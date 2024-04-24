«Укрэнерго» бьет тревогу из-за ситуации в энергосистеме страны: в Харькове не осталось собственной генерации

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«Укрэнерго» бьет тревогу из-за ситуации в энергосистеме страны: в Харькове не осталось собственной генерации

В национальной энергетической компании Украины «Укрэнерго» говорят о тревожной ситуации, складывающейся в энергосистеме страны, что является последствием ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

В компании отметили, что уже третий день они сталкиваются с дефицитом электроэнергии в энергосистеме, добавляя, что это ситуация вынуждает продолжать импорт электроэнергии из стран Европы. Кроме того, на этом фоне в стране увеличивается потребление электричества из-за чего «Укрэнерго» обратилась к гражданам с призывом экономить.



С утра потребление на 10% выше, чем в это же время вчера

- говорится в сообщении компании.

При этом по энергообъектам страны продолжают наноситься удары. Так, сообщается, что часть Одесской области осталась без электричества после утреннего ракетного удара. В столице Украины также некоторые кварталы обесточены вместе с промпредприятиями, задействованы в военном производстве.

Разрушена энергосистема в Харькове, обеспечивавшая значительную долю украинского ВПК. По словам мэра Харькова Игоря Терехова, город не в состоянии больше сам генерировать электричество. Он отметил, что в Харькове разрушены все подстанции и ТЭЦ, и электричество идет в город из других областей.

Однако этого недостаточно для потребностей такого большого города, как Харьков, и из-за дефицита приходится прибегать к отключениям электричества в тех или иных районах города по согласованному графику, добавил киевский ставленник.
3 комментария
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  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 14:55
    Зачем Харькову-" гкнерация"? Наличие жилых домов и магазинов для них,уже- роскошь.
  2. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 14:57
    Тем не менее, стоит продолжать наносить удары
  3. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    0
    Сегодня, 15:03
    J'ai l'impression que doucement des pièces se déplacent sur l'échiquier, sans précipitation mais comme le dit la sagesse populaire : "Tout vient à point pour qui sait attendre"
    Les ports, l’énergie, certaines usines, des antennes..

    У меня такое впечатление, что фигуры медленно двигаются по шахматной доске, не спеша, а как гласит народная мудрость: «Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет». Порты, энергетика, какие-то заводы, антенны...