Почти семьдесят процентов израильтян не верят в победу ЦАХАЛ над ХАМАС в секторе Газа

Через более чем полгода с начала войны армии обороны Израиля против ХАМАС в секторе Газа израильские военные так и не добились заявленных целей по уничтожению палестинского военизированного движения и освобождению всех заложников. Вчера представитель бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», военизированного крыла ХАМАС, Абу Убайда заявил, что за 200 дней боевых действий в палестинском анклаве ЦАХАЛ не получилось добиться поставленных командованием целей.Не сильно верят в успех израильской армии в секторе Газа и жители еврейского государства. По данным опроса одного из израильских телеканалов, почти семьдесят процентов (68%) израильтян считают, что правительство Нетаньяху не сумеет победить ХАМАС.Пресс-служба израильской армии сообщает об очередной ракетной атаке ХАМАС с территории сектора Газа, предпринятой вчера. Всего было четыре запуска из района города Бейт-Лахия вблизи с южной границей Израиля в направлении города Сдерот и еще один пуск из Газы в направлении района Зиким. Все ракеты перехвачены истребителями ВВС Израиля. В ответ на атаку были нанесены авиаудары по ряду целей в районе, из которого были зафиксированы пуски, среди которых операционные шахты, инфраструктура ХАМАС и пусковая установка с ракетами, готовыми к запуску в сторону Израиля.Вчера вечером 97-й батальон «Нецах Иегуда» израильской армии провел целенаправленный рейд в районе Бейт-Ханун с целью уничтожения инфраструктуры палестинской военной группировки. В ходе операции бойцы батальона уничтожили несколько объектов и шахт в этом районе, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Во время рейда погиб майор Салем аль-Кришат, разведчик Северного подразделения дивизии Газа ВС Израиля.Сегодня утром истребители ВВС США нанесли ряд ударов, которые привели к уничтожению двух пусковых установок, расположенных на юге сектора Газа в центре гуманитарного пространства, используемого ХАМАС, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ. Таким образом, Соединенные Штаты уже не просто оказывают военную поддержку Израилю поставкой вооружений, но принимают непосредственное участие в операции в палестинском анклаве. Причем в южной его части, куда в основном переместились беженцы из других районов. Помимо всего прочего, это означает, что администрация Байдена несет прямую ответственность за гибель тысяч мирных палестинцев в секторе Газа.Продолжаются локальные боевые действия ЦАХАЛ и на севере Израиля, где израильская армия противостоит ливанскому шиитскому движению «Хизбалла». Сообщается, что накануне истребители ВВС Израиля атаковали два военных здания в районах Айта-аш-Шааб и Блида на юге Ливана. Кроме того, были нанесены удары по другим военным объектам «Хизбаллы» в районе Меркаба в южной части Ливана. В свою очередь, телеграм-канал ливанского военизированного движения сообщает о ракетном ударе по цели недалеко от Хайфы, это третий по величине город Израиля.По данным, опубликованным «Хизбаллой», за 200 дней военного конфликта на Ближнем Востоке ливанское движение провело 1637 операций, из них 1404 удара по наземным целям. Исламское сопротивление в Ираке нанесло 65 ударов по территории Израиля, 88 ударов по объектам в Сирии и 90 — в самом Ираке. В свою очередь, йеменские повстанцы-хуситы провели в общей сложности 118 операций, почти сто атак было предпринято по морским целям.Между тем, по последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 34 тысячи человек, пострадали 77 тысяч палестинцев. Большинство государств мира и международные организации открыто называют действия ЦАХАЛ в палестинском анклаве геноцидом.Вчера верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил о необходимости провести международное расследование по факту обнаружения массовых захоронений в окрестностях больниц «Нассер» и «Аш-Шифа» в секторе Газа. Тела 283 палестинцев были обнаружены после вывода израильских войск из больничных комплексов. Как утверждают палестинские экстренные службы, некоторые из найденных в братской могиле тел были закованы в наручники.