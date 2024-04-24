Опубликованы кадры с облачённым в круговую антидроновую защиту бронеавтомобилем З-СТС «Ахмат»
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В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен бронеавтомобиль З-СТС "Ахмат", оснащенный практически тотальной круговой антидроновой защитой. Вся поверхность боевой машины полностью закрыта решеткой, предназначенной для защиты от возможных атак FPV-дронов противника.
Бронеавтомобиль З-СТС предназначен для перевозки личного состава и воинских грузов в условиях активного огневого воздействия со стороны противника. Этот бронеавтомобиль способен защитить экипаж, пассажиров и перевозимые грузы от огневого воздействия вооружений до крупнокалиберных пулеметов включительно, а также при разлете осколков снарядов и мин.
3-СТС "Ахмат" обладает колесной формулой 6х6 и рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающей среды от минус 50 до плюс 50 градусов, в том числе в условиях горной местности на высоте до 4,5 тысяч метров.
Ранее сообщалось, что главе Минобороны РФ Сергею Шойгу представили линейки российских БПЛА и антидронового стрелкового оружия. При этом все представленные дроны, а также полезная нагрузка, созданы из отечественных композитных материалов и элементной базы. Полезная нагрузка дронов отечественного производства варьируется от 10 до 200 килограммов.
Министр обороны поставил задачу обеспечить все штурмовые группы ВС РФ образцами вооружения, предназначенными для эффективного уничтожения FPV-дронов противника, а также создать научно-производственный центр БПЛА и роботизированных комплексов.
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