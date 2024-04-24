Западное СМИ: Великобритания решила поставить Украине высокоточные авиабомбы Paveway IV

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Западное СМИ: Великобритания решила поставить Украине высокоточные авиабомбы Paveway IV

Власти Великобритании приняли решение о передаче киевскому режиму высокоточных авиационных бомб Paveway IV. Об этом сообщают западные средства массовой информации со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее, во время визита в Польшу, премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал новую военную помощь Украине. Он заявил также, что Лондон будет оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока Украина будет в этой поддержке нуждаться.



Об авиационных бомбах Paveway IV известно, что они представляют собой обновленный вариант свободнопадающей фугасной бомбы Mark 82. Такие авиабомбы обычно запускают с самолетов Eurofighter Typhoon и Tornado GR4, стоящих на вооружении военно-воздушных сил ряда европейских государств. Однако на Украине для применения данных авиабомб будут приспособлены украинские самолеты МиГ-29 и Су-27 советского производства.

Авиабомбы данного типа имеют инерциальную навигацию и GPS, за счет чего повышается точность ударов. Облегчаются и задачи целеуказания. Бомбы предназначены для поражения укрепленных целей, включая ангары и командные пункты.

В настоящее время такие бомбы применяются военно-воздушными силами США, Великобритании и Саудовской Аравии. Теперь, стало быть, в списке стран, имеющих на вооружении боеприпасы данного типа, появилась и Украина. Вероятно, британские власти рассчитывают, что ВСУ смогут применять такие бомбы для нанесения ударов по российским военным объектам на освобожденных территориях и в прифронтовой полосе.
25 комментариев
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  1. OrangeBigg Звание
    OrangeBigg
    +4
    Сегодня, 13:54
    Кстати по слухам Харьковскую телевышку поразила новейшая отечественная бомба УМПБ Д-30СН.Это что же ей за систему наведения такую прикрутили?

    . Находившаяся в Харькове телевышка, служившая неонацистским формированиями киевского режима в военных целях, была поражена новейшим российским боеприпасом - УМПБ Д-30СН. Об этом со ссылкой на Телеграм-канал "Военный осведомитель", сообщает "РГ: русское оружие".Сообщалось, что объект был поражен авиационной ракетой Х-59 "Овод", однако позже стало известно, что было использовано появившееся сравнительно недавно высокоточное средство поражения.


    https://vestnik-rm.ru/news/oborona-i-bezopasnost/harkovskuyu-televyshku-porazila-novejshaya-otechestvennaya-bomba-umpb-d-30sn
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      -1
      Сегодня, 14:04
      Он заявил также, что Лондон будет оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока Украина будет в этой поддержке нуждаться.

      Тем самым подписав приговор киевскому режиму, да и всей Украине... На хрена нам такой постоянный геморрой на нашей границе...??? Резать без наркоза к чёртовой матери!!! am
      1. OrangeBigg Звание
        OrangeBigg
        +7
        Сегодня, 14:06
        Об этом надо было думать ещё в 2014 году.А не говорить что мы договоримся.Ну что договорились?
        А вот когда читаешь новости подобные той ,что ниже хочется вообще спросить а что у нас собственно происходит в стране и кто в ней рулит?

        МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Сербскому добровольцу Александру Йокичу, воюющему на стороне России, угрожает депортация и большой тюремный срок за участие в спецоперации, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.
        "Добровольцу из Сербии, который сражается за интересы России в зоне СВО, грозит депортация на родину, где ему дадут 25 лет тюрьмы по статье "Наемничество", — написал он.
        Депутат рассказал, что Йокич участвовал в освобождении Мариуполя и в боях под Угледаром, где получил ранение. По словам Хинштейна, боец награжден Георгиевским крестом lV и III степеней, а также медалью "За освобождение Мариуполя".
        При этом Йокичу четыре раза отказывали в получении российского гражданства из-за того, что он заключил контракт с ДНР, а не c Минобороны, отметил Хинштейн.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          -3
          Сегодня, 14:13
          Об этом надо было думать ещё в 2014 году.А не говорить что мы договоримся.

          И сейчас ещё не поздно - было бы желание... Вот как оно появится, так сразу и резать... А оно не может не появиться, иначе всей нашей стране кирдык, а в первую очередь нашей власти... Ну должно же быть у них в Кремле хоть какое то чувство самосохранения...???am
        2. Алексей Лантух Звание
          Алексей Лантух
          +2
          Сегодня, 14:15
          Ну, если это так не брехня, то награды следует выслать ВВП. Может подействует.
          1. OrangeBigg Звание
            OrangeBigg
            +8
            Сегодня, 14:25
            Цитата: Алексей Лантух
            Ну, если это так не брехня, то награды следует выслать ВВП. Может подействует.


            Дело в том что мигранты из той же Средней Азии проблем в получении гражданства РФ не имеют как правило,а тут участнику и Герою СВО 4 раза отказывают в получении гражданства РФ.А что вообще происходит?Что за сюрреализм такой?Это же жесть. Получается что тем кто нас защищает гражданство отказываются давать.
            1. Хибинский Пластун Звание
              Хибинский Пластун
              +3
              Сегодня, 14:38
              Он же серб, а не таджик. И я очень сомневаюсь, что типа Путин не ведает, что происходит. Происходят чудные дела- в наглую творят беспредел и измену, и ни кого не трогают.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 14:05
    Да кто ж такими бомбами бомбить рискнет?
    Это полет в один конец am
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      +2
      Сегодня, 14:18
      Дальность 30км. с высоты свыше 10000м.Надеюсь что при подъёме на такую высоту наши ВКС(да и в зону поражения С-400 войдут)добьют остатки авиации небратьев и в этом я с Вами согласен.А так вещь очень опасная и нехорошая.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:42
        Бомба опасная, пока есть носители и нет встречного противодействия...
        А так, вовремя засекут, оно даже близко не долетит.
        ЗРК собьёт или истребитель, это уже детали!
        Главное вовремя засечь подлет носителя!
        1. ГГВ Звание
          ГГВ
          0
          Сегодня, 14:53
          Насчёт носителя я поддерживаю и сам написал про это.А "опасной" назвал, потому что не один блиндаж и здание не выдержит,т.е. любое укрытие на ЛБС с этой бомбой становится потенциально опасно.П.С.просто общался с коллегами, которые участвовали в создании "линии Суровикина" и блиндажи там способны выдержать прямое попадание 155мл. фугаса.
  3. newtc7 Звание
    newtc7
    +2
    Сегодня, 14:07
    А с чего они должны их запускать если мы по утверждению МО уже 3 раза их авиацию выбили?
    1. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      0
      Сегодня, 14:47
      по утверждению МО уже 3 раза их авиацию выбили?
      Вместе с аэродромами
  4. osp Звание
    osp
    0
    Сегодня, 14:15
    Так это в текущий момент для использования этих бомб будут приспособлены Су-27 и МиГ-29.
    С принципом "лети бомба куда-то вот туда".

    А когда появятся F-16 с прицельными контейнерами для которых такие бомбы штатное вооружение
    то это будут уже совсем другие возможности и точность.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 14:26
      написано что свободнопадающая а не планирующая, это практически над целью кидать
      1. stelltok Звание
        stelltok
        0
        Сегодня, 14:37
        Paveway III - 30 км летит.
        А тут 4 поколение.
        1. Roma-1977 Звание
          Roma-1977
          0
          Сегодня, 14:56
          30 км летит, если разогнаться до 1 000 км\ч на высоте в 10 000 метров. А если с километра запускать, то 3 км пролетит. Подниматься же на 10 км в условиях противодействия такой ПВО как российская - самоубийство.
        2. ГГВ Звание
          ГГВ
          0
          Сегодня, 15:04
          Отличие между 3 и 5 не в поколении,а в массе:3-1000;5-500фунтов и 30 км это про пятерку. Также повторяю:на этих бомбах нет крыльев, только оперение и даже чтобы закинуть на 30км. надо очень высоко подняться
  5. osp Звание
    osp
    +2
    Сегодня, 14:21
    Цитата: newtc7
    А с чего они должны их запускать если мы по утверждению МО уже 3 раза их авиацию выбили?

    Ну так по состоянию на 23.02.22 одних Су-27 по Украине было примерно около 40 машин.
    С учетом давно стоящих на хранении.

    Сколько потеряно за 2 года неизвестно, вероятно около половины от этого или больше того.
    То есть в районе 15-20 машин еще есть.

    А МиГ-29 было больше и потери их больше + поставки из Словакии и Польши в количестве нескольких десятков.
    Но это больше как носители HARM он используется.

    То есть Су-27 с учетом его грузоподъемности пока что основной наиболее подходящий для этого самолет.

    Ну и ждут F-16.
    1. ГГВ Звание
      ГГВ
      +1
      Сегодня, 14:26
      Носитель там любой может быть,вес 227кг(500фунтов).А вот чтобы закинуть подальше нужно на высоту забраться(там только оперение, крыльев нет),а вот это для xoxлов главная проблема.
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:29
    Ранее, во время визита в Польшу, премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал новую военную помощь Украине. Он заявил также, что Лондон будет оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока Украина будет в этой поддержке нуждаться.

    Пора бы уже Путину анонсировать ракетные удары по Лондону...Прямо с АПЛ...И заявить, что удары продолжатся, пока Лондон будет оказывать поддержку Киеву...
    * * *
    И пусть хотя бы одна британская падла попробует ответить...
  7. spectr Звание
    spectr
    0
    Сегодня, 14:32
    А с бомбами какая-то непонятка. Украинцы ланцет скопировали, а переделать свои бомбы в планирующие почем-то не могут. Зато очень просто объясняется, если окончательно определены сроки поставки для F-16. Тогда сейчас на Украину завозится необходимая техника и боеприпасы для их обслуживания.
  8. SincerityX Звание
    SincerityX
    0
    Сегодня, 14:34
    Вероятно, британские власти рассчитывают, что ВСУ смогут применять такие бомбы для нанесения ударов по российским военным объектам на освобожденных территориях и в прифронтовой полосе.

    А по факту мы их увидим в Белгороде и Крыму. Укатывать надо в щебень хoхлов, конкретно западенщину. Вот когда пару областей на западе в щебень размотают, тогда и риторика резко поменяется.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 14:42
      максимальное около 30 км, поэтому не реально что полетят, тем более что есть намного дальнобойное оружие
    2. Roma-1977 Звание
      Roma-1977
      0
      Сегодня, 14:58
      В щебень Зап. Украину не получится. Она чуть побольше Газы, и подальше от российских аэродромов. А вот по западноукраинским АЭС можно и нужно наносить удары.