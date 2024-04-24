В досягаемости ракет ATACMS при их передаче Украине окажутся Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж и вся территория Крыма

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В досягаемости ракет ATACMS при их передаче Украине окажутся Ростов-на-Дону, Брянск, Воронеж и вся территория Крыма

Власти США продолжают обсуждать вероятную передачу Украине в ближайшее время ракет ATACMS дальнего радиуса действия. Руководитель комитета по разведке Сената Конгресса США Марк Уорнер анонсировал их поставки Киеву уже на следующей неделе.

Интересно, что вплоть до последнего времени американская администрация заявляла о нежелании передавать Украине данные ракеты. Но, на фоне явных провалов ВСУ на фронте, позиция Белого дома, судя по всему, претерпела значительные изменения. Ракеты ATACMS могут быть включены в ближайший пакет военной помощи.



Киевский режим поставки данных ракет будет приветствовать. Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил надежду на «стабилизацию ситуации» в зоне боевых действий. Он связывает это именно с ракетами дальнего действия.


Напомним, что ракета ATACMS запускается из реактивных систем залпового огня M142 HIMARS и M270 MLRS. Вес ракеты составляет около 2 тонн, а дальность полета – от 140 до 300 километров. Если Украина получит ракеты с дальностью действия 300 километров, то в зоне досягаемости окажется сразу несколько российских регионов.


Естественно, что в случае передачи таких ракет ВСУ смогут наносить удары не только по освобожденным территориям Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, но и по всему Крымскому полуострову, Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Ростовской областям, отдельным районам Краснодарского края. Например, расстояние между контролируемым ВСУ Краматорском и Ростовом-на-Дону – 219 километров. Кратчайшее расстояние между Харьковом и Воронежем составляет около 280 километров.

Под ударом украинских формирований в данном случае окажутся расположенные в перечисленных регионах военные и инфраструктурные объекты, включая военные аэродромы, места дислокации воинских частей, электростанции, логистические узлы и так далее. Соответственно, ВС РФ необходимо уже сейчас оперативно принимать меры по повышению защищенности от ударов такими ракетами, в том числе посредством средств ПВО и РЭБ.
22 комментария
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  1. Romario_Argo Звание
    Romario_Argo
    -1
    Сегодня, 15:08
    мне понравилась карта - это тот минимум территорий что будет скоро РФ
    Чернигов еще будет наш, там уже новая армия стоит
    + 1000 км фронта - потянут ли ВСУ (?) - и так ЛБС трещит по швам
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 15:15
      Цитата: Romario_Argo
      мне понравилась карта

      Какая карта? Надеюсь не вторая.
  2. S.K.Vichyakow Звание
    S.K.Vichyakow
    0
    Сегодня, 15:14
    А что у нас по поводу нераспространении ракет свыше 300 км по дальности?
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      Сегодня, 15:24
      это неформальные договоренности
      1. S.K.Vichyakow Звание
        S.K.Vichyakow
        +2
        Сегодня, 16:11
        Это условие договора (нераспространение ДРСМД) оказывается распространялось только на нас.
    2. военком Котёнок Звание
      военком Котёнок
      +1
      Сегодня, 16:15
      Цитата: S.K.Vichyakow
      А что у нас по поводу нераспространении ракет свыше 300 км по дальности?
      Ракеты с дальностью до 300 км их не нарушают.
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    -2
    Сегодня, 15:15
    Ну тогда РФ специальные боеприпасы использует по ВСУ, и не станет ни ВСУ, ни городов!
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 15:46
      Будут нацистов них и города и все остальное. Кремлевские боятся собственной тени. Необъяснимый пиетет перед западом у них в постсоветской крови.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 15:53
      Ээ..А Белгород?А!Это другое,наверное... am
  4. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +2
    Сегодня, 15:21
    Большой привет кремлевским любителям добрых жестов.
  5. Бережливый Звание
    Бережливый
    +2
    Сегодня, 15:24
    Кто не даёт Путину отдать приказ нанести мощный ракетный удар по "непрекасаемым "местам в Киеве?Почему кремль позволяет всукам играть против нас в одни,наши ворота,безнаказанно нанося удары ракетами из РСЗО?
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 15:42
      В том то и дело. От точечных ударов надо переходить к массированным по путям доставки, иначе замучаемся "пыль глотать" собирая осколки атакамс на своих стратегических объектах в 300 километровой зоне. Только вчера шойгу сказал мы насколько то повысим число ударов. Повышать нужно было хотя бы пол года назад и.д.и.о.т.

      Почему кремль позволяет всукам играть против нас в одни,наши ворота,безнаказанно нанося удары ракетами из РСЗО?

      Вот-вот. А это еще поставки не пошли. Вообще кремлевское тугоумие порядком зажевало.
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        0
        Сегодня, 15:47
        Мы должны были как только первый раз нам на позиции прилители эти ракеты создать подразделение х,целью которого было бы именно находить и уничтожать ЛЮБЫЕ РСЗО в любой точке ук-роины!Но,и до сих пор этим вопросом никто у нас не озаботился!
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          0
          Сегодня, 15:52
          2 года назад говорил и сейчас ничего не поменялось - кремль действует либо задним числом, либо "на пол шишки" Можно ли ее (манеру) изменить, или шансы как у горбатого?
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 16:14
        Цитата: ИванИванов
        Вообще кремлевское тугоумие порядком зажевало.

        Это не тугодумие. Четверть века нашей власти ВСЁ ВРЕМЯ КТО-ТО МЕШАЕТ выполнить элементарные логичные действия ...Это такая хитрая политика - делать вид, что идёт напряжённая работа и при этом нихрена не делать...
        * * *
        Просто вообразите ситуацию, когда во время ВОв в окружении ИВС был бы обнаружен высокопоставленный враг народа...А у нас запросто...
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          +2
          Сегодня, 16:45
          Ничего себе тут цензура, комент удаляют на раз. Это же очевидно, что своим туго.мысл.ием кремль подставляет страну и если разборка косяков не делается, зачем такая власть нужна? Нужны люди способные принимать жесткие решения, выполнять их, спрашивать за них.
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      -1
      Сегодня, 15:47
      Кто не даёт Путину отдать приказ нанести мощный ракетный удар по "непрекасаемым "местам в Киеве?

      Запутанные горбачевым извилины и коллективная, мягко говоря, нерешительность.
    3. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -1
      Сегодня, 16:10
      Цитата: Бережливый
      Кто не даёт Путину отдать приказ нанести мощный ракетный удар по "непрекасаемым "местам в Киеве?

      А кто сказал что Путин стоит на защите интересов российского народа? Он защищает интересы буржуев - для того и поставлен.
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 16:18
        По-моему у него в голове винегрет из вполне конкретных интересов и претензий на государственное мышление. В результате вечная раскорячка в действиях, которая и людям не дает четкого понимания, что делаем, куда движемся. Вряд ли буржуям нужна война, они все стонут от нее, выкручиваясь по нужде. Сами граждане в большой своей массе не понимают, что и зачем. Ну о чем мы говорим если даже сетка тв почти не поменялась.
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          -2
          Сегодня, 16:23
          Цитата: ИванИванов
          В результате вечная раскорячка в действиях, которая и людям не дает четкого понимания, что делаем, куда движемся.

          Просто информация к размышлению:
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          1. ИванИванов Звание
            ИванИванов
            +2
            Сегодня, 16:47
            Ну хорошо, теперь он представляет новое государство, за него нужно сражаться как следует, не языком желательно, а мы ввязались в войну и встали, непонятно кого и зачем изображая.
  6. алабурга Звание
    алабурга
    +2
    Сегодня, 16:57
    Если до Рублевки не долетает, то зачем Кремлю переживать.