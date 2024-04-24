Депутат Рады назвала решение МИД Украины о приостановке выдачи документов украинским мужчинам незаконным

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Депутат Рады назвала решение МИД Украины о приостановке выдачи документов украинским мужчинам незаконным

Решение министерства иностранных дел Украины приостановить процесс выдачи документов украинским мужчинам за пределами страны является незаконным. Это следует из выступления члена комитета Верховной Рады Украины по обороне Соломии Бобровской.

Украинское дипломатическое ведомство приняло такое решение, исходя из текущей ситуации вокруг мобилизационных мероприятий в ВСУ. Покинувшие Украину мужчины не собираются возвращаться, вернуть их иными способами не получается. Вот украинские власти и решили прекратить выдавать им документы.

Но Бобровская считает, что решение дипломатического ведомства страны лишь вызовет дополнительное недовольство населения страны. Целью изменений в законодательстве о мобилизации в ВСУ, по словам Бобровской, было обеспечение постановки мужчин на воинский учет, даже если они находятся за пределами страны, а не прекращение выдачи им украинских документов.

Как видим, закон о мобилизации продолжает способствовать внутреннему расколу в украинском обществе, в том числе и среди политической элиты. Ряд украинских политиков сейчас пытаются набрать себе политические очки за счет критики данного закона.

С другой стороны, есть и те, кто считает, что закон слишком мягок, а мобилизация должна быть максимально широкой, чтобы обеспечить приток в ВСУ новых людских резервов. Данной точки зрения придерживается и командование украинской армии.
4 комментария
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  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:33
    Фигня вопрос... там над всем и над всеми, один единственный хозяин, который держит все ниточки в своих руках...
  2. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 13:47
    Когда это законность действий сдерживала современные украинские власти. Тут как раз понятно, что они выполнят любое пожелание своего заокеанского хозяина, невзирая на законы, здравый смысл, человечность или обязательства перед своим народом, это обычный путь хохлонацистских рабов. Уже давно не удивляет.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 13:50
    Судя по имени,дедушка в схронах долго сидел...)
  4. topol717 Звание
    topol717
    0
    Сегодня, 13:52
    Целью изменений в законодательстве о мобилизации в ВСУ, по словам Бобровской, было обеспечение постановки мужчин на воинский учет
    Сдается мне цель совсем другая и эта баба нифига не понимает цель этого закона.