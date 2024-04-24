Сейчас происходит ситуация, когда Генштаб, пытаясь латать дыры живой силой, только ухудшает ситуацию на фронте. К примеру, нагнали пехоту в Часов Яр, чтобы удержать его до 9 мая и сделать из этого перемогу, но из-за этого в других местах стало «тонко» и порвалось.

Желание политической власти Украины подмять под себя командование ВСУ привело к сегодняшней ситуации, когда любое действие Генштаба только ухудшает положение. Попытки латать дыры в обороне приводят к прорывам в других местах. Пока это еще не достигло критической отметки, но уже близко к ней. Об этом сообщают украинские источники.Про проблемы ВСУ с личным составом не говорил только ленивый, тем не менее, потери украинской армии замалчивались долгое время. Это привело к ситуации, когда подразделения ВСУ на передовой практически не имеют личного состава, но по спискам они вполне боеспособны. Переброска резервов в Часов Яр на фоне желания Зеленского не допустить взятия города к 9 мая привела к тому, что на отдельных направлениях практически не осталось боеспособных частей. Этим и воспользовалось российское командование, проведя ряд военных операций на Авдеевском направлении.По информации от украинских ресурсов, дела у ВСУ на Донбассе очень плохи, попытки заткнуть дыры в обороне привели к новым потерям. При этом ВС России расширяют зону контроля, захватывая новые населенные пункты. За два условных дня они взяли мощный укрепрайон, который, по расчетам Генштаба ВСУ, должны были брать не меньше месяца.— пишет «Легитимный».На данный момент Генштаб ВСУ пытается остановить прорыв российских войск переброской резервов с других направлений. На украинских ресурсах не исключают нового прорыва фронта.