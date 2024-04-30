«Тупоголовыми и остроголовыми»: обстрел бронированных карточек в 1955 году



Фото из отчета «Определение оптимальной твердости брони из стали марки 52С толщиной 120 мм при обстреле 122-мм и 100-мм бронебойными тупоголовыми и остроголовыми снарядами с целью наиболее правильного использования брони этой толщины в конструкции танка Т-10»

Броня 52С для последнего тяжелого танка



Т-10 – последний советский тяжелый танк











Фото из отчета «Определение оптимальной твердости брони из стали марки 52С толщиной 120 мм при обстреле 122-мм и 100-мм бронебойными тупоголовыми и остроголовыми снарядами с целью наиболее правильного использования брони этой толщины в конструкции танка Т-10»

«результаты, полученные при испытании 100-мм брони, показали возможность существенного повышения противоснарядной стойкости лобовых деталей танков Т-54, расположенных под углами 55 и 60 градусов, за счет снижения твердости. В связи с этим было признано целесообразным провести такую же работу для 120-мм танковой брони, из которой изготавливают лобовые детали танка Т-10, также расположенные под углами 50 и 55 градусов».

Броневые карточки

«Обстрел бронекарточек производился снарядами в инертном снаряжении (без взрывчатого вещества). Вес снарядов после удаления из них взрывчатого вещества доводился до веса, соответствующего весу снаряда в боевом снаряжении (для 122-мм снарядов – 25 кг и для 100-мм – 15,88 кг). Твердость всех 122-мм тупоголовых и остроголовых и 100-мм тупоголовых снарядов находилась в пределах 2,6–2,7 мм по диаметру отпечатка Бриннеля».







Из отчета «Определение оптимальной твердости брони из стали марки 52С толщиной 120 мм при обстреле 122-мм и 100-мм бронебойными тупоголовыми и остроголовыми снарядами с целью наиболее правильного использования брони этой толщины в конструкции танка Т-10»

«При взаимодействии 122-мм бронебойных тупоголовых снарядов под углами 0 и 30 градусов с бронекарточками всех трех групп твердостей и под углами близким к 55 градусам с твердостью 3,90–4,05 мм по Бриннелю, головная часть снаряда срабатывается по первый локализатор, а при взаимодействии под углами близким к 55 градусам с карточками с твердостью 3,45–3,50 мм по Бриннелю по второй локализатор, и с карточками с твердостью 3,8 мм по Бриннелю – как по первый, так и второй локализатор».











































Фото из отчета «Определение оптимальной твердости брони из стали марки 52С толщиной 120 мм при обстреле 122-мм и 100-мм бронебойными тупоголовыми и остроголовыми снарядами с целью наиболее правильного использования брони этой толщины в конструкции танка Т-10»