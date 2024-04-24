Верховная Рада увеличила численность пограничников на фоне принятия законопроекта о тотальной мобилизации

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Верховная Рада увеличила численность пограничников на фоне принятия законопроекта о тотальной мобилизации

Киевская хунта увеличивает численность Госпогранслужбы на 15 тысяч человек. Соответствующее решение приняла Верховная рада Украины, сообщают местные медиа.

Депутаты ВРУ проголосовали за увеличение численности пограничной службы на время военного положения в стране и еще на год после его завершения. Общая численность, с учетом добавки 15 тысяч новых пограничников, составит примерно 75 тысяч человек, из которых около 67 тысяч будут составлять военнослужащие. Остальные — это гражданские служащие.



Общая численность Госпогранслужбы на время военного положения и год после ее завершения составит до 75 тыс. человек, в том числе до 67 тыс. военнослужащих.
— написал в своем ТГ-канале нардеп Железняк.

Как предполагают украинские ресурсы, данное решение принято на фоне принятия законопроекта о тотальной мобилизации, а также наступления теплой погоды. Власти Украины хотят еще надежнее перекрыть границу с западными странами, чтобы остановить поток уклонистов. А то, что он будет только увеличиваться, никто и не сомневается. Зеленскому край как надо загнать в окопы до 300 тысяч украинских граждан.

По последним данным, ежедневно пограничные наряды ГПСУ задерживают до нескольких десятков человек, пытающихся перейти границу и скрыться в Европе от мобилизации. Теперь границу перекроют еще сильней, поскольку ВСУ нужны герои.
6 комментариев
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  1. Kuroneko Звание
    Kuroneko
    +3
    Сегодня, 12:00
    Вот свезло мужикам. Я про пограничников.
    Бронь есть, да и самим легче смотаться.
    1. Ilya-spb Звание
      Ilya-spb
      0
      Сегодня, 12:06
      Хороший вариант на бандеровщине - быть в погранвойсках)))

      Карацупа на страже.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 12:13
        А может нужно сделать проще - эти пятнадцать тысяч "будущих пограничников" в окопы и тогда ловить бегунков не придётся... Когда они ещё эти 15 -ть тысяч уклонистов поймают...??? Или пограничные войска на Украине это прибежище для детей элиты...??? laughing
    2. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 12:08
      Скоро количество охранников и охотников за военнообязанными превысит количество мужского населения Украины laughing И начнут украинцев в автозаках доставлять на фронт из Европы laughing
  2. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 12:05
    Хороший ход!
    Сначала ничего не подозревающих типа в пограничники, а потом...
    И ловить не надо. Сами припрутся!
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:10
    «Пограничные наряды задерживают до нескольких десятков человек, пытающихся перейти границу и скрыться в Европе от мобилизации» —

    — Иногда и сами "прикордонники",пользуясь служебным положением,бегут в свободную Европу ...