Концерн «Калашников» показал военным перспективные разведывательные БПЛА для применения в зоне СВО

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Концерн «Калашников» показал военным перспективные разведывательные БПЛА для применения в зоне СВО

Российский концерн «Калашников» показал военным новые и перспективные беспилотники собственной разработки. Демонстрация проводилась в рамках тематического показа на одной из площадок Минобороны. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Согласно сообщению, военным были представлены как уже применяемые в зоне СВО беспилотные системы, так и только планируемые к поставке, среди которых разведывательные СКАТ 3М, «Каракурт» и «Квазимачта».



Особое внимание военных привлек мини-разведывательный беспилотник «Каракурт», способный проводить воздушную разведку и передавать информацию в режиме реального времени. Как заявили в концерне, данный дрон переносится в специальном контейнере, который также является пусковым. Беспилотник можно запустить даже в условиях ограниченного пространства. Другие характеристики не раскрываются. О сроках поставки дрона в войска не сообщается.


Беспилотная система наблюдения «Квазимачта» была показана еще в прошлом году на форуме «Армия-2023», прошла госиспытания и уже применяется в зоне СВО. По крайней мере, об этом в концерне заявляли в августе прошлого года. По сути, «Квазимачта» представляет собой разведывательный квадрокоптер, соединенный с землей специальным кабелем, по которому подается питание, а также принимаются данные. Система не имеет радиоканала, на нее не действуют системы радиоэлектронной борьбы, также ей не нужно опускаться на поверхность для подзарядки. При этом оператор может находиться от платформы на дальности до полукилометра.


БПЛА СКАТ 350 М предназначен для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и ИК диапазонах. Аппарат прекрасно проявил себя в условиях боевого применения в зоне СВО.
11 комментариев
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +2
    Сегодня, 12:34
    «Квазимачта» представляет собой разведывательный квадрокоптер, соединенный с землей специальным кабелем
    Технологии на грани фантастики...
    1. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      +5
      Сегодня, 12:44
      Нормальная технология, БПЛА может вечно висеть в нужном месте, передавать информацию, корректировать огонь... Удивляюсь скорее тому, что их не наделали десятками тысяч и не развесили вдоль всей линии соприкосновения, единственно дорогой узел - объектив, остальные узлы с низкой себестоимостью.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 13:15
        Нормальная технология, БПЛА может вечно висеть в нужном месте

        оператор может находиться от платформы на дальности до полукилометра
        1. Andy_nsk Звание
          Andy_nsk
          +1
          Сегодня, 13:25
          И что, как обнаружить оператора? Вот если бы оператор работал по радиоканалу - его положение определить куда проще, а куда идёт тоненький кабель - как определить?
      2. ГолыйМужик Звание
        ГолыйМужик
        0
        Сегодня, 14:19
        Два сменяемых дрона могли бы делать то же самое, но куда гибче и безопаснее и для себя, и для оператора если связь организовать в узком луче.
        Насчет дешевизны тоже сомнительно. Двигатели те же, управление тоже нужно. Разве что на аккумуляторе сэкономят, хотя кабель небось тоже не копеечный.
      3. Бамблби Звание
        Бамблби
        0
        Сегодня, 14:26
        А помните фильм Бумбараш?))) емнип. Наблюдатель на воздушном шаре посредством телефонной линии передавал данные на землю!)))
  2. антивирус Звание
    антивирус
    0
    Сегодня, 12:52
    Надо готовиться к войне в финке.
    Северная, не знаменитая.
    Болота, озера и пустыни снега.
    1. SanichSan Звание
      SanichSan
      0
      Сегодня, 14:53
      Цитата: антивирус
      Болота, озера и пустыни снега.

      чёт прочитал и вспомнил одного одаренного поляка который мне тут про подмосковные степи рассказывал. lol
      нету тут пустынь снега. это Карелия, скалистая пересеченная местность плотно покрытая лесом. ну вы чтоль в яндексе наберите и картинки посмотрите. wink
  3. 501Legion Звание
    501Legion
    0
    Сегодня, 13:00
    тогда уже на квазимачту надо и ретранслятор поставить, всё равно он питается от кабелей пусть висит на высоте огромной и наблюдает и раздаёт сигнал
    1. Andy_nsk Звание
      Andy_nsk
      +2
      Сегодня, 13:05
      Ретранслятор лучше не ставить близко к линии соприкосновения - сразу обнаружат и уничтожат, а в таком "молчащем" виде его обнаружить сложно, разве что просматривать небо через хорошую оптику, но это как иголку в стоге сена искать.
      1. 501Legion Звание
        501Legion
        0
        Сегодня, 13:07
        если так то ок, но какие-то дополнительные возможности ему не помешали бы