Минобороны подтвердило организацию выставки трофейной техники и вооружений на Поклонной горе в Москве

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Минобороны подтвердило организацию выставки трофейной техники и вооружений на Поклонной горе в Москве

Министерство обороны подтвердило организацию выставки трофейной бронетехники западного производства, захваченной в ходе специальной военной операции на Украине. Выставка продлится один месяц.

Военное ведомство приняло решение устроить выставку бронетехники и вооружений ВСУ в парке Победы на Поклонной горе в Москве. Выставка откроется 1 мая и будет работать до конца месяца. В дальнейшем всю технику переместят в конгрессно-выставочный центр «Патриот» в Подмосковье.



Минобороны России организует проведение выставки трофейного вооружения и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе проведения специальной военной операции, в Парке Победы на Поклонной горе,

— говорится в сообщении.

Всего жители и гости столицы смогут увидеть свыше 30 образцов военной техники производства 12 стран. Посетителям покажут немецкие танк Leopard и БМП Marder, американскую БМП Bradley, шведскую CV90 и французский колесный танк АМХ-10RC, а также многое другое производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.

Как уже сообщало «Военное обозрение», сегодня ночью на Поклонную гору начали свозить трофейную бронетехнику. Несколько автомобильных тралов привезли БМП Marder, Bradley, БТР М113 и самодельный танк «Азовец» на базе танка Т-64.

15 комментариев
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  1. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +7
    Сегодня, 10:44
    Давно пора: и пленных маршем позора по Москве, как в 1944...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 10:50
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Давно пора: и пленных маршем позора по Москве, как в 1944...

      Отдельной колонной западников пленных пустить.
      А технику, судя по фотографиям в интернетах, косметически, но ремонтируют перед выставкой. Я бы не стал. А если внутри остались "захистники" - и их бы вытаскивать не стал. Далёк от мысли трупы врага пинать (если только "подарок" похоронной команде оставить), но по себе помню - мотивирует здОрово...
      1. frruc Звание
        frruc
        -3
        Сегодня, 10:56
        Всего жители и гости столицы смогут увидеть свыше 30 образцов.....

        Хммм, к чему это шоу, публика требует хлеба и зрелищ что ли. Разрезать и на переплавку на чугунные канализационные люки.
        1. Aken Звание
          Aken
          +4
          Сегодня, 11:01
          У нас есть из чего делать чугунные канализационные люки. Я уже и пластиковый видел.
          А вот музеев с битой западной техникой маловато.
          В Белгороде должен быть мощный музей.
          1. frruc Звание
            frruc
            0
            Сегодня, 11:06
            Aken
            В Белгороде должен быть мощный музей.

            Я бывал в тех местах, Прохоровское поле с техникой и колокольней, там наша техника.
            А это привезли сборный мусор западного военпрома и на его фоне зеваки -обыватели еще и фотографироваться будут.
            1. Aken Звание
              Aken
              0
              Сегодня, 11:08
              Я бы тоже сфотографировался.
              В Белграде фотографировался на фоне немецкой и итальянской техники.
              1. frruc Звание
                frruc
                0
                Сегодня, 11:10
                Aken
                Я бы тоже сфотографировался.

                Ну это на любителя. Мне бы в западло было бы даже подходить.
          2. Zoldat_A Звание
            Zoldat_A
            0
            Сегодня, 11:12
            hi!
            Цитата: Aken
            У нас есть из чего делать чугунные канализационные люки. Я уже и пластиковый видел.
            А вот музеев с битой западной техникой маловато.

            Люки уже лет двадцать пластиковые делают. На ограду, как турецкие пушки в Спасо-Преображенском соборе в Питере, танки пускать затруднительно.
            Самое умное, по-моему, в разбитом виде на выставку, а потом на переплавку. Ну, по экземпляру в Кубинку, в музей.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 10:50
    Хорошее мероприятие и " партнёры" тоже его оценят.Комуто в США вспомнится такая выставка в Ханое.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 11:20
      hi!
      Цитата: tralflot1832
      Хорошее мероприятие и "партнёры" тоже его оценят.Комуто в США вспомнится такая выставка в Ханое.
      Тех, у кого геморрой кровоточить начнёт при слове "Вьетнам", в Америке, думаю, почти не осталось. А остальным... У них память как у аквариумной рыбки гЛуппи - им в школе сказали, что они во Вьетнаме, в Корее, во Второй мировой, вобще везде, победили - они и верят в это.
      Так что выставку в Ханое они вряд ли вспомнят, но для сегодняшних она полезна будет. Уже представляю дружный вой их СМИ со всем спектром интонаций - от "глумления над погибшими украинцами" до "пропагандистской акции диктатора". Ещё расскажут, как с улиц граждан палкой на экскурсии загоняют - я от них чего угодно жду.
  3. ветеран-танкист Звание
    ветеран-танкист
    +3
    Сегодня, 10:52
    Такие выставки надо было делать уже в 2023 году, когда начали появляться трофейные образцы бронетанковой техники. Хочу напомнить, что самая первая выставка немецкого оружия была устроена в Мурманске 25 июля 1941 года. Всего через месяц после начала войны!
  4. Эльдорадо Звание
    Эльдорадо
    -3
    Сегодня, 11:01
    А если цветы начнут приносить!?
    Сочувствующие имеются.
  5. Михаил Маслов Звание
    Михаил Маслов
    +1
    Сегодня, 11:13
    Почему Москва?А что другие города не достойны?Не правильно это.Необходима передвижная выставка ,как с "сирийским"вариантом.Все достойны увидеть и "пощупать"технику врага,от Владивостока и до Белгорода.
  6. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 11:58
    Машины скорее должны катиться по Красной площади, украшенной свастиками и тому подобным.
    Вот как весь мир, особенно на юге, видит, что нацисты снова сражаются против России!
    А после парада нацистские танки и нацистская техника припаркованы перед соответствующими посольствами.
    Это будет правильный ответ для Лондона, Берлина, Парижа и т. д.
  7. Heda Звание
    Heda
    -1
    Сегодня, 12:00
    M113 прям офигеть какой экспонат.
    Представил как в Вашингтоне выставили на всеобщее обозрение трофейный БТР-60.