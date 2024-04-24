«Укрэнерго» бьет тревогу из-за ситуации в энергосистеме страны: в Харькове не осталось собственной генерации

С утра потребление на 10% выше, чем в это же время вчера

В национальной энергетической компании Украины «Укрэнерго» говорят о тревожной ситуации, складывающейся в энергосистеме страны, что является последствием ударов по объектам энергетической инфраструктуры.В компании отметили, что уже третий день они сталкиваются с дефицитом электроэнергии в энергосистеме, добавляя, что это ситуация вынуждает продолжать импорт электроэнергии из стран Европы. Кроме того, на этом фоне в стране увеличивается потребление электричества из-за чего «Укрэнерго» обратилась к гражданам с призывом экономить.- говорится в сообщении компании.При этом по энергообъектам страны продолжают наноситься удары. Так, сообщается, что часть Одесской области осталась без электричества после утреннего ракетного удара. В столице Украины также некоторые кварталы обесточены вместе с промпредприятиями, задействованы в военном производстве.Разрушена энергосистема в Харькове, обеспечивавшая значительную долю украинского ВПК. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, город не в состоянии больше сам генерировать электричество. Он отметил, что в Харькове разрушены все подстанции и ТЭЦ, и электричество идет в город из других областей.Однако этого недостаточно для потребностей такого большого города, как Харьков, и из-за дефицита приходится прибегать к отключениям электричества в тех или иных районах города по согласованному графику, добавил киевский ставленник.