Председатель КНР планирует посетить столицу Сербии на годовщину бомбардировки авиацией США китайского посольства

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Председатель КНР планирует посетить столицу Сербии на годовщину бомбардировки авиацией США китайского посольства

В мае 2024 года столицу Сербии Белград посетит председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах.

По утверждению агентства, визит китайского лидера в Сербию будет приурочен к 25-й годовщине ударов авиации США по посольству Китая. Западная пресса отмечает, что те события в значительной степени изменили последующую ситуацию в мире.



Дело в том, что удары по китайскому посольству способствовали сближению Китая с Россией. У Пекина значительно увеличилось недоверие к Североатлантическому альянсу. Китай понял, что Запад в любом случае не может рассматриваться в качестве надежного и мирного партнера. Аналогичные выводы из ситуации тогда сделала и Россия.

Информационное агентство в материале утверждает, что партнерство России и Китая, старт которому был дан именно тогда, за последние два с половиной десятилетия укрепилось и превратилось едва ли не в полноценный союз. Теперь этим сотрудничеством очень обеспокоены и США, и другие западные страны.

Естественно, не забыло западное агентство и подчеркнуть, что Китай якобы оказывает России значительную поддержку в ведении боевых действий на Украине. Это очень распространенная точка зрения: западные СМИ не раз сообщали, что Россия якобы получает вооружения, оборудование и боеприпасы от Китая, КНДР, Ирана.
11 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 11:34
    Ну такой явный и неприкрытый месседж Китая Штатам - "Да не пошли бы вы ... со своими требованиями"... Куда захочу, туда и полечу и что захочу, то и сделаю... angry
    1. кредо Звание
      кредо
      +1
      Сегодня, 11:47
      Это кстати говоря месседж Китая в другую сторону - "Вы пестуете Тайвань, мы с симпатией относимся к территориальной целостности Сербии. Ничего личного, просто залетели в Белград на обед." wink
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        0
        Сегодня, 12:15
        вот уважение просто,товарищ Си ! 尊敬
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 11:35
    «Си Цзиньпин посетит Белград на годовщину бомбардировки авиацией США китайского посольства» —

    — Это будет миролюбивый шаг или вызов Западу? ...
    (Восток,дело тонкое)
    1. Irokez Звание
      Irokez
      0
      Сегодня, 12:14
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Это будет миролюбивый шаг или вызов Западу?

      Это тонкий намёк на большие обстоятельства.
      Тим Китай может Вучичу оружие предложить и это в нынешних условиях правильно коль Россию отрезали от Сербии и она в окружении (резервации).
  3. ИванДурак Звание
    ИванДурак
    +1
    Сегодня, 11:35
    Это дело нужное. А то как с той Херосимой, через лет 20 окажется что Сербию бомбили Россия и Китай.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 11:47
      С Хиросимой так до сих пор не оказалось.
      Да об этом даже песня есть. Шведская, правда... :)
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:01
    В КНР прибыл блинкин,будет интересно.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:10
      Ага, блинкин прибыл в КНР, а Си уехал, так что ли ???? laughing
    2. rotmistr60 Звание
      rotmistr60
      0
      Сегодня, 12:12
      hi , Андрей. Действительно будет интересно, т.к. перед этим потребовал у Китая прекратить военно-техническое сотрудничество с Россией и обещал в случае отказа "кары американские". Нормальный дипломат перед визитом в страну не позволил бы себе этого.
  5. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 12:14
    Как бы чего не вышло. Си Цзиньпин у штатников - как кость в горле, и оппозиция в КПК у него мощная. Есть мотив, есть повод, есть средства.