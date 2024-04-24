Президент России заявил, что все организаторы теракта в «Крокус Сити» будут привлечены к ответственности

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Президент России заявил, что все организаторы теракта в «Крокус Сити» будут привлечены к ответственности

В своем видеообращении, опубликованном на официальном сайте Кремля, российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что все без исключения лица, причастные к террористическому акту в подмосковном «Крокус Сити Холле», будут найдены и понесут наказание. Обращение президента было адресовано участникам международной встречи по безопасности в Москве.

По словам Путина, российские силовые структуры ведут упорную работу, чтобы прояснить все детали случившегося 22 марта в «Крокусе» и установить всех заказчиков, спонсоров и организаторов «этого подлого преступления».



Глава государства также отметил, обращаясь к участникам конференции, что в XXI веке терроризм продолжает оставаться одной из самых серьезных угроз безопасности во всем мире.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обратился к западным странам с призывом содействовать в поиске и привлечении к ответственности причастных к теракту в «Крокусе» лиц.

В начале апреля Путин заявил, что главной целью тех, кто стоял за кровавым терактом в Красногорске, было нанесение ущерба единству нашей страны.

Напомним, что вечером 22 марта 2024 года в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли огонь по его посетителям. Затем помещение подожгли. Жертвами теракта стали 145 человек.
25 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Vauxhall Звание
    Vauxhall
    0
    Сегодня, 15:37
    Ну как евреи, в любой стране, без суда!
    Пулю в лоб, ледоруб в затылок, бомбу в машину...
  2. Бережливый Звание
    Бережливый
    +1
    Сегодня, 15:40
    Это четвертьмеры!Почему охрана не имеет вшивого пистолета?Что они с дубинами против огнестрела сделают?Почему проблемы пытаемся решить?а не предотвратить?
    1. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      +1
      Сегодня, 15:46
      Вообще-то есть современные видеокамеры способные по поведению и даже мимике лица определить злой умысел. Террористы незадолго посещали концертный зал. Их можно было ещё в то время проверить и даже выяснить их намерения.
      А если и давать пистолет, то только травмат. В городе, да ещё и при скоплении людей стрелять куда попало не рекомендуется.
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        -1
        Сегодня, 15:49
        Отлично!!!Пришёл террорист с оружием в руках,а охранник ему "улыбнитесь на камеру,голову держите ровно,и покажите ваши документы "!!!!
    2. Венд Звание
      Венд
      0
      Сегодня, 15:50
      Цитата: Бережливый
      Это четвертьмеры!Почему охрана не имеет вшивого пистолета?Что они с дубинами против огнестрела сделают?Почему проблемы пытаемся решить?а не предотвратить?

      Потому что ТЦ частный, а охранники с лицензией на оружие стоят дорого. А с дубинками на много дешевле. Надо обязать владельцев обеспечивать охрану ТЦ и общественных мероприятий проходящих в ТЦ
      1. Бережливый Звание
        Бережливый
        0
        Сегодня, 15:54
        Венд-вообще то,проблема с борьбой с террористами в стране стоит давно и остро!Решений,серьёзных решений никто там и не принимал!Мало у нас было захватив заложников,проносов оружия в лицеи и школы?Похоже что власть панически боится делать выводы и принимать железные и эффективные решения!
        1. Венд Звание
          Венд
          0
          Сегодня, 16:19
          Цитата: Бережливый
          Венд-вообще то,проблема с борьбой с террористами в стране стоит давно и остро!Решений,серьёзных решений никто там и не принимал!Мало у нас было захватив заложников,проносов оружия в лицеи и школы?Похоже что власть панически боится делать выводы и принимать железные и эффективные решения!

          Так и в школах и детских садах сидят охранники из частных контор, в основном женщины в возрасте, а зачастую и лица нерусской национальности.
    3. Huggi Звание
      Huggi
      0
      Сегодня, 16:23
      А что охрана с пистолетами в толпе посетителей сделает против штурмовой группы с автоматами? Гораздо более серьезные меры нужны, пистолетом тут ничего не решить.
  3. ximkim Звание
    ximkim
    +4
    Сегодня, 15:42
    Смешно.
    Сам со своей командой развёл бардак , а теперь про борьбу какую говорит..
    1. алабурга Звание
      алабурга
      +1
      Сегодня, 16:46
      Вы прямо с козырей зашли.
  4. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 15:43
    Президент России заявил, что все организаторы теракта в «Крокус Сити» будут привлечены к ответственности

    Вообще - то, я бы очень удивился если бы он заявил обратное... А так, контрольный в голову при побеге при пересылке... Или слишком гуманно и пусть помучаются...??? recourse
  5. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 15:43
    Правильно ли я понимаю, господин президент, что Украина будет объявлена террористическим государством?Или это та самая красная линия которую провел запад для нашего руководства?
  6. Electrical Звание
    Electrical
    0
    Сегодня, 15:46
    Путин выразил уверенность, что все без исключения лица, причастные к террористическому акту в подмосковном «Крокус Сити Холле», будут найдены и понесут наказание.
    Адрес нарко-клоуна подсказать, или сам знает?
    Балабол.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 15:51
      Тут Кремль как никогда what "нипричем#"
  7. guest Звание
    guest
    +2
    Сегодня, 15:49
    По словам Путина, российские силовые структуры ведут упорную работу, чтобы прояснить все детали случившегося 22 марта в «Крокусе» и установить всех заказчиков, спонсоров и организаторов «этого подлого преступления».

    Имена, а точней фамилии некоторых заказчиков, спонсоров и организаторов могу по "очень большому секрету" перечислить: Буданов, Малюк, Зеленский....
    1. Electrical Звание
      Electrical
      +2
      Сегодня, 15:55
      могу по "очень большому секрету" перечислить
      Тсс. Не будите галерного. А то его опять укачает.
  8. Zorro21 Звание
    Zorro21
    +2
    Сегодня, 15:52
    Сразу вспомнил Сунь-Цзы "Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывет труп твоего врага".
    1. DenVB Звание
      DenVB
      0
      Сегодня, 15:58
      Цитата: Zorro21
      Сразу вспомнил Сунь-Цзы "Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывет труп твоего врага".

      А Цзу-Сынь говорил так: "Если долго плыть по реке, можно увидеть сидящий на берегу труп твоего врага".
    2. Бережливый Звание
      Бережливый
      0
      Сегодня, 16:02
      Zoppo21-а , если течение в другую сторону,хватит ли жизни дождаться появления того самого пресловутого трупа врага?
    3. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 16:14
      Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как по ней проплывет труп твоего врага

      Это не полная цитата.. В конце первоисточника - была фраза, "которого убьют за тебя русские.."... what wink
  9. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    Сегодня, 16:10
    Как говорили у нас в рабочем посёлке - "после пожара и мужской половой орган насос".
  10. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 16:16
    было нанесение ущерба единству нашей страны
    Какое ещё типа единство - у нас может быть со всеми этими мигрантами и гастерами?? belay В чём оно должно заключаться-то? what
  11. wladimirjankov Звание
    wladimirjankov
    +3
    Сегодня, 16:26
    президент Владимир Путин выразил уверенность, что все без исключения лица, причастные к террористическому акту в подмосковном «Крокус Сити Холле», будут найдены и понесут наказание.

    Интересно, а люди которые допустили своими действиями или бездействием саму возможность совершения этого теракта будут привлечены к ответственности? Хозяева этого "Крокуса" не обеспечившие его нормальную охрану, при проведении массового мероприятия. Наши спецслужбы, знавшие о предупреждении американцами своего посольства и консульств о возможных терактах в москве и ничего не предпринявших для их исключения. МВД с его СОБРами и ОМОНами почему то не сумевшими приехать к месту совершения теракта в течении 16-20 минут, в течении которых убийцы безнаказанно расстреливали беззащитных людей. И даже сам город красногорск не был перекрыт. Убийцы свободно выехали из него на автомобиле и передвигались на нем, никем не остановленные, более шести часов аж до брянской области, где их все таки наконец поймали. Тут есть с чем разбираться и есть из чего делать выводы нашим властям, если мы не хотим чтобы такие случаи происходили в будущем.
  12. Феникс_2 Звание
    Феникс_2
    +2
    Сегодня, 16:42
    Не хрен бардак с мигрантами устраивать с чьего согласия они здесь объявились кто на этом деньги имел во первых чиновников продажных и в правительстве таких привлекать же привлекать к ответственности сей час найдут стрелочников и все затихнет до следующего раза
  13. алабурга Звание
    алабурга
    +1
    Сегодня, 16:52
    Волны в тазике, чтобы выпустить народный гнев в свисток. Следствие будет идти долго, люди начнут забывать, появятся новые громкие инфоповоды, и эту тему вряд ли будут поднимать снова публично. Самый большой ущерб единству страны наносит сам Кремль, а уже после него идут западные сатанисты, террористы, укрорейх, мигранты и прочие жулики и тунеядцы.