Французский эксперт: У России были веские причины для начала военных действий на Украине

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Французский эксперт: У России были веские причины для начала военных действий на Украине

Некоторые западные политики и всяческие эксперты, в основном после ухода с официально занимаемых постов и должностей, буквально прозревают по поводу оценки начатой ВС РФ в конце февраля 2022 года специальной военной операции на Украине. Пусть и с явными оговорками, они начинают высказывать суждения, которые в целом совпадают с позицией российского руководства, большинства россиян и даже жителей некогда украинского Донбасса.

На этот раз к пока не очень многочисленному стану объективно мыслящих западных экспертов присоединился бывший сотрудник Главного управления внешней безопасности Министерства обороны Французской Республики, выполняющей функции внешнеполитической и военной разведки, Жан Люкат. В эфире французского телеканала La Chaîne Info (LCI) отставной разведчик заявил, что его личное мнение по поводу истинных причин военного конфликта на Украине кардинально отличается от общепринятых на Западе трактовок.



Сославшись на известных идеологов антисоветского и антироссийского толка, таких как британец Хэлфорд Маккиндер, американцы Николас Спикмен и Збигнев Бжезинский, экс-сотрудник службы внешней разведки напомнил, что геополитической стратегией США было и остается сдерживание вначале СССР, а теперь и РФ. Сейчас это противостояние происходит уже даже не опосредованно, а в самой горячей фазе вооруженного противостояния, на Украине.

Говоря о причинах и поводах для начала российской армией военных действий на Украине Люкат посоветовал прислушаться к мнению бывшего офицера швейцарской разведки, работавшего также советником руководства НАТО, подполковника Жака Бо. Французский эксперт согласен со своим швейцарским коллегой, который написал книгу о ситуации на Украине. В ней он объясняет, что на самом деле у России были очень веские поводы для начала специальной военной операции в конце февраля 2022 года. Ведь в противном случае уже украинская армия начала бы широкомасштабное вторжение на Донбасс.

И когда люди говорят, что Россия вторглась на Украину, то это факт, она захватила территорию, которая ей не принадлежала. Но на этой территории было много русских

— резюмировал бывший сотрудник разведслужбы Франции.
11 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:06
    «Некоторые западные политики и всяческие эксперты, в основном после ухода с официально занимаемых постов и должностей, буквально прозревают» —

    — "Как пелена с глаз" ...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 13:12
      Конечно-отставник.А те,кто действующие,и не только...Их в тысячи раз больше.Приведеная выборка не отражает реальное положение дел
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 13:50
        Цитата: dmi.pris1
        Конечно-отставник.А те,кто действующие,и не только...Их в тысячи раз больше.Приведеная выборка не отражает реальное положение дел
        У короля всегда должен быть шут, который имеет право говорить все что угодно. Обычно роль таких "шутов" исполняют бывшие. Самое главное для кого написано этот текст. Кто адресат этой статьи? и кто её прочитал.
    2. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 13:14
      она захватила территорию, которая ей не принадлежала.
      Как раз и принадлежала и возвращается в родную гавань !
  3. Shumi2010 Звание
    Shumi2010
    0
    Сегодня, 13:22
    звание эксперта то указывайте! Капрал тоже ничего, но полковник всеж весомее
  4. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 13:34
    На этот раз к пока не очень многочисленному стану объективно мыслящих западных экспертов
    Я бы относительно ПОКА не обольщался. Массово "объективно мыслящие" на Западе появятся только тогда, когда по шее опять получат. А до тех пор...
    Вон, тётку в Конгрессе уже "Кремлёвской Грин" называют и на полном серьёзе, без улыбки, говорят, что ей конспекты речей в Кремле пишут.
    Любого, кто громче, чем шёпотом на кухне своему коту что-то умное скажет, объявят "шпионом Кремля" с соответствующими последствиями - от высмеивания и травли в СМИ до ликвидации - и делов-то...
  5. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    0
    Сегодня, 13:34
    западные политики и всяческие эксперты, в основном после ухода с официально занимаемых постов и должностей, буквально прозревают

    вот и все содержание статьи.... беда в том что "слепыми" остаются власть придержащие и иже с ними.....
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:38
    А что не так, что ли?
    У нас под боком большая территория, занятая злобно нелюдью, управляемый нашим злейшим врагом!
    Не, не, такого терпеть никто не будет и чем раньше там навести порядок, привести к умиротворение, тем меньше потом крови прольётся!
    Ничего ведь нового, в мире такое происходило не раз!
    А то, что за бугорье кинулись их снабжать разной смертоносной рухлядью, так это тоже, как всегда, как раньше...
  7. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 13:42
    "... Sur la chaîne de télévision française La Chaîne Info (LCI), l'officier du renseignement à la retraite..."
    Alors il ne sera plus invité à parler sur cette chaîne propagandiste russophobe qui n'est que "la voix de son maître Macron" lui même marionnette des USA ...

    "... На французском телеканале "канал Инфо" (LCI) отставной офицер разведки... "
    тогда его больше не пригласят выступать на этом русофобском пропагандистском канале, который является не чем иным, как" голосом своего господина Макрона". сам марионетка США...
  8. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 13:48
    Зачем нам мнение какого то французского эксперта,если мы без него,уверены в правоте наших действий? Откуда такая неуверенность и поклонение перед " заграницей"?!
  9. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 14:29
    И когда люди говорят, что Россия вторглась на Украину, то это факт, она захватила территорию, которая ей не принадлежала.

    Как раз территория эта всегда принадлежала России, просто Украина в хаосе 1991 года незаконно захватила себе эту территорию.