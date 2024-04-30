«Тупоголовыми и остроголовыми»: обстрел бронированных карточек в 1955 году
Фото из отчета «Определение оптимальной твердости брони из стали марки 52С толщиной 120 мм при обстреле 122-мм и 100-мм бронебойными тупоголовыми и остроголовыми снарядами с целью наиболее правильного использования брони этой толщины в конструкции танка Т-10»
Броня 52С для последнего тяжелого танка
В советские времена разработку танков курировал ВНИИ-100 Министерства транспортного машиностроения или «ВНИИТрансмаш». Учреждение можно назвать «головным мозгом» танковой отрасли – без его участия не обходилась ни одна крупная работа по теме бронетанковой техники.
Не менее ответственная миссия возлагалась на войсковую часть № 68054, более известную как полигон в Кубинке. Точное современное наименование организации – 38-й Научно-исследовательский испытательный ордена Октябрьской революции Краснознамённый институт бронетанковой техники имени маршала бронетанковых войск Я. Н. Федоренко. Именно здесь досконально исследуются образцы натовской и украинской бронетехники, оказавшейся в числе трофеев Российской Армии.
В Институт регулярно приходила импортная боевая техника – до спецоперации крупные поставки были связаны с войнами на Ближнем Востоке. Самые значимые и крупные исследования по профилю организации осуществлялись во время Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы.
Немало интересного сохранили для нас архивы и со времен хрущевской оттепели. В 1995 году упоминаемый выше ВНИИ-100 совместно с войсковой частью № 68054 обстреляли из пушки броню танка Т-10. Машина на вооружении Советской Армии была с декабря 1953 года и изготавливалась из броневой стали 52С.
Точное название отчета звучит достаточно громоздко: «Определение оптимальной твердости брони из стали марки 52С толщиной 120 мм при обстреле 122 и 100 мм бронебойными тупоголовыми и остроголовыми снарядами с целью наиболее правильного использования брони этой толщины в конструкции танка Т-10».
Само собой, на момент подготовки отчета (декабрь 1956 года), содержание было строго засекречено.
Т-10 – последний советский тяжелый танк
Для начала разберемся, что собой представляет броня рецепта 52С.
Плавочный состав металла следующий: С = 0,3 %, Si = 0,31 %, Mn = 0,41 %, S = 0,015 %, P = 0,012 %, Cr = 2,15 %, Ni = 2,07 % и Mo = 0,32 %. Особенностью испытаний было использование брони различной твердости.
По диаметру отпечатка Бриннеля пробы разделялись на три категории – 3,45–3,60 мм, 3,75–3,85 мм и 3,90–4,05 мм. Это не самая твердая броня. Для сравнения: сплав 8С для Т-34 отличался отпечатком Бриннеля 2,9–3,3 мм.
Фото из отчета «Определение оптимальной твердости брони из стали марки 52С толщиной 120 мм при обстреле 122-мм и 100-мм бронебойными тупоголовыми и остроголовыми снарядами с целью наиболее правильного использования брони этой толщины в конструкции танка Т-10»
Исследование брони в 1955 году – это не первая экспериментальная работа по определению оптимальной твердости брони 52С. В 1953–1954 годах ВНИИ-100 и полигон в Кубинке работали с образцами в 80 мм и 100 мм. Только броня была не Т-10, а от среднего Т-54.
Сам процесс доводки до ума бронирования танка уже после его принятия на вооружение представляет интерес. Возможных вариантов несколько.
Во-первых, просматривается оперативность, с которой ставили танки в серию, если не сказать, спешка. В начале 50-х годов исход холодной войны был еще не предопределен, как и характер боевых действий. Пример с Т-10 показал, что оптимальные величины твердости брони были обоснованы спустя пару лет после принятия на вооружение. В отчете авторы пишут, что ранние
Второй причиной, почему дополнительным испытаниям броню подвергли уже после принятия на вооружение, стал непрерывный процесс совершенствования бронетехники и прочих вооружений. Жизненный цикл производства танка не монотонен и инженеры постоянно вносят изменения, как в технологию производства, так и характеристики машины. Так было во все времена, и современность не исключение – достаточно посмотреть, какой объем доработок получают отечественные танки с учетом опыта СВО.
Броневые карточки
Что такое броневая карточка?
Все просто – это образец брони, которому на полигоне предстоит снарядный расстрел. В данном исследовании лист брони взяли с Магнитогорского металлургического комбината. Термическая обработка образцов производилась на заводе № 200. Под этим секретным именем скрывалось предприятие «Станкомаш» в Челябинске.
Интересна процедура термической обработки образцов. Сначала 9-часовая закалка при температуре 870–880 градусов, затем охлаждение водой до 42 градусов. В общих чертах процедура закалки был едина для всех испытываемых образцов. Нюансы скрывались в отпуске, который и отвечал за итоговую твердость брони. Температуры при этом варьировались от 580 до 660 градусов.
Основные различия заключались во времени выдержки – у самых «мягких» образцов она достигала 18 с половиной часов. После финальной обработки каждый лист резали пополам – так и получалась броневая карточка.
Но это еще не все.
От тела листа по кусочкам отрезали пробы. Одни – для исследования на разрывной машине, другие – для ударных испытаний, у третьих – исследовали излом.
Карточка только называется карточкой – на самом деле это 3,3-тонный лист брони размером 2,4 на 1,47 метра, по которому били 122-мм тупоголовыми и остроголовыми снарядами из корпусной пушки А-19 образца 1931/37 гг., а также 100-мм из пушки БС-3 образца 1944 года. После применялись тупоголовые и остроголовые с бронебойным и с баллистическим наконечником.
Немного о методике обстрела. Выдержка из отчета:
Углы встречи снарядов с броней в испытаниях были фиксированные – 0, 30 и 50 градусов.
Из отчета «Определение оптимальной твердости брони из стали марки 52С толщиной 120 мм при обстреле 122-мм и 100-мм бронебойными тупоголовыми и остроголовыми снарядами с целью наиболее правильного использования брони этой толщины в конструкции танка Т-10»
При обстреле карточек 122-мм тупоголовыми и остроголовыми снарядами определялись ударные скорости, соответствующие пределу кондиционных поражений и пределу сквозного пробития, а при обстреле 100-мм, вследствие малого места на карточках, определялись только ударные скорости, соответствующие пределу кондиционных поражений.
Отдельного анализа заслужила оценка срабатываемости снарядов, то есть степени разрушения о броневую преграду. Оценка проводилась относительно локализаторов – специальных подрезов на теле бронебойного снаряда, предотвращающего разрушение корпуса боеприпаса при проникновении в преграду. В отчете, в частности, писали:
Ниже представлены снаряды, пережившие разные по успешности столкновения с 120-мм броневыми карточками.
Фото из отчета «Определение оптимальной твердости брони из стали марки 52С толщиной 120 мм при обстреле 122-мм и 100-мм бронебойными тупоголовыми и остроголовыми снарядами с целью наиболее правильного использования брони этой толщины в конструкции танка Т-10»
Как оказалось, технические условия термической обработки брони 52С для танка Т-10 не позволяют добиться максимальной снарядостойкости. Проще говоря, она слишком твердая. Новые пределы твердости, выявленные в ходе обстрела, позволяли повысить стойкость брони на 5,7–10 процентов. Для этого требовался техпроцесс отпуска, позволяющий получать диаметры отпечатка по Бриннелю в диапазоне 3,90–4,05 мм.
В ходе исследований инженеры сделали предположение, что еще более «мягкая» броня могла придать еще большую стойкость. Но в распоряжении испытателей подобных образцов не было.
Отдельно стоит отметить высокое качество броневых листов – поражения вязкие, отколов и расколов не зафиксировано.
Выводы с предложением снизить финальную твердость стали 52С для Т-10 были доведены до Главного бронетанкового управления. Все-таки повышение противоснарядной стойкости на 10 процентов – вполне солидный бонус.
Удалось ли воплотить модифицированную броню в серийном производстве?
Это уже немного другая история.
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