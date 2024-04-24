Один из получивших ранение военнослужащих украинской армии записал видео, где рассказал, что после вывода за штат ВСУ получает денежное довольствие в размере около двухсот гривен (500 рублей) в месяц. Этих денег ему не хватает даже на приобретение необходимых предметов личной гигиены, например зубной пасты.В распространенном в украинских соцсетях ролике рассказывается, что военный принимал участие в боях под Артемовском (Бахмутом), где получил тяжелое ранение в ногу. Его доставили во львовский военный госпиталь, где после операции он оказался выведенным вне штата боевых подразделений ВСУ. При этом ему было назначено денежное довольствие в размере 500 гривен в месяц (около 1250 рублей). Из них на руки военный получает 180-260 гривен (450-570 рублей).Фактически выброшенный после использования украинский военнослужащий сетует, что он вынужден жить за счет своей жены и пожертвований. При этом на иждивении семьи есть несовершеннолетний ребенок. Из-за плохо сделанной операции поврежденная конечность плохо срастается и постоянно болит, однако никакая дополнительная медицинская помощь ему не оказывается.Этот случай является очередным подтверждением того, что киевский режим рассматривает своих преимущественно отловленных на улицах и отправленных на фронт граждан в качестве ресурса, наличие которого необходимо для дальнейшего получения западной помощи. Лучшим выходом для мобилизованных в ВСУ жителей бывшей УССР по-прежнему остается вызвать "Волгу" на частоте 149.200 и таким образом сохранить свою жизнь и здоровье.

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