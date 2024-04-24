Генпрокурор РФ заявил о необходимости устранить дисбаланс в зарплатах военных, охраняющих границу с Украиной
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе своего выступления с ежегодным отчетом в Совфеде, озвучил целый ряд предложений, касающихся социальной сферы нашей страны.
В частности, чиновник призвал установить ежемесячную выплату к пенсии в новых регионах из-за невозможности сделать перерасчет для некоторых новых граждан России. Также прозвучало предложение обязать жилищных застройщиков обеспечивать парковочные места во дворах и многое другое.
Некоторые предложения Краснова касались и российских военнослужащих. В частности, он считает, что должен быть устранен дисбаланс в зарплатах военнослужащих, охраняющих границу с Украиной.
Стоит отметить, что данная позиция генпрокурора РФ абсолютно обоснована. Сегодня жалование у пограничников ниже, чем у участников СВО. При этом охраняющие государственный кордон военные подвергаются не меньшей опасности, чем участники спецоперации.
Напомним, что с начала текущего года подразделения боевиков, курируемых ГУР и СБУ, кратно нарастили свои усилия в плане попыток прорваться на территорию приграничных Белгородской, Курской и Брянской областей. При этом в отражении атак противника принимают активное участие российские пограничники.
Таким образом, не совсем понятно, почему военнослужащие ПС ФСБ России до сих пор не приравнены к участникам боевых действий с соответствующими льготами и жалованием.
Стоит добавить, что на слова Краснова уже отреагировали некоторые военкоры.
Так, Александр Сладков в своем ТГ-канале, написал, что это огромный плюс, что генпрокурор заинтересовался данной темой.
- добавил военный эксперт.
Информация