Илон Маск: Гражданская война в странах Запада «всё равно начнётся, хотим мы этого или нет»

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Илон Маск: Гражданская война в странах Запада «всё равно начнётся, хотим мы этого или нет»

Нарастающие внутриполитические противоречия, конфликты на религиозной и этнической почве, проблемы с мигрантами могут привести не только к новым массовым протестам, стычкам с полицией, но и стать причиной масштабных гражданских войн в странах западного лагеря. Такой довольно мрачный прогноз в своем аккаунте принадлежащей ему соцсети сделал американский предприниматель Илон Маск.

Комментируя публикацию канадского профессора Гада Саада, в которой ученый предупредил, что принятая на Западе миграционная политика выльется в начало гражданской войны, Маск как всегда лаконично написал:



Война все равно начнется, хотим мы этого или нет.

Ранее Европарламент после почти десяти лет дискуссий и согласований принял новый пакт, касающийся миграционной политики Евросоюза. Документ получился весьма противоречивым и в очередной раз подчеркнул разногласия по этому вопросу как в политических элитах стран ЕС, так и в обществе.

С одной стороны, пакт предусматривает ужесточение миграционного законодательства. В частности, устанавливаются новые правила, предусматривающие усиление контроля на внешних границах и более быстрые процедуры выдворения тех, кто не имеет права находиться на территории союза. При этом реформа предусматривает «более справедливое» распределение мигрантов по разным странам ЕС, что должно снизить нагрузку на государства так называемой «первой линии», более всего страдающие от наплыва мигрантов.

Однако не все в Евросоюзе согласны с новыми правилами. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет впускать нелегальных мигрантов, несмотря на новый пакт. Депутаты Европарламента от правящей венгерской партии премьера Виктора Орбана «Фидес», французской и испанской ультраправых партий «Национальное объединение» и «Голос» соответственно, а также польские националистические популисты «Право и справедливость» проголосовали против законопроекта. Представители этих политических движений осудили пакт из 10 частей, назвав его лицензией для контрабанды людей и ударом по суверенитету государств-членов ЕС.

Сторонники закона, которые вели кампанию за его принятие в условиях роста популярности ультраправых перед выборами в Европейский парламент в июне, восприняли этот шаг как великую победу. Европейские некоммерческие правозащитные организации (НПО), напротив, назвали радикальные изменения в миграционном законодательстве ЕС шагом назад в области прав человека.

Депутаты Европарламента от левых и зеленых, которые проголосовали против восьми из десяти предложенных пунктов, также раскритиковали законопроект за то, что в нем не были определены приоритетные гарантии прав человека. В свою очередь, представители правых возмутились слишком либеральными нормами пакта, отметив, что его принятие приведет к новому всплеску миграции.

Не все спокойно и за океаном. Ранее американский журнал The American Thinker писал, что протестные настроения охватили США и весь коллективный Запад. Автор статьи, буквально цитируя одного из главных российских революционеров начала прошлого века Владимира Ульянова (Ленина), предупредил, что сегодня «Запад превратился в пороховую бочку народного недовольства властью, и до судьбоносного взрыва остается одна единственная искра».
34 комментария
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  1. кредо Звание
    кредо
    +1
    Сегодня, 12:38
    Если смотреть на мигрантов как на оружие для начала гражданской войны в ЕС, то почему тоже самое не наступает в самих США с такими же мигрантами.
    По-моему кто-то выдает желаемое за действительное или наоборот заранее планирует проведение военных действий в ЕС с использованием армии безработных мигрантов. hi
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 13:01
      США изначально страна состоящая из мигрантов, там попроще с этим, хотя во многих городах целые гетто куда лучше не ходить
      1. Аэродромный Звание
        Аэродромный
        +1
        Сегодня, 13:10
        "чирканёт " то кто ? давайте уже,достал гегемон всех, дайте Искру !
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          0
          Сегодня, 13:27
          само разгорится, к тому же такое было и не раз, иногда не сильно больно проходило иногда с уничтожением страны
      2. stelltok Звание
        stelltok
        0
        Сегодня, 14:08
        США изначально страна состоящая из мигрантов, там попроще с этим

        Не совсем.
        Там есть такие разные интересные ребята, как Арийское братство. (Ариями на генетическом уровне они не являются.Но себя причисляют к ариям). и многие другие.

        «арийское христианство»
        В США в отношении «арийского христианства» используется термин «христианская идентичность» (англ. Christian Identity), или «идентичное христианство» (Identity Christianity).

        Большой группой приверженцев идей «христианской идентичности» в США является организация «Арийские нации», провозгласившая своей конечной целью силовой захват пяти северо-западных штатов (Орегона, Айдахо, Вайоминга, Вашингтона и Монтаны) для создания на их территории «арийского государства».

        Другим таким движением являются «Служители Финееса »
        Движение направленное на сегрегацию.
    2. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      0
      Сегодня, 13:25
      Цитата: кредо
      почему тоже самое не наступает в самих США с такими же мигрантами

      потому что США это страна миллионеров, там каждый считает себя миллионером, которому временно не везет smile , кроме того они с детства поставлены в социальные условия где они друг другу конкуренты
    3. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 13:49
      Цитата: кредо
      Если смотреть на мигрантов как на оружие для начала гражданской войны в ЕС, то почему тоже самое не наступает в самих США с такими же мигрантами.
      А кто сказал, что не наступает? БЛМ кое-как утихомирили подачками и собственным позором, а там и кроме негров есть кому о себе заявить.

      Сейчас и Америка, и Европа худо-бедно цементируется изнутри ненавистью к России, Китаю, Ирану, Кимам и ещё бог знает, к кому, умело на всех уровнях раздуваемой.
      А случись край типа "Карибский кризис 2.0", или ещё хуже, после которого хотят они или нет, а накал ненависти пойдёт на спад (потому что дальше - только взаимоуничтожение)? Хотят они или нет, а фекалии внутри себя забурлят.
      И получится ли завалить деньгами, самоунижением и прочими плюшками всех недовольных - большой вопрос.
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 14:04
        ...И получится ли завалить деньгами, самоунижением и прочими плюшками всех недовольных - большой вопрос...

        В отличие от нас англосаксы любые возможные катаклизмы и неприятности для себя стараются озвучить настолько заранее насколько это возможно, даже если на горизонте безоблачно и безмятежно.
        Ни на северо-американском континенте ни на западно- и центрально-европейском участке НАТО такая ситуация просматривается лишь гипотетически, если конечно сами США не хотят приложить к этому руку в ЕС. hi
    4. YanniKounnar Звание
      YanniKounnar
      0
      Сегодня, 14:04
      De mon point de vue ce sera l'étape suivante si les choses empirent...


      YanniKounnar
      (Kounnar)
      0
      31 March 2024 13: 32
      nouveau
      Le président de l'Assemblée nationale française n'exclut pas l'envoi de troupes françaises en Ukraine
      "...Comme une connaissance "200% Pro-ukrainienne", elle ne voit pas ce qui va arriver à notre pays si il ya une
      l'entrée "officielle" en Ukraine ...Parce que, de mon point de vue, en plus d'être en guerre avec la Russie, il est fort
      Probable que sur notre territoire, nous devrons mener une guerre civile... Car, si "l'Occident", avec les attentats ou tentatives d'attentats,
      semble vouloir jouer la carte des "tensions internes, déstabilisation, tensions interethniques...etc" en Russie, il est probable que la Russie jouerait la même carte
      Dans nos banlieues, et ce avec beaucoup plus de succès, car la plupart des immigrés sont favorables à la Russie..."

      "...выкупы на Украине
      " ... как "на 200% проукраинская" знакомая, она не видит, что произойдет с нашей страной, если будет
      "официальный" въезд в Украину ...Потому что, с моей точки зрения, помимо того, что он находится в состоянии войны с Россией, он силен
      Вполне вероятно, что на нашей территории нам придется вести гражданскую войну ... потому что, если" Запад " терактами или попытками терактов,
      похоже, хочет разыграть карту "внутренней напряженности, дестабилизации, межэтнической напряженности...и т. д." В России, вполне вероятно, что Россия разыграет ту же карту
      В наших пригородах и то с гораздо большим успехом, потому что большинство иммигрантов благосклонно относятся к России..."
    5. Johnson Smithson Звание
      Johnson Smithson
      0
      Сегодня, 14:11
      Если смотреть на мигрантов как на оружие для начала гражданской войны в ЕС, то почему тоже самое не наступает в самих США с такими же мигрантами.

      с чего вы решили, что там не наступит? Маск написал как раз про США
      1. кредо Звание
        кредо
        0
        Сегодня, 14:15
        ..а причем тут ЕС? Маск написал как раз про США..

        потому что в тексте статьи идёт речь о странах Запада -
        ...Нарастающие внутриполитические противоречия, конфликты на религиозной и этнической почве, проблемы с мигрантами могут привести не только к новым массовым протестам, стычкам с полицией, но и стать причиной масштабных гражданских войн в странах западного лагеря. Такой довольно мрачный прогноз в своем аккаунте принадлежащей ему соцсети сделал американский предприниматель Илон Маск...
        1. Johnson Smithson Звание
          Johnson Smithson
          0
          Сегодня, 14:16
          новость про Маска и Запад, а не конкретно про ЕС
          Илон Маск: Гражданская война в странах Запада «всё равно начнётся, хотим мы этого или нет»

          США – это внезапно тоже страна Запада
          1. кредо Звание
            кредо
            0
            Сегодня, 14:23
            США – это внезапно тоже страна Запада

            Какой Вы дотошный, что просто диву даёшься.
            А расшифруйте тогда выражение масштабных гражданских войн в странах западного лагеря.
            Это они про самих себя во множественном числе или про нечто другое. recourse
            1. Johnson Smithson Звание
              Johnson Smithson
              0
              Сегодня, 14:30
              Какой Вы дотошный, что просто диву даёшься.

              в смысле? это же вы спрашивали, почему они не написали про США, хотя они имели в виду и США

              Это они про самих себя во множественном числе или про нечто другое.

              кто они? новость тут на сайте написали не они
              в посте в твиттере речь про Запад целиком, а не про ЕС
              For many years now, I have warned that the path that the West is taking will result in civil war. It might take 5 years, 50 years, or 100 years but it is inevitable.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 12:41
    Илон Маск: Гражданская война в странах Запада «всё равно начнётся, хотим мы этого или нет»

    Давайте Илона Маска новым Мессией провозгласим... Пусть следуют его предсказаниям... Тем более, что фильм про свою будущую гражданскую войну уже сняли. а дальше всё по сценарию... Американский "Карфаген" должен быть разрушен...
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 12:56
      Ну Мессией или кем другим, подумайте recourse laughing Во всяком случае , как все знают ,28.01.24 в его предприятии вживили в мозг чип добровольцу. Начало положено. Как что будет дальше. request Новый человек на радость ультраглобалистам.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 12:44
    Республиканцы не потерпят если демократы украдут второй раз подряд выборы.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 12:58
      Кто знает, recourse может, проект и дата этого уже где-то записано
    2. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      +1
      Сегодня, 13:04
      а они их украдут - просто не могут проиграть даже с мертвым Байденом они должны победить
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +4
    Сегодня, 12:45
    стать причиной масштабных гражданских войн в странах западного лагеря
    Время покажет. А Запад и в частности Европу давно необходимо встряхнуть основательно, чтобы с нее осыпался неонацизм, сатанизм и пренебрежение к другим странам. И самый лучший вариант - внутренние разборки с применением военных сил и средств. А мы бы со стороны понаблюдали за теми кто хотел уничтожить нас, как они своей шкурой прочувствуют все "прелести" гражданской войны. Вот только беда в том, что в Европе население инфантильно и не способно даже себя защитить не говоря уже о вооруженном выступлении внутри государства. Зато мигранты воинственны и сплоченны.
  5. Msi Звание
    Msi
    +1
    Сегодня, 12:47
    сегодня «Запад превратился в пороховую бочку народного недовольства властью, и до судьбоносного взрыва остается одна единственная искра»

    А у нас случайно огоньку не найдётся? request может поможем партнёрам?
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:49
    «Автор статьи, буквально цитируя одного из главных российских революционеров начала прошлого века Владимира Ульянова (Ленина)» —

    — Называть Ленина "одним из главных",это что-то ...
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 13:03
      Да, фраза про Ленина интересная wink Мы чего-то не знаем. request laughing
      И потому было бы интересно, была бы возможность сказать
      огласите весь список, пжлст
    2. Shumi2010 Звание
      Shumi2010
      0
      Сегодня, 13:24
      ну там Троцкий еще был. Ферзь, как минимум
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 12:54
    Эту войну пророчат уже лет 10 точно! То народ оружие скупают, то негры бунтуют, то реднэки чуть ли не отдельное государство создали, то Техас отделяется, а войны всё нету!
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 13:03
      это процесс не быстрый, они снижают градус напряжения деньгами, большинство сидит на велтори и работать не хотят
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 13:02
    По моему Ленин про мигрантов говорил чтоб они соединялись. -"Мигранты всех стран соединяйтесь!" И даже на мову есть перевод -"Голытьба,геть до кучи!" . . . winked
  9. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 13:04
    Гражданская война - это открытая вооружённая борьба между сторонниками переустройства государства на основе новой социально-политической модели и их противниками. Кто против кого будет воевать по Маску: сторонники разных форм капитализма?
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      0
      Сегодня, 13:27
      Юрась_Беларусь(Юрий)
      Возможно причина в другом? Гражданская война в США нужна для списания долгов. Т.е. если не будет США, то и долги отдавать ни кому не придётся., а вот кто против кого будет там воевать, тем кто эту "кашу заваривает" глубоко наплевать. hi
    2. stelltok Звание
      stelltok
      0
      Сегодня, 14:12
      Кто против кого будет воевать по Маску: сторонники разных форм капитализма?

      Белые республиканцы против цветных метисов демократов.
  10. Shumi2010 Звание
    Shumi2010
    0
    Сегодня, 13:23
    я только Zа! Каталония, Уэльс, Сев. Ирландия, Шотландия, Техас, Фландрия...
    у них там столько больных мест! Странно, что не пользуемся
  11. ain1959 Звание
    ain1959
    0
    Сегодня, 13:23
    Медведев пожелал США самим погрузиться в гражданскую войну, но не такую, какая была между Севером и Югом, а со всеми новейшими технологиями: танками, ракетами и самолетами. И такая война приведёт к распаду «империи зла», завершил мысль Дмитрий Медведев.Лучше чем через Мексику дать по носу США не найти , там на границе США стоят миллионы эмигрантов. Там хотя бы открыть радиостанцию развлекательную на испанском языке и промывать им мозги ,что бы из каждой магнитолы авто на границе капало им на мозги разрушь США я не говорю что дать им оружие для прорыва . Может Иран додумается моджахедов к этим эмигрантов послать которые из говна делают ракетыГлавное работать с Мексиканскими партизанами , на границе Мексики - США скопились миллионы беженцев, там такой бардак, вывести можно все. Мексика имеет порты на тихом океане . Вообще надо открывать конторы в карибском регионе и от туда электронику возить особенно там где есть порты на Тихом океане и корабли там легче нанимать ,а их пичкать оружием это самый лучший удар в подбрюшье США, типа Украина на границе США, даже ракет не надо побольше автоматов АК.Только представьте, какой там уровень пиз-ца у них в метро, в "Большом яблоке", если приходится применять национальную гвардию.НА ТЕРРИТОРИЮ Нью-Йорка ВВЕЛИ ВОЙСКА !!!!Так как американские правоохранители уже не в состоянии справиться с растущей преступностью, для патрулирования метро Нью-Йорка в поддержку полиции направлены военнослужащие местной Нацгвардии. Правоохранители, выполняющие свои обязанности в метрополитене, уже не в состоянии справиться с ростом тяжких правонарушений без поддержки военизированных подразделений.О решении направить на помощь полиции нацгвардейцев, подчиненных администрации штата, объявила на пресс-конференции губернатор Нью-Йорка Кейт Хокул.
    Надо поставить мексиканским и хусидским партизанам оружие.надо действовать быстрее и развязать хотя бы прокси войну на границе США, вот ни кто из наших агитаторов и СМИ не хотят работать на испанском языке, а промедление смерти подобно для россии, надо подключать не только Мексику , Кубу , Никарагуа и Венесуэлу основывать там информационные центры, делать так как работает США на наших границах натравливая соседей. СРОЧНО НУЖЕН НОВЫЙ ЧЕ ГЕВАРА . Ирану нужно объяснить что тоже надо работать в Мексике . Вот Пригожин с своими 300 спартанцами через ИНТЕРНЕТ избрал ТРАМПА и чуть не привел США к революции. НАДО РАБОТАТЬ БРАТЬЯ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ ЧТО СВЕРГНУТЬ ИМПЕРИЮ ЗЛА США . В США ОЧЕНЬ МНОГО ЛАТИНОС ИХ НАДО ПОДНЯТЬ НА БОРЬБУ ЗА СВОИ ПРАВА
  12. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    0
    Сегодня, 13:59
    Из искры да возгарпмися пламя©
    Вроде тоже Ленина слова....
  13. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 14:31
    Илон Маск: Гражданская война в странах Запада «всё равно начнётся, хотим мы этого или нет»

    Я лично хочу, что бы у них там война началась и всё горело.