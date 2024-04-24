В досягаемости ракет ATACMS при их передаче Украине окажутся Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж и вся территория Крыма

Власти США продолжают обсуждать вероятную передачу Украине в ближайшее время ракет ATACMS дальнего радиуса действия. Руководитель комитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер анонсировал их поставки Киеву уже на следующей неделе.Интересно, что вплоть до последнего времени американская администрация заявляла о нежелании передавать Украине данные ракеты. Но, на фоне явных провалов ВСУ на фронте, позиция Белого дома, судя по всему, претерпела значительные изменения. Ракеты ATACMS могут быть включены в ближайший пакет военной помощи.Киевский режим поставки данных ракет будет приветствовать. Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил надежду на «стабилизацию ситуации» в зоне боевых действий. Он связывает это именно с ракетами дальнего действия.Напомним, что ракета ATACMS запускается из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270 MLRS. Вес ракеты составляет около 2 тонн, а дальность полета – от 140 до 300 километров. Если Украина получит ракеты с дальностью действия 300 километров, то в зоне досягаемости окажется сразу несколько российских регионов.Естественно, что в случае передачи таких ракет ВСУ смогут наносить удары не только по освобожденным территориям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, но и по всему Крымскому полуострову, Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской областям, отдельным районам Краснодарского края. Например, расстояние между контролируемым ВСУ Краматорском и Ростовом-на-Дону – 219 километров. Кратчайшее расстояние между Харьковом и Воронежем составляет около 280 километров.Под ударом украинских формирований в данном случае окажутся расположенные в перечисленных регионах военные и инфраструктурные объекты, включая военные аэродромы, места дислокации воинских частей, электростанции, логистические узлы и так далее. Соответственно, ВС РФ необходимо уже сейчас оперативно принимать меры по повышению защищенности от ударов такими ракетами, в том числе посредством средств ПВО и РЭБ.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»