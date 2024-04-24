ПСЗ «Янтарь» активизировал работы по достройке океанографического исследовательского судна «Алмаз» для ГУГИ МО

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» активизировал работы на океанографическом исследовательском судне «Алмаз» проекта 22010. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.Согласно сообщению, работы по строительству ОИС «Алмаз» набирают интенсивность, ежедневно на судне работают до 200 человек. Задействованы практически все подразделения завода и электромонтажное предприятие АО «СПО «Арктика», поставлена задача к концу года вывести «Алмаз» на предшвартовные работы. Как пояснили на заводе, большая задержка в строительстве судна произошла из-за импортозамещения, пришлось все замены согласовывать с проектировавшим судно КБ.Судно «Алмаз» является вторым судном проекта 22010 и первым серийным после головного судна «Янтарь». Суда проекта 22010 предназначены для Главного управления глубоководных исследований Минобороны. ОИС «Алмаз» был заложен в 2016 году, в конце октября 2019 года спущен на воду. Водоизмещение «Алмаза» составит 5200 тонн, длина корпуса — 108,1 метра, ширина — 17,2 метра. Дальность плавания — 8000 миль, скорость — 15 узлов, автономность — 60 суток, экипаж — 60 человек.«Алмаз» строится с некоторыми отличиями от головного судна серии, он лишился вертолетной площадки, однако на нем разместят на два глубоководных аппарата больше. Как ранее сообщалось, к безэкипажным автономным аппаратам класса «Русь» и «Консул» присоединятся глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2», которые прежде располагались на научном судне «Академик Мстислав Келдыш».Основное предназначение судна проекта 22010 — исследование мирового океана, в том числе дна на больших глубинах. Также оно может использоваться в спасательных целях, установленное на нем оборудование позволит вести поиск затонувших объектов на морском и океанском дне.

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