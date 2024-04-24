Украинские ресурсы: Попытки Генштаба ВСУ ликвидировать прорыв ВС России переброской резервов только ухудшают ситуацию

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Украинские ресурсы: Попытки Генштаба ВСУ ликвидировать прорыв ВС России переброской резервов только ухудшают ситуацию

Желание политической власти Украины подмять под себя командование ВСУ привело к сегодняшней ситуации, когда любое действие Генштаба только ухудшает положение. Попытки латать дыры в обороне приводят к прорывам в других местах. Пока это еще не достигло критической отметки, но уже близко к ней. Об этом сообщают украинские источники.

Про проблемы ВСУ с личным составом не говорил только ленивый, тем не менее, потери украинской армии замалчивались долгое время. Это привело к ситуации, когда подразделения ВСУ на передовой практически не имеют личного состава, но по спискам они вполне боеспособны. Переброска резервов в Часов Яр на фоне желания Зеленского не допустить взятия города к 9 мая привела к тому, что на отдельных направлениях практически не осталось боеспособных частей. Этим и воспользовалось российское командование, проведя ряд военных операций на Авдеевском направлении.



По информации от украинских ресурсов, дела у ВСУ на Донбассе очень плохи, попытки заткнуть дыры в обороне привели к новым потерям. При этом ВС России расширяют зону контроля, захватывая новые населенные пункты. За два условных дня они взяли мощный укрепрайон, который, по расчетам Генштаба ВСУ, должны были брать не меньше месяца.

Сейчас происходит ситуация, когда Генштаб, пытаясь латать дыры живой силой, только ухудшает ситуацию на фронте. К примеру, нагнали пехоту в Часов Яр, чтобы удержать его до 9 мая и сделать из этого перемогу, но из-за этого в других местах стало «тонко» и порвалось.

— пишет «Легитимный».

На данный момент Генштаб ВСУ пытается остановить прорыв российских войск переброской резервов с других направлений. На украинских ресурсах не исключают нового прорыва фронта.
9 комментариев
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  1. Алексей Зоммер Звание
    Алексей Зоммер
    +1
    Сегодня, 11:31
    Извечная тема украинских "патриотов": Зрада, Перемога, Ганьба и так по кругу.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 11:31
    Переброска резервов в Часов Яр на фоне желания Зеленского не допустить взятия города к 9 мая привела к тому, что на отдельных направлениях практически не осталось боеспособных частей.

    Неужто клоун до сих пор не понял, что мы давно уже перестали страдать этой празднично - юбилейной хренью... Хотя не плохо бы и взять... good
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 11:42
      Неужто клоун до сих пор не понял, что мы давно уже перестали страдать этой празднично - юбилейной хренью... Хотя не плохо бы и взять... good

      Вы зря отметаете эту мысль для поклонников бандер и шухевичей. Пусть верят в эту дату и страшатся её. Нам это только на пользу, фронт то протяжённый. yes
  3. Ilya-spb Звание
    Ilya-spb
    +3
    Сегодня, 11:32
    Ухудшение ситуации - это карма бандеровского режима. Существовать без ухудшения он не может.

    Победа будет за нами!
  4. stan.veprentsev Звание
    stan.veprentsev
    0
    Сегодня, 11:52
    Цитата: Алексей Зоммер
    Извечная тема украинских "патриотов": Зрада, Перемога, Ганьба и так по кругу.

    Линия круга сужается,диаметр уменьшается.
  5. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 11:59
    Наиболее тяжёлой ситуацией для Украины будет май месяц. В конце мая или в начале июня ВСУ получат первую партию F16.
  6. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:00
    Попытки латать дыры в обороне приводят к прорывам в других местах
    Про "Тришкин кафтан" не читали (т.к. басня Крылова, а он русский) поэтому так и действуют. Уже даже украинские ресурсы поняли - что-то не так в "украинском королевстве".
  7. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 12:11
    И в чём проблема?!
    Есть ещё 15 тыс. пограничников... которых недавно набрали.
  8. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 12:16
    Что-то с прошлого года не слышно о подготовке пидроздилов стандартов НАТО. Как-будто перестали отправлять.