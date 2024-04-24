Украинский паблик назвал командование 115-й ОМБр ВСУ ответственным за прорыв ВС РФ в Очеретино

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Украинский паблик назвал командование 115-й ОМБр ВСУ ответственным за прорыв ВС РФ в Очеретино

На Украине вовсю рефлексируют по поводу очередного поражения на фронте, одновременно пытаясь найти виноватых в зраде, что стало довольно стандартным не только для киевской верхушки, но и для так называемых украинских военных экспертов.

На этот раз в информационном поле незалежной пытаются объяснить недавнее стремительное отступление ВСУ из пгт Очеретино к северо-западу от Авдеевки. Накануне наши штурмовики вошли в южную часть поселка, после чего довольно быстро выбили противника и из центра населенного пункта. И хотя в украинском инфополе продолжаются сражения в самом поселке, российские источники сообщают, что очередная украинская «крепость» практически полностью освобождена, осталось разве что зачистить западные окраины.



Довольно объективно освещающий ситуацию на фронте, насколько это вообще возможно для украинского ресурса, военно-аналитический паблик Deep State назвал командование 115-й отдельной моторизированной бригады ВСУ ответственным за прорыв ВС РФ обороны в Очеретино. Ранее один из украинских волонтеров сообщил, что одна из украинских бригад без соответствующего приказа оставила занимаемые позиции в поселке, тем самым позволив российским военным продвинуться практически без боев.

Руководство 115 ОМБр ответственно за крах обороны на целом участке, допустив значительные потери погибшими, ранеными и пропавшими без вести

— буквально назначили крайних в очередном поражении ВСУ авторы Deep State.

При этом украинский паблик высказывает недовольство тем, что некоторые официальные спикеры ВСУ продолжают отрицать прорыв российской армии в Очеретино. В частности, вчера руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки «Хортица» Назар Волошин заявил, что хотя ситуация в Очеретино сложная, но украинские военные якобы контролируют большую часть поселка. По данным Deep State, ВС РФ освободили уже около двух третей поселка по обе стороны пролегающей железной дороги.

Кроме того, подтверждается продвижение российских войск в Новобахмутовке, Новокалиново, Бердычах и Семёновке. Сообщается, что идет атака между Керамиком и Очеретино, где боевики ВСУ накануне были отброшены за автодорогу. Таким образом наши части, после взятия под контроль большей части Очеретино, берут противника в Новокалиново и Крамике в клещи.

И если ранее такие вот военные эксперты как Deep State критиковали командование ВСУ за стремление любой ценой удерживать даже незначительные позиции и населенные пункты, то теперь, почему-то, все происходит наоборот. Как говорится, умом украинских «патриотов» не понять, нормальной логикой их суждения и оценки не объяснить.

6 комментариев
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  1. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    0
    Сегодня, 14:18
    Украинский паблик назвал командование 115-й ОМБр ВСУ ответственным за прорыв ВС РФ в Очеретино
    паблики решают...такие времена..
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 14:24
      Украинский паблик назвал командование 115-й ОМБр ВСУ ответственным за прорыв ВС РФ в Очеретино

      Ну и где эти сто пятнадцать ko3лов отпущения...??? Как насчёт - "понять и простить"...???
    2. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      0
      Сегодня, 14:45
      Журналист Михаил Онуфриенко опубликовал пост в своём ТГ-канале, где рассказал о массовом бегстве бригад ВСУ со своих позиций. Онуфриенко, естественно, не мог не включить в этот список освобождение Очеретино, случившееся буквально на днях.

      И вот вишенка на этот тортик - бегство сразу двух бригад из Очеретино... 21-22 апреля ловим на ротации 100-ю и 115-ю ОМБр и забираем на плечах бегущих весь поселок. 115-я полумёртвая и разбитая, а 100-я ОМБр ещё недавно была обычной бригадой терробороны, <...> с неохотой исполняющей тяжёлые приказы. 30 марта её торжественно переименовали в отдельную механизированную. 5 апреля Зеленский выдал наградной пряник, и с этим пряником в зубах и отправил в Очеретино. <...> В Очеретино на ротации их подловили... Героическая западенщина огляделась, осознала весь ужас произошедшего, развернулась, догнала и даже перегнала 115-ю, уходящую в тыл на восстановление,- подытожил журналист.

      Получается что побитую 115-ю ОМБр сменила западенская 100-я ОМБр,только недавно ставшая таковой из западенской бригады тер.обороны,но быстро огляделась,поняла что пахнет жареным ,затем догнала и перегнала ,ушедшую на отдых 115 ОМБр.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    0
    Сегодня, 14:31
    115 бригада ВСУ, бросившая недавно позиции в Очеретино, сегодня так же вышла из Соловьево. Там же в районе Новокалиново наши штурмы выдавили противника в сторону нп. Керамик. На западной окраине Новокалиново противник удерживает позиции за счет рельефа местности. Под ФАБами оборону держать как то не очень удобно , видимо .
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 14:35
      Под ФАБами оборону держать как то не очень удобно , видимо .

      Даже представить себя там под ними страшно, а уж находиться... Сами выбрали этот путь, пусть сами до конца его и пройдут... am
  3. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 14:55
    Меньше нужно слушать украинские паблики, по принципу - Васька слушает, да ест!