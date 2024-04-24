Шри-Ланка планирует в ближайшем будущем вступить в БРИКС+

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Шри-Ланка планирует в ближайшем будущем вступить в БРИКС+

Как уже неоднократно заявлял российский президент Владимир Путин, мироустройство сегодня претерпевает активных изменений. Однополярный мир планомерно уходит в прошлое, а на смену ему приходят межгосударственные и межрегиональные отношения, которые строятся на взаимном уважении и равноправном партнерстве.

В итоге набирают силу такие международные организации, как БРИКС+, в состав которой сегодня уже входят девять стран, а в будущем планируют присоединиться еще десятки государств.



Одним из них является Шри-Ланка. Страна уже в ближайшем будущем планирует стать членом вышеупомянутого объединения, о чем недавно заявила журналистам посол Демократической Социалистической Республики в России Джанита Абейвикрема Лиянаге.

Со слов дипломата, желание властей Шри-Ланки присоединиться к БРИКС+ обусловлено стремлением обеспечения продовольственной и транспортной безопасности для страны.

Стоит отметить, что слова посла южноазиатского государства как нельзя лучше характеризуют политику международного объединения, которое, в отличие от того же G7, не преследует цель установления гегемонии сильных стран над более слабыми, а, наоборот, дает возможность для роста экономик развивающихся государств.
6 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:38
    — Не надо уподобляться Евросоюзу,который наприглашал по политическим соображениям всяких прибалтов и румынов ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 12:53
      Ничего против Шри-Ланка не имею... Курортная страна, 20 миллионов жителей... Но очень бы хотелось узнать - мы создаём реально действующий Союз или очередной клон "Лиги Наций" и "ООН"...???
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 12:57
      Ну, прибалты и румыны теперь воевать за них будут и территорию под вооружение предоставят. В идеале нам бы объединенные силы брикс или шос организовать, иначе мировая гопота на шею залезет, точнее не слезет никогда.
    3. Roma-1977 Звание
      Roma-1977
      -1
      Сегодня, 13:19
      БРИКС создается по совсем другим принципам, чем ЕС. Страны БРИКС не поддерживают санкции в отношении друг друга и настроены на развитие взаимовыгодной торговли, но при этом не являясь политической или военной организацией. Так что в БРИКС можно принимать всех желающих. И даже нужно. Тем больше будет стран, ведущих независимую политику от "Золотого миллиарда".
  2. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +1
    Сегодня, 13:08
    Вот не знаю, помогла ли РФ Шри Ланке, когда те обратились за помощью от голода recourse
    Не помню точно время, но СВО уже была.Голод и потерю урожая они получили в результате следования зелёной повестке
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      -1
      Сегодня, 14:25
      Умные люди. Зелёные. Голодные. Навечно в долгах. Наглые. Такием нам в БРИКС просто необходимы.