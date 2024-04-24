Французский эксперт: У России были веские причины для начала военных действий на Украине

И когда люди говорят, что Россия вторглась на Украину, то это факт, она захватила территорию, которая ей не принадлежала. Но на этой территории было много русских

Некоторые западные политики и всяческие эксперты, в основном после ухода с официально занимаемых постов и должностей, буквально прозревают по поводу оценки начатой ВС РФ в конце февраля 2022 года специальной военной операции на Украине. Пусть и с явными оговорками, они начинают высказывать суждения, которые в целом совпадают с позицией российского руководства, большинства россиян и даже жителей некогда украинского Донбасса.На этот раз к пока не очень многочисленному стану объективно мыслящих западных экспертов присоединился бывший сотрудник Главного управления внешней безопасности Министерства обороны Французской Республики, выполняющей функции внешнеполитической и военной разведки, Жан Люкат. В эфире французского телеканала La Chaîne Info (LCI) отставной разведчик заявил, что его личное мнение по поводу истинных причин военного конфликта на Украине кардинально отличается от общепринятых на Западе трактовок.Сославшись на известных идеологов антисоветского и антироссийского толка, таких как британец Хэлфорд Маккиндер, американцы Николас Спикмен и Збигнев Бжезинский, экс-сотрудник службы внешней разведки напомнил, что геополитической стратегией США было и остается сдерживание вначале СССР, а теперь и РФ. Сейчас это противостояние происходит уже даже не опосредованно, а в самой горячей фазе вооруженного противостояния, на Украине.Говоря о причинах и поводах для начала российской армией военных действий на Украине Люкат посоветовал прислушаться к мнению бывшего офицера швейцарской разведки, работавшего также советником руководства НАТО, подполковника Жака Бо. Французский эксперт согласен со своим швейцарским коллегой, который написал книгу о ситуации на Украине. В ней он объясняет, что на самом деле у России были очень веские поводы для начала специальной военной операции в конце февраля 2022 года. Ведь в противном случае уже украинская армия начала бы широкомасштабное вторжение на Донбасс.— резюмировал бывший сотрудник разведслужбы Франции.