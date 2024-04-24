Суд арестовал замминистра обороны РФ, на которого ФСБ пять лет собирало материалы по коррупции
Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов помещен под стражу решением Басманного суда г. Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского городского суда. Высокопоставленного чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Тимур Иванов, занимающий должность заместителя министра обороны РФ с 2016 года, был задержан вечером 23 апреля 2024 года. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере – не менее 1 миллиона рублей. Речь может идти о получении взяток при строительстве Национального центра управления обороной (НЦУО).
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на собственные источники, органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации в течение как минимум пяти лет собирали материалы на Тимура Иванова. Внимание правоохранительных органов и спецслужб Иванов привлек, вероятно, благодаря своему благосостоянию – в 2019 году его включили в рейтинг самых богатых силовиков России.
- сообщает, в свою очередь, ТАСС.
Таким образом, под следствием оказался один из самых высокопоставленных руководителей Министерства обороны Российской Федерации. В системе военного ведомства Иванов отвечал за вопросы строительства, управления имуществом, размещения войск, жилищное и медицинское обеспечение российской армии. Он имеет звание действительного государственного советника Российской Федерации 1 класса, аналогичное воинскому званию генерала армии.
Предстоит выяснить масштаб вовлеченности чиновника во все коррупционные схемы. Тем более, если учитывать, что это могло навредить обороноспособности нашей страны в условиях проведения специальной военной операции.
Ранее мы сообщали, что Тимур Иванов был задержан спустя несколько часов после того, как принимал участие в заседании коллегии Министерства обороны Российской Федерации.
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