Илон Маск: Гражданская война в странах Запада «всё равно начнётся, хотим мы этого или нет»

Война все равно начнется, хотим мы этого или нет.

Нарастающие внутриполитические противоречия, конфликты на религиозной и этнической почве, проблемы с мигрантами могут привести не только к новым массовым протестам, стычкам с полицией, но и стать причиной масштабных гражданских войн в странах западного лагеря. Такой довольно мрачный прогноз в своем аккаунте принадлежащей ему соцсети сделал американский предприниматель Илон Маск.Комментируя публикацию канадского профессора Гада Саада, в которой ученый предупредил, что принятая на Западе миграционная политика выльется в начало гражданской войны, Маск как всегда лаконично написал:Ранее Европарламент после почти десяти лет дискуссий и согласований принял новый пакт, касающийся миграционной политики Евросоюза. Документ получился весьма противоречивым и в очередной раз подчеркнул разногласия по этому вопросу как в политических элитах стран ЕС, так и в обществе.С одной стороны, пакт предусматривает ужесточение миграционного законодательства. В частности, устанавливаются новые правила, предусматривающие усиление контроля на внешних границах и более быстрые процедуры выдворения тех, кто не имеет права находиться на территории союза. При этом реформа предусматривает «более справедливое» распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства так называемой «первой линии», более всего страдающие от наплыва мигрантов.Однако не все в Евросоюзе согласны с новыми правилами. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет впускать нелегальных мигрантов, несмотря на новый пакт. Депутаты Европарламента от правящей венгерской партии премьера Виктора Орбана «Фидес», французской и испанской ультраправых партий «Национальное объединение» и «Голос» соответственно, а также польские националистические популисты «Право и справедливость» проголосовали против законопроекта. Представители этих политических движений осудили пакт из 10 частей, назвав его лицензией для контрабанды людей и ударом по суверенитету государств-членов ЕС.Сторонники закона, которые вели кампанию за его принятие в условиях роста популярности ультраправых перед выборами в Европейский парламент в июне, восприняли этот шаг как великую победу. Европейские некоммерческие правозащитные организации (НПО), напротив, назвали радикальные изменения в миграционном законодательстве ЕС шагом назад в области прав человека.Депутаты Европарламента от левых и зеленых, которые проголосовали против восьми из десяти предложенных пунктов, также раскритиковали законопроект за то, что в нем не были определены приоритетные гарантии прав человека. В свою очередь, представители правых возмутились слишком либеральными нормами пакта, отметив, что его принятие приведет к новому всплеску миграции.Не все спокойно и за океаном. Ранее американский журнал The American Thinker писал, что протестные настроения охватили США и весь коллективный Запад. Автор статьи, буквально цитируя одного из главных российских революционеров начала прошлого века Владимира Ульянова (Ленина), предупредил, что сегодня «Запад превратился в пороховую бочку народного недовольства властью, и до судьбоносного взрыва остается одна единственная искра».