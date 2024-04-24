Молдавская прокуратура направила в суд материалы уголовного дела на главу Гагаузии

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Молдавская прокуратура направила в суд материалы уголовного дела на главу Гагаузии

Внутриполитическая ситуация в Молдавии продолжает раскачиваться, и, по мнению некоторых экспертов, за этим могут стоять деструктивные западные силы, стремящиеся оттянуть внимание России к возможным последствиям происходящего в этой бывшей советской республике.

Помимо давней проблемы Молдавии, связанной с Приднестровьем, в последнее время все чаще стала звучать в СМИ национальная автономия Гагаузия. И все это сопровождается разговорами о присоединении Молдовы к Румынии.



Нынешние власти страны во главе с президентом Майей Санду ведут политику отдаления от России, в то время как власти Гагаузии, наоборот, ищут сближения с ней. Очевидно, что это побудило молдавские власти прибегнуть к более радикальным мерам против руководства Гагаузии.

Как сообщила сегодня прокуратура Молдовы, ранее возбужденное против главы региона Евгении Гуцул уголовное дело было передано в суд. Также в суд передали дело секретаря центрального офиса бывшей политической партии «Шор», членом которой была и Гуцул. При этом утверждается, что дело касается незаконных финансовых действий, связанных с партией «Шор».

Напомним, что Гуцул возглавила Гагаузию летом прошлого года после победы на весенних выборах. Однако в Кишиневе до сих пор стараются этого не признавать. Каким образом молдавские власти собираются задерживать и судить главу Гагаузии, покажет время.
20 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +4
    Сегодня, 13:11
    Каким образом молдавские власти собираются задерживать и судить главу Гагаузии, покажет время.
    Что нить придумают.... what
    1. aybolyt678 Звание
      aybolyt678
      +1
      Сегодня, 13:17
      Цитата: Uncle Lee
      Что нить придумают

      они то да! что нам придумать чтобы помочь лояльным к нам людям???
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 13:30
        Возвращаться ей нельзя было из Москвы в Комрат...Или решила стать еще одной "Жаной дАрк"
        1. aybolyt678 Звание
          aybolyt678
          0
          Сегодня, 13:37
          Цитата: dmi.pris1
          Возвращаться ей нельзя было

          из Москвы руководить???
          1. dmi.pris1 Звание
            dmi.pris1
            -1
            Сегодня, 14:04
            Ну,один черт даже из Ростова на Дону пытался рулить.Правда не долго.Олег Царев после разгрома "харьковской весны" уехал в Москву.А так что,из тюрьмы командовать сподручней?А мне кажется что бросили Евгению "под танки" кремлевские.
        2. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 13:52
          Цитата: dmi.pris1
          Возвращаться ей нельзя было из Москвы

          что пнем об сову, что совой об пень, не возврат то же самое - уход из политики
        3. Венд Звание
          Венд
          +1
          Сегодня, 14:09
          Цитата: dmi.pris1
          Возвращаться ей нельзя было из Москвы в Комрат...Или решила стать еще одной "Жаной дАрк"

          Гуцул все сделала правильно. Проблем конечно у нее будет много. Продемократичное правительство Молдовы сожрало Дадона, но Гуцул заручилась поддержкой России. Так что у нее есть шанс.
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +2
        Сегодня, 13:36
        То есть объединяться с Румынией, как того желает Санду, дело не подсудное, а как с Россией так сразу же в суд... Как была Молдова румынским скотным двором до вхождения в СССР, так и стала им после... Психология батрака холопа штука устойчивая и вытравить её из молдаван практически невозможно...
      3. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 13:51
        а что придумать?
        даже если она покинет Молдавию, это все то же самое, пчелка хочет её отить от политики
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 13:38
      [Каким образом молдавские власти собираются задерживать и судить главу Гагаузии, покажет время.
      Что нить придумают.... what
      Ответить
      Цитата
      ]
      Был бы человек, а статья всегда найдется!
  2. oppozite28 Звание
    oppozite28
    0
    Сегодня, 13:21
    Как сообщила сегодня прокуратура Молдовы, ранее возбужденное против главы региона Евгении Гуцул уголовное дело было передано в суд. Также в суд передали дело секретаря центрального офиса бывшей политической партии «Шор», членом которой была и Гуцул. При этом утверждается, что дело касается незаконных финансовых действий, связанных с партией «Шор».
    Странно что по линии Interpol Илан Шор до сих пор не задержан.
  3. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 13:25
    Интересно, а как сами молдаване, в массе своей, думают о том, что Пчёлка Майя ведёт страну к исчезновению? Они о том в 91-м мечтали, когда отказались, как и все остальные, "кормить Россию" соками и "Белым аистом"? За тридцать лет поняли, кто кого кормил и решили искать, к кому бы опять присосаться? Так Румыния явно не тот донор - ни по возможностям кормить молдаван, ни по отношению к ним.

    Глупо ожидать от стада баранов или толпы пастухов какой-то осознанной политической инициативы. Вот Запад этим и пользуется. Мы тоже пытались показать, какие мы хорошие. Только мы пытались всю Молдавию согреть, а Запад просто купил одну-единственную президентшу - и проще, и дешевле.

    Либо (предположу невозможное) нашим сейчас работать. Майдан, что ли, пророссийский, организовать?... Или ещё чего... lol Либо ждать, пока молдаване сами из Румынии обратно в самостийность рваться начнут. Нажрутся "кайфовой европейской жизни".
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +2
      Сегодня, 13:32
      молдаване получали и получают паспорта Румынии не потому что любят ее или хотят войти в Румынию, а чтобы ездить свободно по ЕС
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 13:39
        Цитата: Nastia Makarova
        молдаване получали и получают паспорта Румынии не потому что любят ее или хотят войти в Румынию, а чтобы ездить свободно по ЕС
        Наверное, чтобы кофе в Венской опере пить (вчера про Украину тут говорили)?
        Не? Аааа... Туалеты европейские мыть. Ну, что ж... Если больше ни на что не годны, даже у себя дома порядок навести, то вперёд... Флаг в руки, барабан на шею и попутного ветра в горбатую спину.

        А чо сразу не в состав Германии или Америки?
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +1
          Сегодня, 13:41
          если Германия или Америка выдавала им паспорта без проблем то и получали бы их, цыгане, что с них взять))))
  4. A17ttt
    A17ttt
    -1
    Сегодня, 13:31
    Вот и проверка для Приднестровья, насколько они дружны с Гагаузией. Поддержат Молдову или протянут руку дружбы и помощи Гагаузии.

    А России только и остаётся - проводить учения российских миротворцев в Приднестровье.
  5. megadeth Звание
    megadeth
    +1
    Сегодня, 13:44
    Надо тройку млрд. долларов подкинуть молдавской оппозиции, а то потом дороже встанет...имхо
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 13:53
      Цитата: megadeth
      Надо тройку млрд. долларов подкинуть молдавской оппозиции

      и?!!!
      что дальше?
      лярды проедят, совсем лояльных переловят и приезжают
  6. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    0
    Сегодня, 14:34
    А что? Судебные наезды на Трампа возможны, а на Гуцул нет? А ведь она позначимей в политике будет!
  7. Mimoxod Звание
    Mimoxod
    0
    Сегодня, 14:52
    России нужны Одесса и Измаил,а там выйдем на границы Гагаузии и Приднестровья,по другому не получится полноценно развить отношения с Молдовой laughing