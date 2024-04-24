Бундесвер участвует в учениях НАТО "Квадрига-2024", в рамках которых отрабатывается способность переброски войск к восточным флангам альянса

В серии военных учений НАТО "Квадрига-2024" принимают участие более 12 тысяч немецких военнослужащих. В ходе мероприятий отрабатывается переброска сухопутных войск на восточный фланг НАТО. Основной целью этих учений является проверка возможностей военной логистики стран альянса и способности противостоять угрозе со стороны России.Начальник отдела учений командования сухопутных войск ФРГ полковник Дирк Хаманн в комментарии официальному Youtube бундесвера отметил, что в ходе "Квадриги-2024", прежде всего, проводится проверка способности обеспечить переброску войск по всей территории альянса в предназначенное для развертывания место. В частности, военные соединения перемещаются из северных районов Норвегии в Польшу, Литву, Венгрию и Румынию. Таким образом, охватывается весь восточный фланг НАТО от севера до юга. Процесс этих учений НАТО рассчитан на двухлетний период.Проведение этих масштабных учений было запланировано еще в 2021 году при участии союзников Германии по НАТО. Немецкое командование рассматривает подобные мероприятия в качестве одного из элементов, направленных на сдерживание возможных атак со стороны России. После начала российской спецоперации на Украине НАТО считает это одной из своих приоритетных задач.Немецкий офицер также отметил, что в ходе недавних учений за Полярным кругом бундесвер продемонстрировал свою способность перебрасывать войска на стратегические расстояния в сложных погодных и климатических условиях.

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