Верховная Рада увеличила численность пограничников на фоне принятия законопроекта о тотальной мобилизации
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Киевская хунта увеличивает численность Госпогранслужбы на 15 тысяч человек. Соответствующее решение приняла Верховная рада Украины, сообщают местные медиа.
Депутаты ВРУ проголосовали за увеличение численности пограничной службы на время военного положения в стране и еще на год после его завершения. Общая численность, с учетом добавки 15 тысяч новых пограничников, составит примерно 75 тысяч человек, из которых около 67 тысяч будут составлять военнослужащие. Остальные — это гражданские служащие.
Общая численность Госпогранслужбы на время военного положения и год после ее завершения составит до 75 тыс. человек, в том числе до 67 тыс. военнослужащих.
— написал в своем ТГ-канале нардеп Железняк.
Как предполагают украинские ресурсы, данное решение принято на фоне принятия законопроекта о тотальной мобилизации, а также наступления теплой погоды. Власти Украины хотят еще надежнее перекрыть границу с западными странами, чтобы остановить поток уклонистов. А то, что он будет только увеличиваться, никто и не сомневается. Зеленскому край как надо загнать в окопы до 300 тысяч украинских граждан.
По последним данным, ежедневно пограничные наряды ГПСУ задерживают до нескольких десятков человек, пытающихся перейти границу и скрыться в Европе от мобилизации. Теперь границу перекроют еще сильней, поскольку ВСУ нужны герои.
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