Минобороны подтвердило организацию выставки трофейной техники и вооружений на Поклонной горе в Москве
Министерство обороны подтвердило организацию выставки трофейной бронетехники западного производства, захваченной в ходе специальной военной операции на Украине. Выставка продлится один месяц.
Военное ведомство приняло решение устроить выставку бронетехники и вооружений ВСУ в парке Победы на Поклонной горе в Москве. Выставка откроется 1 мая и будет работать до конца месяца. В дальнейшем всю технику переместят в конгрессно-выставочный центр «Патриот» в Подмосковье.
— говорится в сообщении.
Всего жители и гости столицы смогут увидеть свыше 30 образцов военной техники производства 12 стран. Посетителям покажут немецкие танк Leopard и БМП Marder, американскую БМП Bradley, шведскую CV90 и французский колесный танк АМХ-10RC, а также многое другое производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины.
Как уже сообщало «Военное обозрение», сегодня ночью на Поклонную гору начали свозить трофейную бронетехнику. Несколько автомобильных тралов привезли БМП Marder, Bradley, БТР М113 и самодельный танк «Азовец» на базе танка Т-64.
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