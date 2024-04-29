Курс рубля по ставке Центробанка, только ставка не в курсе

Голос с Донбасса

Иные правила игры

«Активное восстановление региона диктует необходимость наращивать темпы жилищного строительства, и здесь без привлечения крупных инвесторов не обойтись».

Инфляцию не заказывали

Несколько дней назад в «Телеграм»-канале председателя правительства Донецкой народной республики Евгения Солнцева появилась, честно говоря, весьма обнадёживающая информация. О том, что по итогам внеочередного заседания Правительства ДНР в Парламент Республики направлен новый законопроект.Казалось бы, рутина, ведь речь идёт не более чем об изменениях в Закон «Об инвестиционной политике и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике». Однако для особо нетерпеливых отметим, что важны-то не сами по себе юридически выверенные формулировки, а изменения.А они предполагают снижение размера процентной ставки финансового обеспечения реализации масштабных инвестиционных проектов с 30 % до 15 %. И это, по свидетельству авторов законопроекта –Действительно, кто бы спорил. Если бы не пугали собственно размеры ставки, которая действует для строителей в ДНР на данный момент. 30 процентов – это просто бессовестный грабёж, когда даже завышенная ставка Центробанка составляет сейчас всего 16 процентов, но о ней – ниже.Именно эту ставку 30 процентов в настоящее время только предлагается в ДНР снизить. Да, сразу вдвое – и без этого, судя по всему, уже не обойтись.А ведь многие считали и считают, что деньги на восстановление новых российских регионов текут чуть ли не рекой. И опять же, казалось, что прямиком из бюджета – разумеется, федерального.Однако, как видим, никакой бюджет не мешает и с Донбассом играть исключительно по правилам нашего финансового руководства. По принципу – чуть что, сразу в кредит. Ставка ЦБ, та самая в 16 процентов, спускается в коммерческие банки, а те уже дерут с Донбасса свои 30 годовых.И никаких вам льготных субсидий, никакой прямой поддержки из сфер местной экономики. Строительная тут и вовсе на особом счету – в нынешних условиях, по мнению наших финансистов, окупаться в ней должно всё и практически сразу.Потому хотя бы, что разрушено в ДНР за десять с лишним лет уже так много, что строить ещё придётся годами, а возможно, и десятилетиями. Между тем, трудно не согласиться вот с такими словами донецкого премьера:Однако в Донбасс те же инвесторы, оказывается, продолжают идти только на грабительских условиях – иначе их назвать язык не поворачивается. И только– убеждён Евгений Солнцев.При этом те же строители в ДНР уже не первый год живут по российским правилам, и вроде бы могли рассчитывать на условия, хотя бы сопоставимые, к примеру, с Москвой, а лучше – с регионами, где осваивать средства и дешевле, и проще.Отнюдь не случайно и в ДНР сейчас с некоторой тревогой смотрят на положение дел с инфляцией в России, на перспективы банковских ставок, прежде всего – ключевой от ЦБ РФ. А сам запрос на 15 процентов годовых для строителей вообще можно рассматривать как своего рода «игру на опережение».Между тем здесь нельзя обойтись без хотя бы краткого комментария к ситуации со ставками, прежде всего – от ЦБ РФ, а как следствие, и с курсами валют.О последних почти без оценок – они, несмотря на массовые ожидания со стороны экспертов и широкой публики падения рубля после президентских выборов, можно сказать, застыли. Где-то чуть ниже 100 рублей за евро или доллар. И даже цены на нефть здесь ни при чём.И даже новые негативные прогнозы насчёт падения рубля после инаугурации уже мало кого волнуют. Однако реально рассчитывать на сколько-нибудь ощутимое снижение ставки Центробанка, а значит – и кредитных ставок в той же ДНР вряд ли стоит как минимум до второго полугодия.Сторонники жёсткого давления на денежную массу с помощью завышенных ставок, которое сопровождается бегством в деньги под высокие проценты, считают, что сценарий снижения ставки ЦБ РФ и вовсе никому не нужен.Спорить с такими экспертами себе дороже, их ничем не убедишь, что жертвовать реальным сектором ради банковского – это путь в тупик, пусть и очень длинный. Монетаристы от бога вообще убеждены, что снижение ставки – это вовсе не оптимистичный сценарий.Что ж, в таком случае сценарий оптимистичный – это марш к гиперинфляции, как в Турции и Аргентине, где и вовсе дефолт не объявлен, но имеет место быть. И пусть нам сколько угодно твердят, что свою задачу по обеспечению защиты сбережений граждан ЦБ РФ успешно выполняет.Процентная ставка наконец-то стала выше инфляции – это успех бумажный, и экономика растёт не благодаря ему, а вопреки, за счёт военного заказа под СВО. Вечно прожить не этом не получится.Для тех же, кто без оборотных средств не может работать по определению, снижение ставки означает спасение. В том числе и от засилья кредиторов. И от ареста активов, вроде наших резервов – впрочем, они и без того на страну почти и не работали.К тому же, плакаться за жалкие 2 процента резервов при ставках в районе тех же двух – это просто смешно. Можно, а как же иначе, порадоваться за вкладчиков, а также за получателей дивидендов. Но ведь неработающие деньги либо горят, либо гниют – как те же пресловутые резервы на Западе.Ещё два года назад, перед началом СВО, из Центробанка нас с нескрываемой тоской информировали, но не радовали, что на руках у населения находится 100 миллиардов долларов. Это наличными.Сегодня, как видно, сильно меньше, но заставить эти деньги работать – вот задача, достойная нашего ЦБ РФ. Тогда и строителей Донбасса не то что под 15, а под 7–8, а то и 3–5 процентов кредитовать можно будет смело.