Общая численность Госпогранслужбы на время военного положения и год после ее завершения составит до 75 тыс. человек, в том числе до 67 тыс. военнослужащих.

Киевская хунта увеличивает численность Госпогранслужбы на 15 тысяч человек. Соответствующее решение приняла Верховная рада Украины, сообщают местные медиа.Депутаты ВРУ проголосовали за увеличение численности пограничной службы на время военного положения в стране и еще на год после его завершения. Общая численность, с учетом добавки 15 тысяч новых пограничников, составит примерно 75 тысяч человек, из которых около 67 тысяч будут составлять военнослужащие. Остальные — это гражданские служащие.— написал в своем ТГ-канале нардеп Железняк.Как предполагают украинские ресурсы, данное решение принято на фоне принятия законопроекта о тотальной мобилизации, а также наступления теплой погоды. Власти Украины хотят еще надежнее перекрыть границу с западными странами, чтобы остановить поток уклонистов. А то, что он будет только увеличиваться, никто и не сомневается. Зеленскому край как надо загнать в окопы до 300 тысяч украинских граждан.По последним данным, ежедневно пограничные наряды ГПСУ задерживают до нескольких десятков человек, пытающихся перейти границу и скрыться в Европе от мобилизации. Теперь границу перекроют еще сильней, поскольку ВСУ нужны герои.