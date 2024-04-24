Секретная служба США прорабатывает сценарий возможного тюремного заключения Трампа

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Секретная служба США прорабатывает сценарий возможного тюремного заключения Трампа

Секретная служба США, в задачи которой входит обеспечение охраны действующих и бывших американских президентов, прорабатывает сценарий, при котором экс-президент Дональд Трамп окажется заключенным в тюрьму по одному из инициированных в отношении него уголовных дел.

Американские издания ABC и The New York Times отмечают, что в случае, если суд решит необходимым арестовать Трампа и заключить экс-президента под стражу, это станет настоящим "логистическим кошмаром" для службы охраны, поскольку в целях безопасности по протоколу его придется содержать отдельно от других заключенных, регулярно проверять еду и личные вещи, а также осуществлять круглосуточное наблюдение.



В суде в Нью-Йорке ранее прошло слушание в отношении Трампа по делу о фальсификации деловой документации. Сторона обвинения утверждает, что юрист Трампа накануне его победы на президентских выборах в 2016 году выплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов якобы за то, чтобы она соблюдала молчание о своей связи с Трампом. Трамп, в свою очередь, отрицает все подобные заявления.

По предъявленным экс-президенту США обвинениям совокупное максимально возможное наказание составляет 136 лет лишения свободы. Трамп считает, что уголовное преследование в отношении него обусловлено политическими мотивами и связано с его намерением участвовать в президентской кампании 2024 года, на победу в которой у него есть хорошие шансы.
3 комментария
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  1. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 14:57
    По предъявленным экс-президенту США обвинениям совокупное максимально возможное наказание составляет 136 лет лишения свободы.

    "Свобода демократия" по американски, грызутся как крысаны в бочке. Позор для Америки на весь мир. Такого цирка еще не было. То Кеннеди грохнут, то Трампа посадят.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:00
    «Секретная служба США прорабатывает сценарий возможного тюремного заключения Трампа» —

    — "От сумы и от тюрьмы" ...
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:03
    Был бы человек ,а " дело" найдётся.В США наступит 37 г ,прошлого века.