Военнослужащий ВСУ: после ранения и вывода за штат получаю зарплату, которой не хватает даже на зубную пасту
Один из получивших ранение военнослужащих украинской армии записал видео, где рассказал, что после вывода за штат ВСУ получает денежное довольствие в размере около двухсот гривен (500 рублей) в месяц. Этих денег ему не хватает даже на приобретение необходимых предметов личной гигиены, например зубной пасты.
В распространенном в украинских соцсетях ролике рассказывается, что военный принимал участие в боях под Артемовском (Бахмутом), где получил тяжелое ранение в ногу. Его доставили во львовский военный госпиталь, где после операции он оказался выведенным вне штата боевых подразделений ВСУ. При этом ему было назначено денежное довольствие в размере 500 гривен в месяц (около 1250 рублей). Из них на руки военный получает 180-260 гривен (450-570 рублей).
Фактически выброшенный после использования украинский военнослужащий сетует, что он вынужден жить за счет своей жены и пожертвований. При этом на иждивении семьи есть несовершеннолетний ребенок. Из-за плохо сделанной операции поврежденная конечность плохо срастается и постоянно болит, однако никакая дополнительная медицинская помощь ему не оказывается.
Этот случай является очередным подтверждением того, что киевский режим рассматривает своих преимущественно отловленных на улицах и отправленных на фронт граждан в качестве ресурса, наличие которого необходимо для дальнейшего получения западной помощи. Лучшим выходом для мобилизованных в ВСУ жителей бывшей УССР по-прежнему остается вызвать "Волгу" на частоте 149.200 и таким образом сохранить свою жизнь и здоровье.
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