Генпрокурор РФ заявил о необходимости устранить дисбаланс в зарплатах военных, охраняющих границу с Украиной

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Генпрокурор РФ заявил о необходимости устранить дисбаланс в зарплатах военных, охраняющих границу с Украиной

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе своего выступления с ежегодным отчетом в Совфеде, озвучил целый ряд предложений, касающихся социальной сферы нашей страны.

В частности, чиновник призвал установить ежемесячную выплату к пенсии в новых регионах из-за невозможности сделать перерасчет для некоторых новых граждан России. Также прозвучало предложение обязать жилищных застройщиков обеспечивать парковочные места во дворах и многое другое.



Некоторые предложения Краснова касались и российских военнослужащих. В частности, он считает, что должен быть устранен дисбаланс в зарплатах военнослужащих, охраняющих границу с Украиной.

Стоит отметить, что данная позиция генпрокурора РФ абсолютно обоснована. Сегодня жалование у пограничников ниже, чем у участников СВО. При этом охраняющие государственный кордон военные подвергаются не меньшей опасности, чем участники спецоперации.

Напомним, что с начала текущего года подразделения боевиков, курируемых ГУР и СБУ, кратно нарастили свои усилия в плане попыток прорваться на территорию приграничных Белгородской, Курской и Брянской областей. При этом в отражении атак противника принимают активное участие российские пограничники.

Таким образом, не совсем понятно, почему военнослужащие ПС ФСБ России до сих пор не приравнены к участникам боевых действий с соответствующими льготами и жалованием.

Стоит добавить, что на слова Краснова уже отреагировали некоторые военкоры.

Так, Александр Сладков в своем ТГ-канале, написал, что это огромный плюс, что генпрокурор заинтересовался данной темой.

Мы, репортеры, давно об этом трубили

- добавил военный эксперт.
7 комментариев
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  1. Pablo Blade Звание
    Pablo Blade
    0
    Сегодня, 14:29
    Сладков как всегда. Теперь будет себя в грудь стучать что это ОН СДЕЛАЛ. ОН ПРЕДЛОЖИЛ
  2. ВБД1961 Звание
    ВБД1961
    0
    Сегодня, 14:31
    Предложение верное, но и ПВОшники ведут борьбу с противником на территории России….
  3. tabex Звание
    tabex
    0
    Сегодня, 14:33
    Да всех надо мотивировать, и ПВО и моряков.
  4. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 14:48
    А кто-нибудь поднимал вопрос о доплате боевых летчикам военно-транспортной авиации?
    Да лётчики не ходят в атаку с автоматом наперевес, не их направление.
    Но работают честно сверх всяких норм и уже не один год и без замен.
  5. Комментарий был удален.
  6. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 14:58
    Одинаковой всяко не будет.
    Граница и территория проведения - это два разных участка и доплаты по ним формируются отдельно.

    Просто в этом случае - система доплат ("погранцы", "военно-транспортная авиация" и т.д.) мало осведомлены о причитающихся им доплатах за тот или иной факт при СВО.
    Наверняка начислению делаются, наверх отсылаются списки и запрос на суммы денег - только традиционно внизу, на местах, распихивается вся эта доплата по своим карманам.
  7. yo-yo Звание
    yo-yo
    0
    Сегодня, 14:59
    Видимо, Украина собралась печатать звёздно-полосатые рубли.
  8. alystan Звание
    alystan
    0
    Сегодня, 15:02
    Стоит отметить, что данная позиция генпрокурора РФ абсолютно обоснована.

    С этим нельзя не согласиться. И Сладков прав в одном, на этот вопрос надо было давно обратить внимание. Генпрокурор только озвучил его, за что ему конечно спасибо.

    Но ему бы еще обратить внимание на такие безобразия, как памятники атаману Краснову, султану Клыч-Гирею, походному атаману Т.Н.Доманову и др. Что намного серьезнее для национальной безопасности страны. Поговаривают даже, что генпрокурор с атаманом не просто однофамильцы.