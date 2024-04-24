Председатель КНР планирует посетить столицу Сербии на годовщину бомбардировки авиацией США китайского посольства
В мае 2024 года столицу Сербии Белград посетит председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в дипломатических кругах.
По утверждению агентства, визит китайского лидера в Сербию будет приурочен к 25-й годовщине ударов авиации США по посольству Китая. Западная пресса отмечает, что те события в значительной степени изменили последующую ситуацию в мире.
Дело в том, что удары по китайскому посольству способствовали сближению Китая с Россией. У Пекина значительно увеличилось недоверие к Североатлантическому альянсу. Китай понял, что Запад в любом случае не может рассматриваться в качестве надежного и мирного партнера. Аналогичные выводы из ситуации тогда сделала и Россия.
Информационное агентство в материале утверждает, что партнерство России и Китая, старт которому был дан именно тогда, за последние два с половиной десятилетия укрепилось и превратилось едва ли не в полноценный союз. Теперь этим сотрудничеством очень обеспокоены и США, и другие западные страны.
Естественно, не забыло западное агентство и подчеркнуть, что Китай якобы оказывает России значительную поддержку в ведении боевых действий на Украине. Это очень распространенная точка зрения: западные СМИ не раз сообщали, что Россия якобы получает вооружения, оборудование и боеприпасы от Китая, КНДР, Ирана.
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