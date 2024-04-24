Американская компания создала FPV-дрон перехватчик
FPV-дроны стали неотъемлемой частью современных конфликтов, что как нельзя лучше доказала наша СВО на Украине. Перейдя из сферы «гражданских игрушек» эти беспилотники сегодня выполняют не только роль разведчиков, но и вооружения для уничтожения живой силы и техники противника.
Между тем, если существует средство для поражения, то, очевидно, что рано или поздно появится и системы для борьбы с ним. На последних специализируется американская компания Anduril, которая придумала дрон-перехватчик Anvil-M (Anvil переводится как «наковальня»).
Суть разработки заключается в том, что в случае невозможности поражения БПЛА противника средствами РЭБ или противодронными ружьями на его перехват отправится «летающая наковальня».
Небольшой беспилотник располагается в двухместном пусковом контейнере. После того, как вражеский дрон будет обнаружен РЛС, на его перехват отправится Anvil-M.
Что характерно, выйдя на позицию атаки, «наковальня» будет находиться под целью на расстоянии примерно 30 метров и ждать команды от оператора. Как только последняя поступит, дрон протаранит вражеский объект на скорости около 320 км/ч.
Стоит отметить, что помимо беспилотного перехватчика у компании Anduril имеется и собственная система обнаружения целей.
По данным разработчика, их локаторы работают с такой точностью, что видят даже всех птиц в заданном периметре. При этом система безошибочно определяет модель и местоположение потенциально опасного дрона.
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