Сенат США принял законопроект, позволяющий запретить в стране китайскую социальную сеть TikTok

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Сенат США принял законопроект, позволяющий запретить в стране китайскую социальную сеть TikTok

В США могут ввести запрет на работу в стране китайской социальной сети TikTok. Соответствующий законопроект был принят Сенатом США, а президент страны Джо Байден уже сказал, что его подпишет.

Как сообщает информационное агентство Bloomberg, китайской компании ByteDance власти США запретили владеть социальной сетью и дали около года на то, чтобы продать ресурс. В противном случае приложение будет официально запрещено и заблокировано на территории Соединенных Штатов.

Естественно, что компанию ByteDance такое решение не устраивает. Она собирается в судебном порядке добиться его отмены, а затем планирует увеличить бизнес в США как минимум в 10 раз. Сегодня в США насчитывается более 170 миллионов пользователей данной социальной сети.

В свою очередь, и в американском обществе решение Сената США встретило неоднозначную оценку. Так, сенаторов обвиняют в нарушении свободы слова в стране. Кроме того, многие американцы считают, что Китай сможет теперь использовать решение по социальной сети в целях активизации собственной антиамериканской пропаганды. То есть, сенаторы фактически подыграли Пекину, да еще на фоне роста антизападных настроений в мире.

Сторонники запрета социальной сети считают, что Китай с ее помощью может влиять на настроения американского электората, в частности – оказывать давление перед президентскими выборами. С другой стороны, крайне маловероятно, чтобы правительство Китая разрешило компании продать социальную сеть – слишком это ценный актив, обладающий не только финансовым потенциалом, но и большим значением в плане аккумулирования данных.
23 комментария
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  1. vet Звание
    vet
    +4
    Сегодня, 11:13
    Абсолютно не жалко эту соцсеть бездельников,
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 11:20
      Абсолютно не жалко эту соцсеть бездельников,
      laughing В отличии от китайского TikTok в американской YouTube shorts сплошные работяги?)) Мысль как первая аксиома Евклида))
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 11:38
        Тик Током не пользуюсь, но мне смешно... Как же вот такие вяликие и исключительные докатились до войны вот с такой тупой развлекаловкой...??? tongue
        1. Trapp1st Звание
          Trapp1st
          +1
          Сегодня, 11:49
          Как же вот такие вяликие и исключительные докатились до войны вот с такой тупой развлекаловкой...???
          Не залипаю в TikTok, даже не помню когда был в последний раз, но стоимость китайской компании ByteDance, которая владеет видеосервисом TikTok, превысила $250 млрд это больше даже нефтегазовой корпорации Exxon Mobil, аудитория в 1,5 млрд. Вполне себе серьезная организация, с серьёзным влиянием, делающая первоклассный и пользующийся спросом цифровой продукт .
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            +1
            Сегодня, 11:56
            Да я знаю и про компанию и про её капитализацию, но от этого контент Тик-Тока не перестанет быть "тупой развлекаловкой"... Впрочем, может там что-то серьезное стали выкладывать...???
            Не знаю, так как не слежу и не пользуюсь... request
            1. Trapp1st Звание
              Trapp1st
              +1
              Сегодня, 12:03
              Впрочем, может там что-то серьезное стали выкладывать...???
              Контент для потребителя формируется на основе предпочтений пользователя, кому интересен контент по квантовой физике будут получать его, кому интересно смотреть на котиков будут смотреть на котиков. Это не видеосервис тупой...))
              1. Lev_Russia Звание
                Lev_Russia
                +1
                Сегодня, 12:09
                С контентом по квантовой физике я бы точно предпочёл другие ресурсы, а вот за котиками это точно туда... У меня супруга в Тик Ток периодически заглядывает, так что сужу я о нём по её комментариям и чисто исходя из её интересов, а они далеки от "квантовой физики"... Но спасибо за разъяснение...!!! hi
        2. KukuRuzvelt Звание
          KukuRuzvelt
          +1
          Сегодня, 12:09
          Потому что через такие развлекаловки цветные революции устраивались
    2. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 11:29
      Когда я слышу о том, как "цивилизовано" янки с бриттами отжимают или гробят чужой успешный бизнес на память приходит крылатая фраза из м/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»:
      «Мне нравится этот парень! Он опять выиграл!»
      bully
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 11:13
    А Тик- ток в США разве полностью китайский?
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:14
    — Не знаю что такое TikTok,а то бы прокомментировал ...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 11:44
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Не знаю что такое TikTok,а то бы прокомментировал ...
      У меня сегодня с утра бригада залила бетоном чистовую открытую площадку в 250 квадратов - зеркало, а не площадка. Бригада - гвардейцы. А МЧС смски рассылает, град обещает - вот проблема... Врут, конечно, как обычно. А вдруг угадают?

      Тик-Ток на этом фоне такая мелкая и незаметная проблема, что сгорит он хоть весь целиком - я, например, даже не замечу.
  4. Загребун Звание
    Загребун
    0
    Сегодня, 11:20
    Продайте тик-ток Дурову. Будет смешно.
  5. Фразах Звание
    Фразах
    +2
    Сегодня, 11:21
    В развитых демократиях всегда так делают. Прокатывает. Могут деньги отжать, могут тик-ток. Жалких 170 миллионов главарям не указ, это ж для их блага.
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 11:24
    Какой урок демократии для всего мира! wink
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 11:26
      Какой урок демократии для всего мира!
      Просто бизнес, ничего личного)
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        0
        Сегодня, 11:30
        Просто бизнес, ничего личного)
        Тогда это урок для всех, какая на самом деле должна быть свободная и конкурирующая рыночная экономика wink
  7. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +1
    Сегодня, 11:26
    TikTok без американского рынка проживёт. А вот администрация США тут делает серьёзную ошибку - отбирать любимую игрушку у американской молодёжи не стоит. Штатовский тинейджер зачастую далёк от политики и особо не следит за международными "шалостями" властей, но TikTok не простит.
    1. HAM Звание
      HAM
      +1
      Сегодня, 11:35
      Многие знакомые пенсионеры "повернулись" на tik-toke....,думаю,и штатах аналогичная история...а вот пенсионеры следят за всем и сразу...
    2. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 11:43
      Да ладно, чем он лучше Ютуба с точки зрения рядового юзера?
      Мне вспоминается, как мне некоторые говорили, что только живущие в прошлом руководители, ничего не понимающие в современном мире, могут пытаться блокировать Телеграм. Говорили, в 21 веке такие шаги в принципе недопустимы. Интересно, какая ныне будет риторика у лиц тех же взглядов?
    3. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 11:52
      делает серьёзную ошибку - отбирать любимую игрушку у американской молодёжи
      У них есть свой хороший и с аудиторией продукт YouTube shorts.
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 11:29
    В США могут ввести запрет на работу в стране китайской социальной сети TikTok
    Это в стране "процветающей демократии и свободы слова" о чем мы практически ежедневно слышим с международных трибун от представителей Сша.
    компании ByteDance власти США запретили владеть социальной сетью и дали около года на то, чтобы продать ресурс
    А купить собираются американские компании? Это уже недобросовестная конкуренция с использованием административного ресурса для вытеснения конкурента с рынка.
  9. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 12:15
    Семь лет мак не родил и голода не было. (нар.мудрость)