Сенат США принял законопроект, позволяющий запретить в стране китайскую социальную сеть TikTok

В США могут ввести запрет на работу в стране китайской социальной сети TikTok. Соответствующий законопроект был принят Сенатом США, а президент страны Джо Байден уже сказал, что его подпишет.Как сообщает информационное агентство Bloomberg, китайской компании ByteDance власти США запретили владеть социальной сетью и дали около года на то, чтобы продать ресурс. В противном случае приложение будет официально запрещено и заблокировано на территории Соединенных Штатов.Естественно, что компанию ByteDance такое решение не устраивает. Она собирается в судебном порядке добиться его отмены, а затем планирует увеличить бизнес в США как минимум в 10 раз. Сегодня в США насчитывается более 170 миллионов пользователей данной социальной сети.В свою очередь, и в американском обществе решение Сената США встретило неоднозначную оценку. Так, сенаторов обвиняют в нарушении свободы слова в стране. Кроме того, многие американцы считают, что Китай сможет теперь использовать решение по социальной сети в целях активизации собственной антиамериканской пропаганды. То есть, сенаторы фактически подыграли Пекину, да еще на фоне роста антизападных настроений в мире.Сторонники запрета социальной сети считают, что Китай с ее помощью может влиять на настроения американского электората, в частности – оказывать давление перед президентскими выборами. С другой стороны, крайне маловероятно, чтобы правительство Китая разрешило компании продать социальную сеть – слишком это ценный актив, обладающий не только финансовым потенциалом, но и большим значением в плане аккумулирования данных.

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