Украинский паблик назвал командование 115-й ОМБр ВСУ ответственным за прорыв ВС РФ в Очеретино

Руководство 115 ОМБр ответственно за крах обороны на целом участке, допустив значительные потери погибшими, ранеными и пропавшими без вести

На Украине вовсю рефлексируют по поводу очередного поражения на фронте, одновременно пытаясь найти виноватых в зраде, что стало довольно стандартным не только для киевской верхушки, но и для так называемых украинских военных экспертов.На этот раз в информационном поле незалежной пытаются объяснить недавнее стремительное отступление ВСУ из пгт Очеретино к северо-западу от Авдеевки. Накануне наши штурмовики вошли в южную часть поселка, после чего довольно быстро выбили противника и из центра населенного пункта. И хотя в украинском инфополе продолжаются сражения в самом поселке, российские источники сообщают, что очередная украинская «крепость» практически полностью освобождена, осталось разве что зачистить западные окраины.Довольно объективно освещающий ситуацию на фронте, насколько это вообще возможно для украинского ресурса, военно-аналитический паблик Deep State назвал командование 115-й отдельной моторизированной бригады ВСУ ответственным за прорыв ВС РФ обороны в Очеретино. Ранее один из украинских волонтеров сообщил, что одна из украинских бригад без соответствующего приказа оставила занимаемые позиции в поселке, тем самым позволив российским военным продвинуться практически без боев.— буквально назначили крайних в очередном поражении ВСУ авторы Deep State.При этом украинский паблик высказывает недовольство тем, что некоторые официальные спикеры ВСУ продолжают отрицать прорыв российской армии в Очеретино. В частности, вчера руководитель пресс-службы оперативно-стратегической группировки «Хортица» Назар Волошин заявил, что хотя ситуация в Очеретино сложная, но украинские военные якобы контролируют большую часть поселка. По данным Deep State, ВС РФ освободили уже около двух третей поселка по обе стороны пролегающей железной дороги.Кроме того, подтверждается продвижение российских войск в Новобахмутовке, Новокалиново, Бердычах и Семёновке. Сообщается, что идет атака между Керамиком и Очеретино, где боевики ВСУ накануне были отброшены за автодорогу. Таким образом наши части, после взятия под контроль большей части Очеретино, берут противника в Новокалиново и Крамике в клещи.И если ранее такие вот военные эксперты как Deep State критиковали командование ВСУ за стремление любой ценой удерживать даже незначительные позиции и населенные пункты, то теперь, почему-то, все происходит наоборот. Как говорится, умом украинских «патриотов» не понять, нормальной логикой их суждения и оценки не объяснить.