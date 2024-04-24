Бундесвер участвует в учениях НАТО "Квадрига-2024", в рамках которых отрабатывается способность переброски войск к восточным флангам альянса
В серии военных учений НАТО "Квадрига-2024" принимают участие более 12 тысяч немецких военнослужащих. В ходе мероприятий отрабатывается переброска сухопутных войск на восточный фланг НАТО. Основной целью этих учений является проверка возможностей военной логистики стран альянса и способности противостоять угрозе со стороны России.
Начальник отдела учений командования сухопутных войск ФРГ полковник Дирк Хаманн в комментарии официальному Youtube бундесвера отметил, что в ходе "Квадриги-2024", прежде всего, проводится проверка способности обеспечить переброску войск по всей территории альянса в предназначенное для развертывания место. В частности, военные соединения перемещаются из северных районов Норвегии в Польшу, Литву, Венгрию и Румынию. Таким образом, охватывается весь восточный фланг НАТО от севера до юга. Процесс этих учений НАТО рассчитан на двухлетний период.
Проведение этих масштабных учений было запланировано еще в 2021 году при участии союзников Германии по НАТО. Немецкое командование рассматривает подобные мероприятия в качестве одного из элементов, направленных на сдерживание возможных атак со стороны России. После начала российской спецоперации на Украине НАТО считает это одной из своих приоритетных задач.
Немецкий офицер также отметил, что в ходе недавних учений за Полярным кругом бундесвер продемонстрировал свою способность перебрасывать войска на стратегические расстояния в сложных погодных и климатических условиях.
Информация