Большая партия бронеавтомобилей «Козак-2М1» и «Козак-5» украинского производства поступила на вооружение ВСУ

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Большая партия бронеавтомобилей «Козак-2М1» и «Козак-5» украинского производства поступила на вооружение ВСУ

Большая партия бронеавтомобилей украинского производства поступила на вооружение ВСУ, технику передали на вооружение 225-го отдельного штурмового батальона. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Передача бронеавтомобилей «Козак» в количестве 40 единиц прошла в тыловых районах Украины в торжественных условиях. Киевские власти устроили «показуху», загнав на церемонию передачи целого министра обороны Украины Умерова, а также главу Генштаба ВСУ Бергилевича. Судя по фото, технику передавали в каком-то ангаре, чтобы не было видно с воздуха.



Согласно сообщению МО Украины, 225-й батальон получил 15 бронеавтомобилей в версии «Козак-2М1» и 25 многоцелевых бронемашин «Козак-5». Вся техника была произведена украинским НПО «Практика», но на каком заводе не сообщается. Зато подчеркивается, что все бронеавтомобили соответствуют стандартам НАТО.


Обеспечиваем наших военных современным и надежным оборудованием. Мотивированное войско — это хорошо оснащенное войско. Наш главный приоритет — сохранение жизни и здоровья военных. Больше бронемашин — больше сохраненных жизней

— заявил на церемонии Рустем Умеров.

Бронированный автомобиль «Козак-2М1» — модификация бронеавтомобиля «Козак-2М» для украинских десантно-штурмовых войск. Заявляется, что бронеавтомобиль соответствует стандартам НАТО по защите от стрелкового оружия и противоминной защите. Бронеавтомобиль «Козак-5» создан на шасси американского внедорожника Ford F-550 с автоматической коробкой передач Ford TorqShift, усиленными передней осью, подвеской и тормозной системой. Кроме того, установлены большие колеса. Позиционируется как автомобиль для полиции и спецназа.
12 комментариев
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  1. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -4
    Сегодня, 14:01
    Т.е. делают их в землянках, производство нельзя обнаружить, уничтожить?
    1. кредо Звание
      кредо
      +3
      Сегодня, 14:12
      Т.е. делают их в землянках, производство нельзя обнаружить, уничтожить?

      Судя по тому, что их делают на импортном шасси возможно что и сборка осуществляется в приграничных странах (Польше, Румынии и т.п.), а дальше уже на своих четырёх, через границу и в ангар на раздачу. yes
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        -2
        Сегодня, 14:21
        а дальше уже на своих четырёх, через границу и в ангар на раздачу.

        Было и такое, когда старую технику укры, красили и согнав в одно место торжественно перевручали... Поднимать воинственный дух нации хоть чем-то нужно... Жажда ничто, а имидж всё!!! laughing
    2. Трус Звание
      Трус
      -2
      Сегодня, 14:24
      Ну так чего сидим? Что не идём и не обнаруживаем производство?
    3. Roman 056 Звание
      Roman 056
      0
      Сегодня, 14:47
      Отвёрточная сборка. По гаражным массивам, заброшкам разбросана. А может вообще в Польше.
  2. Rom8681 Звание
    Rom8681
    -6
    Сегодня, 14:03
    Цитата: ИванИванов
    Т.е. делают их в землянках, производство нельзя обнаружить, уничтожить?

    Наша разведка всё знает или всё не знает.
    1. antiaircrafter Звание
      antiaircrafter
      0
      Сегодня, 14:05
      Цитата: Rom8681
      или не знает

      но над этим работает.
    2. Трус Звание
      Трус
      -1
      Сегодня, 14:22
      Наша разведка всё знает или всё не знает.

      Это всё от того, что вы на диване сидите.
  3. юрий Л Звание
    юрий Л
    -1
    Сегодня, 14:05
    Короче, улыбок тебе козак. Но до кобылы этому... изделию еще далеко
    1. Roman 056 Звание
      Roman 056
      -1
      Сегодня, 14:49
      Надолго ли 40 козаков задержатся на этом берегу Стикса?
  4. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    -1
    Сегодня, 14:05
    Ни кому не нужная , бесполезная пиар-акция для поднятия душка ВСУ. Ну Очеретино, Новобахмутовку и Новокалиновку ей уже не вернуть. Теперь только в Фейсбуке разбираются 47 бригада с 115 бригадой , кто виноват в значительных потерях погибшими, ранеными и пропавшими без вести, а так же провале обороны на этом фланге.
  5. Pavel73 Звание
    Pavel73
    +2
    Сегодня, 14:05
    Для полиции - это да. Скоро их понадобится много.