Западное СМИ: Великобритания решила поставить Украине высокоточные авиабомбы Paveway IV
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Власти Великобритании приняли решение о передаче киевскому режиму высокоточных авиационных бомб Paveway IV. Об этом сообщают западные средства массовой информации со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее, во время визита в Польшу, премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал новую военную помощь Украине. Он заявил также, что Лондон будет оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока Украина будет в этой поддержке нуждаться.
Об авиационных бомбах Paveway IV известно, что они представляют собой обновленный вариант свободнопадающей фугасной бомбы Mark 82. Такие авиабомбы обычно запускают с самолетов Eurofighter Typhoon и Tornado GR4, стоящих на вооружении военно-воздушных сил ряда европейских государств. Однако на Украине для применения данных авиабомб будут приспособлены украинские самолеты МиГ-29 и Су-27 советского производства.
Авиабомбы данного типа имеют инерциальную навигацию и GPS, за счет чего повышается точность ударов. Облегчаются и задачи целеуказания. Бомбы предназначены для поражения укрепленных целей, включая ангары и командные пункты.
В настоящее время такие бомбы применяются военно-воздушными силами США, Великобритании и Саудовской Аравии. Теперь, стало быть, в списке стран, имеющих на вооружении боеприпасы данного типа, появилась и Украина. Вероятно, британские власти рассчитывают, что ВСУ смогут применять такие бомбы для нанесения ударов по российским военным объектам на освобожденных территориях и в прифронтовой полосе.
Wikipedia / Defence Imagery - defenceimagery.mod.uk
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