Квантовые процессоры как будущие универсальные ключи к моментальной разгадке любого шифра

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Квантовые процессоры как будущие универсальные ключи к моментальной разгадке любого шифра

Квантовые компьютеры, безусловно, станут новой, прорывной эпохой в области вычислений. Такие аппараты уже доступны ученым в нескольких странах мира.

В России также есть свой квантовый процессор. На что уже способен вычислитель будущего, рассказал научный сотрудник лаборатории ФИАН им. Лебедева РАН Илья Семериков.



Со слов учёного, квантовый процессор без проблем справляется с разложением числа на простые множители, которое представляет собой сложную алгоритмическую задачу, трудоемкую даже для самых мощных современных ПК.

Как выразился ученый, это важно, так как именно на таком принципе работают большинство современных алгоритмов шифрования. Следовательно, в будущем квантовые компьютеры смогут мгновенно разгадывать любой шифр.

Алгоритм для вышеупомянутой операции уже придумали в Российском квантовом центре. В свою очередь Семериков запустил его на квантовом процессоре ФИАН.

В итоге в ходе теста последний разложил на простые множители число 1591.

Стоит отметить, что современные шифры используют числа длиной в 2 тысячи знаков. 1591 – это всего четыре знака. Однако начало к созданию универсального ключа, который в будущем сможет разгадывать любой шифр, у нас в стране уже положено.

2 комментария
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  1. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    0
    Сегодня, 07:32
    В России также есть свой квантовый процессор.

    Кто верит в сказки с утра, когда нужно рано подниматься и добираться по пробкам на работу ?
    1. Reklastik Звание
      Reklastik
      0
      Сегодня, 07:37
      Тот, у кого есть время читать их с утра, когда нужно рано подниматься и добираться по пробкам на работу laughing