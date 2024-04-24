ВМС Франции направили авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море для участия в манёврах НАТО

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ВМС Франции направили авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море для участия в манёврах НАТО

Авианосец «Шарль де Голль» военно-морских сил Франции 22 апреля вышел в плавание по Средиземному морю во главе ударной группы. Ему предстоит принять участие в миссии Akila.

В маневрах, помимо ВМС Франции, примут участие флоты США, Италии, Испании, Португалии, Греции и ряда других государств. Основная цель миссии – отработать совместные действия военно-морских сил государств-участниц Североатлантического альянса в случае эскалации обстановки в Средиземноморском регионе. Командование НАТО подчеркивает, что миссия особенно важна в условиях продолжающегося вооруженного конфликта на Украине.

Французская ударная группа ВМС во главе с авианосцем «Шарль де Голль» была передана под общее командование НАТО. Но ряд французских оппозиционных политиков выражает недовольство по данному поводу. В частности, они считают, что переход единственного авианосца французского флота под командование НАТО демонстрирует отказ президента Эммануэля Макрона от суверенитета страны, поскольку оборонная политика препоручается Североатлантическому альянсу.

Между тем, сам Макрон не раз заявлял, что Европе нужны собственные вооруженные силы, чтобы не зависеть в военном отношении от НАТО, ключевую роль в котором играют США.

Напомним, что авианосец «Шарль де Голль» был введен в эксплуатацию в 2000 году. Экипаж авианосца насчитывает 1200 человек, еще 600 человек проходят службу в авиационной группе. На авианосце могут размещаться до сорока самолетов и других летательных аппаратов, в том числе истребителей Rafale M, E-2C, вертолетов SA-365. Также авианосец имеет достаточно мощные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
7 комментариев
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  1. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 11:00
    ВМС Франции направили авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море для участия в манёврах НАТО
    Чёй -то?!
    Стесняюсь спросить...
    А шо... он уже так плох, что сам не может?
    Ну... маневрировать...
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 11:02
      Цитата: Смею_заметить_
      А шо... он уже так плох, что сам не может?

      Когда в строю - может, конечно, но свои задачи он будет выполнять в составе НАТО, а этому учиться надо. Координация и совместные действия флотов разных стран не так, чтобы простое дело
  2. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 11:28
    Зачем в этой Средиземноморской луже авианосец? Любой средиземноморской стране достаточно иметь морскую авиацию, наземного базирования, которая и будет контролировать все Средиземное море. Муссолини, помнится говорил, что Италии авианосцы не нужны, она сама непотопляемый авианосец
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 11:51
      Цитата: Голландец Михель
      Зачем в этой Средиземноморской луже авианосец?
      Тут же не в авианосце как тактической единице дело. Тут разговор про "напугать" идёт, чтоб все арабы сразу бояться начали...

      Хотя...
      Кого они пугать собираются? Вон, Папуа Новая Гвинея (Гвинея, Карл!!!) Байдену, не стесняясь, говорит, что он старый маразматик. А тут - Франция... Авианосец... Пугать... Им самим не смешно?
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 11:29
    Авианосец участвует в учениях с очень маленькой АГ - 18 "рафалей" и два "хокая". Экономят или просто больше нет?
  4. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 11:30
    Le Charles De Gaulle est à la mer !!
    Peut être faudrait il diffuser un "Avurnav " (avis urgent aux navigateurs) pour les prévenir du danger :-) ?
    [quotehttps://www.premar-mediterranee.gouv.fr/communiques-presse/collision-entre-le-porte-avions-charles-de-gaulle-et-un-voilier-au-large-des-approches-toulonnaises][/quote]
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 11:48
    Французская ударная группа ВМС во главе с авианосцем «Шарль де Голль» была передана под общее командование НАТО
    Странно, что некоторые французские политики возмущены этим. А куда вы без НАТО и американской крыши. Даже имея свое ЯО Франция не сможет в случае необходимости воевать одна и исключительно своими силами. Это петушок-Макрон может красиво и угрожающе расписывать свои действия в отношении к примеру: России. А на деле все сложнее. Из Африки можно сказать выперли и теперь хоть как-то необходимо потешить свое самолюбие.