умнейшая головы и ас маскировки был. Зато по всяким Стрелковым/Гиркинам и иже с ними сразу все собрали, расследовали и осудили.
        1. Irokez Звание
          Irokez
          0
          Сегодня, 11:49
          Цитата: AdAstra
          всяким Стрелковым/Гиркинам

          Ну он же на власть не гнал всякое, а это уже серьёзно.
      2. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 12:00
        Цитата: Оби Ван Кеноби
        Я так понимаю за первые 5 месяцев ничего не на собирали, пришлось срок сбора доказательств в разы увеличить!

        Ну почему сразу не взяли тут никто не скажет ибо те кто раскручивал и отслеживал воровство могли просто как приманку в мышеловке держать подконтрольно и отслеживать кто ещё примешан и причастен к мохинациям.
        Вполне вероятно, что так было и с Сердюковым который не сидит, а как агент тех времён на гос службе работает. Доподлинно никто не скажет как же на самом деле всё было с Сердюковым, но на тот момент старая гвардия МО вся была на поруках друг друга и команды реформаторов разваливших экономику России и что бы их выявить много чего пришлось делать ВВП как бывшему работнику из КГБ.
        Засланные казачки и сексоты всегда были есть и будут, а без них никак порядок не поддержишь.
  2. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +8
    Сегодня, 10:24
    ФСБ пять лет собирало материалы по коррупции

    Это ж сколько ему дали украсть за это время? Раньше не могли прижучить?!
    Давно пора провести глобальную чистку в рядах. И направить арестантов на стройки нардного хозяйства вместо таджиков.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 10:46
      Цитата: antiaircrafter
      Это ж сколько ему дали украсть за это время? Раньше не могли прижучить?!

      "Крыша" хорошая была, если не смогли за 5 лет арестовать.
      1. Azim77 Звание
        Azim77
        +1
        Сегодня, 11:25
        Бескомпромиссного повода для чистки не было. СВО - как причина для ввода специального положения. Не зря говорят "война все спишет". Тут это выражение используется в смысле - руки развязались..
    2. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      +5
      Сегодня, 10:55
      Это ж сколько ему дали украсть за это время?
      Он не крал, он работал.
    3. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      +2
      Сегодня, 11:04
      Цитата: antiaircrafter
      Раньше не могли прижучить?!

      Он на руководящую должность в МО РФ пролез.
      Вы что думаете на такие должности откровенных кретинов ставят, которые в ресторане в пакетике взятки принимают, или у себя в кабинете берут и в тумбочке деньги хранят?
      Нет конечно, он умный собака, и осторожный.
      Собирали доказательную базу, что бы не отвертелся.
      1. Vita VKO Звание
        Vita VKO
        0
        Сегодня, 11:41
        Цитата: Алексей Зоммер
        Собирали доказательную базу, что бы не отвертелся

        Действовали по принципу '"нет невиновных, есть недоработка ФСБ"'. Или они думали, что назначил коммерсанта миллионера на высокий пост он схему воровства не придумает? Так у него есть десятки товарищей, которые его двигали на государственную должнось они то обязательно подскажут и 'помогут".
        Он ведь не Трамп и живёт не в США, где коррупция называется лоббирование и с неё налоги нужно платить,
        Остаётся только удивлятся кадровой политики государства где двигают на верх преданных воров и дураков
      2. Юрий Васильев Звание
        Юрий Васильев
        +1
        Сегодня, 11:51
        Люди наивные, далёкие от специфики работы по таким делам, думают что он у себя в кабинете пачки с деньгами брал. А суду нужны конкретные факты и доказательства. Естественно, он не идиот, и предъявить ему просто так, с наскоку, было нечего. Поэтому так долго и собирали и вели.
    4. megadeth Звание
      megadeth
      0
      Сегодня, 11:14
      Интересно, а если дать пистолет с одним боевым патроном этому типу и оставить одного в комнате..., чего он будет делать????? Согласен...., он же не офицер!
      1. 2k11 Звание
        2k11
        0
        Сегодня, 12:04
        Лучше рядовым стрелком в штурмовую группу под Синьковку направить
      2. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 12:06
        Цитата: megadeth
        чего он будет делать?

        Писать мемуары и доносы на сотоварищей типа сделка со следствием.
  3. Перфильева Вера Звание
    Перфильева Вера
    +6
    Сегодня, 10:25
    Поражаюсь как "оперативно" наши силовики сработали!
  4. Glock-17 Звание
    Glock-17
    +15
    Сегодня, 10:26
    Пять лет был под колпаком и занимал такой ответственный пост. Вот действительно, враги сидят внутри.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:28
    Не просто так Иванов заслушивал постановление суда в " обезьяннике" в форме.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +5
      Сегодня, 10:32
      взятки в особо крупном размере – не менее 1 миллиона рублей

      Шутка что-ли?
      1. _просто Звание
        _просто
        +1
        Сегодня, 11:42
        Хуже- законодательство...
      2. Офицер запаса Звание
        Офицер запаса
        0
        Сегодня, 12:06
        Вообще-то какая-то мутная история. То, что ФСБ собирает информацию на любого руководителя высокого ранга – это совершенно нормальная практика. Но, видимо, не много компромата набрали, раз в СМИ озвучивается размер взятки в 1 млн. руб. И еще в вину вменяют место жительства детей за рубежом. По такой причине у нас нужно половину Госдумы и Правительства с должностей снимать.
        Компромат на крупных руководителей озвучивают при переделе сфер влияния или в подобных случаях. У Иванова – военные строители, у кое-кого – незаменимые специалисты из Азии. Крупное финансирование идет в Мариуполь, на очереди скоростная железная дорога между двумя столицами, восстановление освобожденных территорий и много еще чего.
        Так что поживем-увидим, чем все это закончится.
    2. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Сегодня, 11:49
      +1
      Это сюр какой-то
      Таких погон обезьянник ещё не видел

      Даже планку орденскую не сняли

      Неплохо было бы проверить что там у него за ордена и медали
      И за что
  6. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 10:28
    Басманный суд Москвы взял под стражу фигуранта дела заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, Сергея Бородина. Мужчина останется под стражей до 23 июня 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Москвы.

    По версии следствия, Бородину так же как и Иванову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

    В публикации отмечается, что Иванов и Бородин находились в дружеских отношениях. Он вступил в сговор с третьими лицами, чтобы получить взятку в особо крупном размере в виде услуг при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

    https://www.kp.ru/online/news/5780074/
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 10:34
      Дмитрий hi Кто такой Бородин?Чей родственничек.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 10:37
        Андрей hi , это дружок-подельник Иванова. Они ещё по Оборонстрою знакомы были. И неисключено что и там вместе обделывали свои "решения вопросов".
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 10:43
        Тогда очень интересны слова Матвиенко - о списке руководителей силовых структур ,который будет утверждён после инаугурации.Хоть бы одним глазком глянуть.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 10:45
          Поживём - увидим. ИМХО там многие наверно были замазаны.... Весь вопрос кого решат "слить". Неисключено что будут показательные дела. Но "своих" там явно не отдадут.
  7. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    Сегодня, 10:29
    Вопрос вопросов, что же такое произошло и происходит в стране, что не стали даже дожидаться Инаугурации Президента РФ?
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 10:34
      А делиться надо потомушто
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 11:12
      belay Неужели испугались,что после инагурации не дадут добро?
  8. Zoer Звание
    Zoer
    -1
    Сегодня, 10:29
    Скрысатничал 100%. Где то в заначку замылили общаковские бабки. Сейчас будем наблюдать отменный спектакль, а ля "данайцы с колбайцами". laughing Хотя, конечно могут процесс и засекретить.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 10:34
      Скрысатничал 100%. Где то в заначку замылили общаковские бабки.
      Ясень пень, вышестоящим надо было больше отдавать, пожадничал. Такие правила в банке с пауками.
      1. Zoer Звание
        Zoer
        +1
        Сегодня, 11:27
        Цитата: Trapp1st
        Ясень пень, вышестоящим надо было больше отдавать, пожадничал. Такие правила в банке с пауками.

        Скрысатничать из общака- это гораздо страшнее проступок, чем не поделится с руководством)))
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          0
          Сегодня, 11:56
          Похоже здесь дело не в "скрысатничестве", хоть это и "очень большое преступление". Иначе бы просто дождались Инаугурации.
  9. al3x Звание
    al3x
    +4
    Сегодня, 10:30
    Ну нормально. В течении минимум 5 лет ему давали грабить казну. Лучше бы молчали, чем такое заявлять. Про него 2 года назад уже расследование запрещённого ФБК в инете было выложено. А нам втирают, что они экстремисты и клеветники. wassat
    1. Zoer Звание
      Zoer
      +1
      Сегодня, 10:40
      Цитата: al3x
      Про него 2 года назад уже расследование запрещённого ФБК в инете было выложено. А нам втирают, что они экстремисты и клеветники.

      Да нет, они просто трон шатали, причём в конце уже совсем откровенно в пользу стран НАТО и на их же деньги. Что плохо для страны, что кроме ТАКОЙ оппозиции у нас нет и быть не может. Нет политических прений и разных взглядов на ситуацию и процессы. Учитывая, что сейчас диктатура капиталистов, так и вообще грусть- тоска. С диктатурой пролетариата как то полеХше было.
  10. canurodes Звание
    canurodes
    +1
    Сегодня, 10:30
    Просто за пять лет он лимиты не исчерпал и всем делал хорошо, а тут раз, кому-то не понравилось, может лишка дал, может шефа обидел, МО дело тонкое
  11. Есаул Звание
    Есаул
    +3
    Сегодня, 10:31
    А что не 15 лет собирали материалы? Я уверен что и за 1 год там набралось не мало всего. Видимо просто с кем-то перестал делиться...
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 11:08
      А что не 15 лет собирали материалы?
      Если бы материалы собирали 15 лет, то в армии бы не осталось ничего! Ещё бы и армия осталась должна этому генералу wink
  12. takisha Звание
    takisha
    +1
    Сегодня, 10:31
    В результате деятельности этого "эффективного менеджера" 50 тысяч военнослужащих и военных пенсионеров ожидают получения жилищной субсидии. До сих пор не обеспечены жильем военнослужащие, признанные нуждающимся в улучшении жилищных условий ещё в 2016 году. Очередь растянулась на 8 лет. Совпадение?
  13. skept Звание
    skept
    +4
    Сегодня, 10:31
    5 лет он наносил ущерб России.Кому-то это было выгодно.
    Может ждали"перемен".И кто ждал?ФСБ или Ген.прокуратура.
    Весьма интересно.
  14. Эмиль Звание
    Эмиль
    +3
    Сегодня, 10:31
    " … Не вынесла душа поэта … " - Также он курировал восстановление новых регионов feel … а там,сказать много денех,это ничего не сказать …
  15. Клон Звание
    Клон
    +9
    Сегодня, 10:32
    Заместитель Министра обороны России (!!!) при жене-иностранке (с фиктивным разводом) ...это какой-то сюр! И "детишки"... во Франции и Англии. Впрочем, полагаю, что "взятка в миллион рублей" - только повод для того, чтобы фигуранта взять под белы ручонки.
  16. Taskhyl
    Taskhyl
    +12
    Сегодня, 10:32
    Если у министра такие замы годами "трудятся", то возникает вопрос, а сам министр-то соответствует своей должности?
    1. Perun61 Звание
      Perun61
      0
      Сегодня, 12:01
      возникает вопрос, а сам министр-то соответствует своей должности?

      Как раз к Министру вопрос о соответствии должности не возникает.
      Тут все однозначно - не соответствует!
  17. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    +1
    Сегодня, 10:34
    Нет слов!
    Это как надо опуститься?
    Непосредственные подчиненные на СВО погибают...
    Почему!!! Всё так в нашей стране...
    Откуда эта ЖАДНОСТЬ?
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +5
      Сегодня, 11:16
      Рыба сгнила с головы..Это все,что о этом надо знать..
  18. tabex Звание
    tabex
    -3
    Сегодня, 10:35
    Получается, взяли на карандаш после расследования анального? Ждать ли следующих посадок по мотивам?
  19. Сеpгей Звание
    Сеpгей
    +2
    Сегодня, 10:35
    Получается, что он пять лет воровал, а ФСБ и следственные органы просто наблюдали? Или забыл последний раз поделиться? Очень оперативно работают наши органы.
  20. Скорин Звание
    Скорин
    +1
    Сегодня, 10:48
    Пять лет давали воровать... Однако!
  21. PVV66 Звание
    PVV66
    +1
    Сегодня, 10:52
    С кем из наших чиновников такого не бывает? Предлагаю понять и простить!
  22. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +3
    Сегодня, 10:55
    На каких фронтах этот дядя такой иконостас успел заслужить?!
    Ряженый , кабинетный федьдмаршал.
    Зато звезды какие на погонах, звезды какие! У маршала Победы Жукова не меньше были?

    Сколько там еще таких?
  23. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 10:55
    1 million de roubles ?
    Cela fait bien 10000 € ?
    5 ans d'enquêtes, le plus riche parmi les forces de sécurité et...10000€.
    Il y a quelque chose de pas logique ?
    1. megadeth Звание
      megadeth
      0
      Сегодня, 11:04
      Судя по всему, это статья УК до 15 лет с лимона начинается, а взял наверно в десятки раз больше. имхо
  24. oppozite28 Звание
    oppozite28
    +6
    Сегодня, 10:56
    Стесняюсь спросить как там Васильева поживает ?! feel
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +3
      Сегодня, 11:09
      Стесняюсь спросить как там Васильева поживает ?!
      Да, наверное, поживает неплохо wink
  25. megadeth Звание
    megadeth
    +4
    Сегодня, 11:00
    Повторно..., слов нет, один трёхэтажный мат! И сколько ещё таких...!?
    1. Perun61 Звание
      Perun61
      0
      Сегодня, 12:02
      И сколько ещё таких...!?

      В этом правительстве - все.
  26. Totor5 Звание
    Totor5
    -7
    Сегодня, 11:04
    Фбр в Мафию и на 20 лет внедрялось, чтоб базу набить и все цепочки отследить. Так что заткнуться бы клоунам про 5 лет и тп. Сколько надо столько и работали. А вам бы как бабкам на лавке только бы побухтеть - и то не так и это не эдак, а вот раньше вон ... И тд и тп
    1. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 11:16
      Le "FBI à infiltré la mafia pendant 20 ans "
      Et la mafia a infiltré le FBI depuis bien plus longtemps, d'ailleurs la mafia a même confirmé avoir "aidé "à l'élection de ...Kennedy grâce à ses "syndicats "...:-)
      1. YanniKounnar Звание
        YanniKounnar
        0
        Сегодня, 11:23
        traduction :
        "ФБР работало под прикрытием мафии в течение 20 лет"
        И мафия внедрялась в ФБР гораздо дольше, более того, мафия даже подтвердила, что "помогала" на выборах ...Кеннеди благодаря своим "союзам"...: -)
  27. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    Сегодня, 11:04
    Иванов отвечал за вопросы строительства, управления имуществом, размещения войск, жилищное и медицинское обеспечение
    Жирный же кусок курировал этот фельдмаршал wink
    1. oppozite28 Звание
      oppozite28
      +2
      Сегодня, 11:11
      Жирный же кусок курировал этот фельдмаршал wink
      Это генерал армии не мог работать один, в принципе. Кусок же жирный ...
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +1
        Сегодня, 11:12
        Это генерал армии не мог работать один
        Ну, разумеется!
        1. oppozite28 Звание
          oppozite28
          +1
          Сегодня, 11:13
          Это генерал армии не мог работать один
          Ну, разумеется!
          Так что пойдёт в след за Васильевой ... request
        2. oppozite28 Звание
          oppozite28
          0
          Сегодня, 11:20
          Это генерал армии не мог работать один
          Ну, разумеется!
          Тем более что супруга генерала Светлана Маниович (фамилия от прошлого брака) не зря развелась с Ивановым в 2022-м году перед началом СВО. Будем посмотреть как бывшие помогают СВОИМ бывшим. Кстати что характерно гражданка Израиля recourse
  28. sdivt Звание
    sdivt
    +3
    Сегодня, 11:16
    А фамилию Сердюкова уже забыли, что ли? А там речь шла о 56 миллионах.И сколько вернули в казну?
    Нисколько
    И должность повыше, и сумма впечатляет. Но дело закрыли. Не сразу, но закрыли. И амнистию объявили
    А тут какой-то жалкий последователь, с не менее жалкой суммой, в какой-то один миллион, всего-то...
    Хотя есть шанс, что показательно надерут зад.
    Но, разумеется, не потому, что виноват
    Просто 56 миллионов Сердюкова неплохо делятся на заинтересованных защитников, а за один миллион кто будет руки марать?!

    Ну, и всегда остаётся шанс отмазаться - объявить, что он страстно желает смыть позор кровью, на СВО. Пол-годика посидит в тылу от боевых действий, и спокойно вернётся
    Благо, примеры есть
    1. sdivt Звание
      sdivt
      0
      Сегодня, 11:49
      Дополню
      Как вариант, дело не в конкретном эпизоде и не в конкретной сумме (какая бы она ни была)
      Уверен, что в высоких кабинетах хранятся компроматы на всех. Вообще на всех.
      Там много неподвластных друг-другу (и конкурирующих друг с другом) структур.
      В нужный момент нужный эпизод получает огласку
      Поэтому, вполне может быть, мы просто наблюдаем очередную "чистку" в верхах.
      Кто-то уйдет, кто-то прийдет
      Если рассмотреть этот конкретный случай, то там ведь не один Иванов задержан, пишут о десятках больших и малых должностей
  29. bbb Звание
    bbb
    +6
    Сегодня, 11:18
    Вчера только с Шойгу в программе Время показывали. С его образом жизни сажать надо было еще 15 лет назад.
  30. Андрей из Челябинска Звание
    Андрей из Челябинска
    +4
    Сегодня, 11:22
    Во-первых, многие комментаторы не поняли размер взятки. В статье имеется ввиду, что взятка в особо крупном размере по закону РФ - это взятка от миллиона и выше. Там может быть и 100 млн и миллиард и больше. И вовсе не имелось ввиду, что взятка составила миллион.
    Что произошло? Либо "товарищ" заворовался так, что закрывать на это глаза стало уже совсем невозможно, либо же (что из разряда фантастики, но все же) решили снять Шойгу под "благовидным" предлогом - мол, ты смотри, какую крысу в замах держал...
    1. Wildcat Звание
      Wildcat
      0
      Сегодня, 12:05
      Что произошло? Либо "товарищ" заворовался так, что закрывать на это глаза стало уже совсем невозможно, либо же (что из разряда фантастики, но все же) решили снять Шойгу под "благовидным" предлогом - мол, ты смотри, какую крысу в замах держал...


      Первое - грех, конечно, но грех такой... не такой большой. Да и после "одного кинА" было ожидаемо, что меры примут, только вот было невозможно, чтобы после "кинА" прямо сразу примут меры и странно, что такие.

      Второе - вероятно, но не очень, так как "самому главному" все равно, что там и где происходит, фигуры в самом верхнем кругу расставлены давно и менять их смысла нет: "пока новый человек войдет в курс дела, много времени пройдет".
      Но, разумеется, есть шанс, что при отставке Правительства (оно по закону все уходит), которое переназначается через Парламент, не поведут прежнего министра под неудобные вопросы.
      Если совсем вдаваться в конспирологию и учитывать тот факт, что на заслуженный отдых никого не отпускают ("сбежать хотите?!"), возможна комбинация "выход на отдых через жертву заместителя".

      Третий вариант - перераспределение фигур "второго эшелона" и денежных потоков. Но тут только опытный "кремленолог" сможет определить, чья команда/"башня" выиграет, а чья проиграет.
  31. AdAstra Звание
    AdAstra
    +2
    Сегодня, 11:23
    Помниться по неким людям с фамилией Васильева и Сердюков поначалу тоже шума много было и "специалисты" из СК копытами себя в грудь были, что ух как они все не уйдут от "справедливого возмездия" и помните чем закончилось? Сдаётся мне и тут также будет поначалу пошумят-пошумят, а потом очередной "пук в лужу".
  32. Rom8681 Звание
    Rom8681
    +3
    Сегодня, 11:24
    5 лет знали,что ворует...
  33. _просто Звание
    _просто
    0
    Сегодня, 11:44
    Шутку "не поделился, наверное", в студию.
  34. VLAD-96 Звание
    VLAD-96
    0
    Сегодня, 11:52
    Почитайте про него досье, очень сомнительная личность! Как он вообще мог такую должность занимать столько лет! И к Шойгу то же соответственно есть масса вопросов, на которые вряд ли будут вразумительные ответы.
    Отсюда и выводы почему у нас всё так мягко говоря на перекосяк в МО и Армии!
  35. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 11:57
    Интересный зам у шойгу
    Без "был", его же еще не сняли.
    Шойгу видимо все устраивает
    Посмотрите какие там люди вокруг