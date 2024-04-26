Информационное письмо о формировании дивизии СС «Галичина»
Предлагаемый текст является комментированным переводом информационного письма от 18 июля 1943 года корреспондента Немецкого новостного бюро с оккупированной Третьим рейхом территории Западной Украины. Особый интерес этот документ вызывает потому, что он освещает начальный этап формирования дивизии СС «Галичина».
Фотографию сообщения с просьбой перевести мне прислал один из журналистов, знавших, что мой первый европейский язык – немецкий, который я изучал на Тверском истфаке. Текст сообщения вызвал у меня интерес не только с точки зрения немецкого языка (лексические и синтаксические особенности первой половины прошлого века), но и с исторической точки зрения, в результате чего я и прокомментировал свой перевод.
Перевод
DNB [1]. Конфиденциальный исходный материал.
№ 199. Собственная служба. 18 июля 1943 г. Лист 54.
Лемберг [2], 18 июля. (Представитель ННБ). – Около 25 тыс. украинцев из Лемберга, его пригородов и окрестностей присутствовали сегодня на проводах в учебные лагеря 200 офицеров и 1 700 нижних чинов, ставших первой партией добровольцев пехотной дивизии «Галичина». Почти за три месяца [3] более 84 тыс. украинцев отозвались на призыв создать пехотную дивизию «Галичина», из которых 54 тыс. человек были приняты, а 25 тыс. человек к настоящему времени были признаны годными к воинской службе и со временем будут направлены на подготовку.
На большом собрании, организованном в связи с этим на площади имени Адольфа Гитлера в Лемберге, руководитель украинского комитета [4] заявил, что украинский народ на протяжении тысячелетия вел борьбу с кочевниками-азиатами как за свою духовность, так и за европейскую форму своего бытия. Обнаруженные в наше время массовые захоронения в Виннице [5] являются таким же символом этой борьбы, как и совместная борьба в рядах австро-венгерской армии [6], а также походы Украинской галицийской армии [7]. Украинцы Галиции, как было сказано, узнали, что лишь те займут достойное место в новой Европе, кто вместе с европейскими народами будут бороться за эту новую Европу против ее злейшего врага [8].
Губернатор доктор Вехтер [9] как глава округа Галиция [10] подчеркнул в своем кратком выступлении, что украинцы Галиции поняли, что это в настоящее время означает не только добывать полезные ископаемые для борющейся Европы, и не только работать с кувалдой в руках или за верстаком для гигантского борца [11], но и выступать на его стороне с оружием в руках.
Население Галиции попрощалось со своими добровольцами в борьбе за родину, украинский народ, справедливость и новый порядок в счастливой Европе, выразив им наилучшие пожелания…
Продолжение следует на листе 5…
[Подпись: неразборчиво.]
[Место хранения документа:] BA R 6/70 [12].
Комментарии
[1] Deutsches Nachrichtenbüro – Немецкое новостное бюро (ННБ).
[2] Лемберг – немецкое название Львова.
[3] C призывом к населению Галиции сформировать дивизию СС оккупационная администрация обратилась 28 апреля 1943 года.
[4] Речь идет об Украинском центральном комитете, организации украинских коллаборантов на бывших польских территориях, что говорит о претенциозности названия. Упоминаемый здесь «руководитель» – В. М. Кубийович.
[5] Выдумка оккупационных властей с целью скрыть строительство в 1941–1942 гг. вблизи Винницы одной из ставок Гитлера «Вервольф». На карте – крайний справа красный значок, то есть по легенде карты показана как ставка, которую Гитлер использовал лично.
Карта расположения штаб-квартир А. Гитлера
[6] Речь идет о Первой мировой войне (1914–1918), когда этнические украинцы, которые проживали на территории Австро-Венгрии и являлись ее подданными, призывались в австро-венгерскую армию.
[7] Украинская Галицийская армия – Галицийская армия в составе Вооруженных сил Юга России под командованием А. И. Деникина с ноября 1919 по апрель 1920 года. Позднее – в составе РККА.
[8] Речь идет об СССР.
[9] Отто Вехтер – немецкий губернатор округа «Галиция» (см. ниже).
О. Вехтер выступает перед украинскими нацистами.
Рейхсфюрер СС Г. Гиммлер (четвертый слева) инспектирует дивизию «Галичина».
О. Вехтер – первый слева
[10] Административно-территориальная единица в составе Польского генерал-губернаторства Третьего рейха в 1941–1944 гг.
[11] Речь идет о Третьем рейхе.
[12] BA – Bundesarchiv – Федеральный архив [Германии]; R = Russland – «Россия» (название фонда хранения); 6/70 – номер описи (6) / номер дела (70).
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