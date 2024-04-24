WSJ: военнослужащие ВСУ находятся на передовой по 10-15 дней вместо положенных пяти
Пока не только на Банковой, но даже в Белом доме и других центрах принятия решений западных союзников Украины с нетерпением дожидаются вступления в силу драконовского закона о мобилизации, что произойдет 18 мая, в рядах ВСУ на передовой все более обостряется ситуация с нехваткой живой силы. Многие эксперты сходятся во мнении, что именно недоукомплектование регулярных частей может стать главной причиной поражений украинской армии даже при налаживании своевременных военных поставок в требуемом объеме Западом.
При этом в решение этой проблемы даже по условиям нового закона о мобилизации, похоже, не очень верят и в Киеве. Недаром после долгих дебатов Верховная рада так и не включила в закон норму по обязательной демобилизации военнослужащих после истечения определенного срока, даже весьма длительного, участия в боях.
Между тем многомесячные бои настолько истощили людские ресурсы ВС Украины, что военнослужащим ВСУ приходится находиться непосредственно на передовой по 10-15 дней вместо нормативных пяти, пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ). Большие проблемы возникли даже с эвакуацией раненых с ЛБС, чему сильно мешают российские дроны. В результате многие «трехсотые» переходят в разряд «двухсотых», так и не будучи отправленными в тыл для оказания медпомощи, сообщает издание.
— с прискорбием констатирует плачевное положение украинских вояк на передовой автор в WSJ.
Далее американский журналист зачем-то развивает уже довольно затертую тему о том, что помимо пополнения в живой силе ВСУ остро нуждаются в боеприпасах. По его данным, в настоящее время соотношение в выпущенных снарядах складывается как один к десяти в пользу ВС РФ, причем разрыв этот только растет. Еще хуже украинским военным приходится от постоянных российских авиаударов, от которых невозможно укрыться, пишет автор.
При этом украинские командиры ждут военной помощи от США и считают, что остановить наступление российской армии еще возможно, на всякий случай добавляет американский журналист.
С оптимизмом украинских вояк не согласен сотрудник Центра стратегических и международных исследований США (CSIS) Мик Райан. По его мнению, для украинского военно-политического руководства настал момент, когда вне зависимости от поступления американской помощи придется встать перед выбором — сохранять жизни военнослужащих или бороться за удержание территории. Судя по всем предыдущим решениям киевских властей, жизни украинских солдат для них будут последним, за что Зеленский и его хунта будут переживать.
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