Опубликованы кадры с облачённым в круговую антидроновую защиту бронеавтомобилем З-СТС «Ахмат»

18
Опубликованы кадры с облачённым в круговую антидроновую защиту бронеавтомобилем З-СТС «Ахмат»

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен бронеавтомобиль З-СТС "Ахмат", оснащенный практически тотальной круговой антидроновой защитой. Вся поверхность боевой машины полностью закрыта решеткой, предназначенной для защиты от возможных атак FPV-дронов противника.

Бронеавтомобиль З-СТС предназначен для перевозки личного состава и воинских грузов в условиях активного огневого воздействия со стороны противника. Этот бронеавтомобиль способен защитить экипаж, пассажиров и перевозимые грузы от огневого воздействия вооружений до крупнокалиберных пулеметов включительно, а также при разлете осколков снарядов и мин.






3-СТС "Ахмат" обладает колесной формулой 6х6 и рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающей среды от минус 50 до плюс 50 градусов, в том числе в условиях горной местности на высоте до 4,5 тысяч метров.

Ранее сообщалось, что главе Минобороны РФ Сергею Шойгу представили линейки российских БПЛА и антидронового стрелкового оружия. При этом все представленные дроны, а также полезная нагрузка, созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы. Полезная нагрузка дронов отечественного производства варьируется от 10 до 200 килограммов.

Министр обороны поставил задачу обеспечить все штурмовые группы ВС РФ образцами вооружения, предназначенными для эффективного уничтожения FPV-дронов противника, а также создать научно-производственный центр БПЛА и роботизированных комплексов.

18 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 11:17
    Пока не посадят на землю FPV дроны ,мы ещё и не такие конструкции увидим.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +4
      Сегодня, 11:24
      Пока не посадят на землю FPV дроны ,мы ещё и не такие конструкции увидим.

      Настоящая москитная маска для бронеавтомобиля... Да и на головной убор пчеловода с сеткой похоже... Главное, чтобы "дронопийцы" не прорвались, а внешний вид... Да плевать... Не до жиру быть бы живу... Помню, как вначале все издевались над нашими "мангалами" над танками, а сейчас и сами над своими навесили...
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        0
        Сегодня, 11:38
        Издеваются всегда. Сначала ржали над ДЗ на БТР/БМП, над решётками из чего попало, над сбросами гранат с коптеров, над рпгшной гранатой на коптере, над парой РПГ или пулемётом на коптере и тд и тп. Так люди устроены.
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 11:36
      Ну что тут можно сказать о тех, кто навесил данную защиту - МОЛОДЦЫ. good
      Пока отечественное ВПК и инженерная мысль не придумали ничего более совершеннее данного обвеса бойцы на передовой имеют право защищать себя и свою технику всеми доступными средствами, и это один из таких примеров. soldier
  2. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 11:20
    Ничего, что лохматый и страшный, главное, - результат.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 11:31
      Цитата: Roust
      Ничего, что лохматый и страшный, главное, - результат.

      Возможно, когда-нибудь, когда защита от беспилотников достигнет такого уровня, что небольшую коробочку внутри машины поставил и ни один не подлетит - тогда мы, может, и посмеёмся над этой "хитрой конструкцией".
      А пока - если работает, то, значит, надо делать.
      Совсем недавно над "мангалами" смеялись - а теперь они с завода идут.

      Помнится, мы, хоть и крылатая, но, всё же, пехота, тоже смеялись над нашими "трактористами", что они чуть не в драку за каждое дефицитное в горах бревно и тут же его к броне приспосабливают. А потом как-то поговорили с пацанами, которые на "Шилках" ездили - и смеяться перестали.
  3. megadeth Звание
    megadeth
    +4
    Сегодня, 11:21
    Люди просто пытаются защитить себя, как могут и выполнить боевую задачу...!!! Над "мангалом" тоже смеялись...Скоро и корабли будут как в первую мировую (с противоторпедным) с противодроновым ограждением ходить.
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 11:23
      Скоро и корабли будут как в первую мировую (с противоторпедным) с противодроновым ограждением ходить
      Безэкипажные катера уже появились, появится и противокатерное ограждение wink
  4. Попуас Звание
    Попуас
    +1
    Сегодня, 11:26
    Смотришь на этот гений человеческий и сразу назревает идея... Строить технику ,подобно хитиновому покрову у насекомых, который им заменяет скелет...! Что то типа выносного бронирования...
    1. Михаил Маслов Звание
      Михаил Маслов
      0
      Сегодня, 12:00
      Уже есть танк "Царь-мангал" в колличестве 2 единицы.
  5. was_bornin Звание
    was_bornin
    0
    Сегодня, 11:29
    Для чего цепи спереди? Каково их назначение?
  6. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 11:32
    С такими свесами, что спереди, что сзади, да и по бокам... разве что только по шоссе передвигаться.
    На любом бездорожье эти свесы оторвутся на первой же неровности
    И большой вопрос вызывает возможность экстренно покинуть автомобиль в случае непредвиденного
    1. АндрейKam_Z Звание
      АндрейKam_Z
      0
      Сегодня, 11:53
      Вы думаете "самоделкины" на передовой не знают проблем бездорожья, мин и эвакуации? Значит пытаются обезопасить себя от более реальных угроз, даже в ущерб чему то другому.
  7. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 11:36
    А почему ангар вокруг не возвели? сейчас же так модно?
  8. skept Звание
    skept
    0
    Сегодня, 11:37
    Попадут на мину,как бойцов спасать?
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 11:50
    бронеавтомобиль З-СТС "Ахмат", оснащенный практически тотальной круговой антидроновой защитой.

    При всëм уважении. Помню, мультик был такой: "Клетка"
    Не только "Симпсоны", значит, будущее предсказывают...
  10. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 11:56
    Опубликованы кадры с облачённым в круговую антидроновую защиту бронеавтомобилем З-СТС «Ахмат»

    Может быть, наконец-то, прекратятся показушные парады военной техники - неприглядно выпускать на Красную площадь такое высокотехнологичное изделие...
    * * *
    Министр обороны поставил задачу обеспечить все штурмовые группы ВС РФ образцами вооружения, предназначенными для эффективного уничтожения FPV-дронов противника, а также создать научно-производственный центр БПЛА и роботизированных комплексов.

    А что там с разным микроволново-лазерным вооружением, способным «сварить» любую электронику любого дрона? Или есть какие-то новые физические принципы борьбы?
  11. Макс1995 Звание
    Макс1995
    +1
    Сегодня, 11:57
    От одного такая защитит. А несколько постараются проделать дыру.

    Наступила новая эра. Наверняка и преступность возьмет на вооружение дроны, и мошенники ,и власти, и чиновники. Простому человеку защиты не будет.