Депутаты Госдумы РФ готовят законопроект о запрете выдачи другим странам участвовавших в спецоперации иностранных граждан

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Депутаты Госдумы РФ готовят законопроект о запрете выдачи другим странам участвовавших в спецоперации иностранных граждан

В Российской Федерации может быть принят закон, прямо запрещающий депортировать в другие страны иностранных граждан, участвовавших в специальной военной операции на Украине на стороне ВС РФ. Соответствующий законопроект в ближайшее время поступит на рассмотрение Государственной думы РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Александр Хинштейн.

Если иностранцам грозит уголовная ответственность на родине за участие в спецоперации в составе российской армии или добровольческих формирований, то выдавать их будет нельзя по закону. Потребность в принятии такой правовой нормы очевидна. Ведь многие иностранцы, рисковав жизнями за нашу страну, потом подвергаются в родных государствах преследованию.

Отметим, что сейчас в российском медийном пространстве получила освещение история гражданина Сербии, которого собираются депортировать из нашей страны на родину. Александр Иокич, участник специальной военной операции, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.

30 апреля, в связи с расформированием ОБТФ «Каскад», Иокича уволили из подразделения. Теперь его должны депортировать в Сербию, где ему грозит 25 лет лишения свободы. Между тем, мужчина награжден боевыми наградами России – Георгиевскими крестами IV и III степени и медалью «За освобождение Мариуполя». Сербский гражданин уже три года не может получить гражданство России.

Но президент России Владимир Путин еще в январе 2024 года подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ некоторых иностранцев и членов их семей. Примут в гражданство России тех иностранцев, которые заключили контракт с ВС РФ, а вот с Иокичем подразделения контракт не заключили.

26 комментариев
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  1. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    0
    Сегодня, 15:31
    А за что это ему в Сербии четвёртая светит?
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +7
    Сегодня, 15:31
    Не надо плодить проблемы там, где их легко решить...
    Зааонодателям пошевеливатся надо, это факт.
    1. Вежливый Лось Звание
      Вежливый Лось
      +7
      Сегодня, 15:48
      Цитата: rocket757
      Зааонодателям пошевеливатся надо, это факт.

      Так некогда им болезным. Они там процесс стерилизации бродячих собак узаконивают. Не до людей им.
      1. Bulrumeb Звание
        Bulrumeb
        +3
        Сегодня, 16:04
        Что верно то верно. Вот на закон об обращении с навозом время пришлось выкраивать. Это архиважно ныне, а тут какой-то серб...
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +1
        Сегодня, 16:21
        Как вы можете так неуважительно отзываться о персонажах, милостиво разрешивших вам собирать валежник и охотиться с луком?? belay Совсем никакой благодарности у людей... sad
    2. Esso Звание
      Esso
      +6
      Сегодня, 15:51
      еще нужно наказывать тех, кто эти законы не выполняет и умышленно не выдает гражданство РФ для иностранцев, воевавших в СВО....
      1. Вежливый Лось Звание
        Вежливый Лось
        +2
        Сегодня, 16:12
        Цитата: Esso
        еще нужно наказывать тех, кто эти законы не выполняет и умышленно не выдает гражданство РФ для иностранцев, воевавших в СВО

        А также наказывать тех, кто выдает гражданство РФ иностранцам, которые в России и (подставьте нужный термин) не нужны.
    3. S.K.Vichyakow Звание
      S.K.Vichyakow
      +2
      Сегодня, 16:15
      Воевавших на нашей стороне в СВО выдворяют, а нарушителей законов России представителями Средней Азии, никак не могут. ???
  3. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +8
    Сегодня, 15:31
    Депутаты Госдумы РФ готовят законопроект о запрете выдачи другим странам участвовавших в спецоперации иностранных граждан
    Мерзавцы, проект должен был быть готов на следующий день после начала СВО. angry Сколько людей выдали и они погибли или сидят в Узбекистанах, КАзахстанах.... recourse
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      -4
      Сегодня, 15:40
      Цитата: Mavrikiy
      Мерзавцы, проект должен был быть готов на следующий день после начала СВО.

      Я всё-таки не думаю, что он прям уж так актуален. Будет - хорошо. Но всё же вряд ли иностранцы прям так уж массово идут или хотя бы желают воевать на нашей стороне, чтоб подобные меры нужны были прям "на следующий день".
    2. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 15:55
      после начала СВО.
      Видите ли выдавать(предавать) начали начиная с 2015г.
  4. Бережливый Звание
    Бережливый
    +6
    Сегодня, 15:33
    Вот именно,эти самые оговорки "закон может быть принят "!Так ведь,с тем же успехом он может быть перенесён к рассмотрению,отложен,отменён !Утомили уже видимостью деятельности эти татупеды и сенЯторы!!!
  5. Офицер запаса Звание
    Офицер запаса
    +2
    Сегодня, 15:33
    "...В Российской Федерации может быть принят закон, прямо запрещающий депортировать в другие страны иностранных граждан, участвовавших в специальной военной операции на Украине на стороне ВС РФ..."

    Редкий случай, когда Дума работает хоть и медленно, но в правильном направлении. Такой закон нужно было принять два года назад.
  6. goscha_04 Звание
    goscha_04
    +4
    Сегодня, 15:33
    Закон правильный ,многим парням из других стран добавит уверенности за кого идти воевать
  7. guest Звание
    guest
    +4
    Сегодня, 15:35
    Депутаты Госдумы РФ готовят законопроект о запрете выдачи другим странам участвовавших в спецоперации иностранных граждан

    Правильный закон, но надо его расширить и на тех, кто защищал Донбасс ещё до начала СВО.
  8. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +3
    Сегодня, 15:38
    Я вообще не вижу чтобы ЖДума работала..раз в пол\года чот промямлят там...ее даже по *ящику* не показывают..ни каких отчетов..ни чего..своей жизнью там живут..в столовку наверно приезжают чисто похавать)
    1. topol717 Звание
      topol717
      +1
      Сегодня, 15:58
      Цитата: Яро Полк
      вообще не вижу чтобы ЖДума работала

      Ну как же, тут недавно Мишустин перед ним отчет держал. Бедных работников думы даже в туалет не выпускали, 5 часов делали вид, что они что то делают. Еще хлопали друг другу, и хвалили друг друга.
  9. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 15:39
    По моему, такой закон нужно было ещё принять ещё в 2015 -м... Уже тогда много иностранных добровольцев защищали Донбасс от нациков... Почему он до сих пор не принят ума не приложу... С тем же Сноуденом наша власть пошла на скандал с Штатами, но не выдала его... Как всегда наши чиновники и депутаты, прикрываясь законами, которые ещё в 90-е написали для нас западные юристы, просто уходят от ответственности и ни хрена не делают, исправно получая при этом зарплату... Александру удачи и российского гражданства... И как можно быстрее - он заслужил в отличии от представителей азиатских республик, не знающих и трёх слов по нашему, но для которых их землячества исправно покупают российские паспорта...
  10. faterdom Звание
    faterdom
    +3
    Сегодня, 15:39
    10 лет спали. И ни одна... Терешкова не вскочила взволнованно и пылко?
  11. Вежливый Лось Звание
    Вежливый Лось
    +4
    Сегодня, 15:45
    награжден боевыми наградами России – Георгиевскими крестами IV и III степени и медалью «За освобождение Мариуполя». Сербский гражданин уже три года не может получить гражданство России.

    Зато "трудовые" мигранты получают гражданство пачками.
  12. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:48
    «В Российской Федерации может быть принят закон, прямо запрещающий депортировать в другие страны иностранных граждан, участвовавших в специальной военной операции на стороне ВС РФ» —

    — Иностранных граждан,участвовавших на стороне врага,выдавать тоже категорически не надо,судить здесь...
  13. Electrical Звание
    Electrical
    +4
    Сегодня, 15:53
    Между тем, мужчина награжден боевыми наградами России – Георгиевскими крестами IV и III степени и медалью «За освобождение Мариуполя». Сербский гражданин уже три года не может получить гражданство России.
    Охренеть, и этого не достаточно для получения гражданства? Они там вообще что ли без взяток уже ничего делать не хотят? Зато всякие мастурбеки получают гражданство на раз, а потом идут наших людей жечь и убивать.
  14. kig Звание
    kig
    +1
    Сегодня, 16:01
    Этот запрет легко обойти. Та же Сербия, если будет принят такой закон, может не обращаться к РФ с просьбой выдать человека, а спокойно дождаться, пока он он не вернется домой или в другую страну ЕС
    1. Canecat Звание
      Canecat
      +1
      Сегодня, 16:35
      Та же Сербия, если будет принят такой закон, может не обращаться к РФ с просьбой выдать человека

      Так Сербия и не обращалась, это наши воду мутят с депортацией... и вообще именно его не первый раз собираются депортировать. Вопрос в другом, кому это нужно?
    2. VicVic Звание
      VicVic
      +1
      Сегодня, 16:39
      Да Сербия может и не станет требовать выдать. Похоже, что мы должны по закону депортировать.
  15. VicVic Звание
    VicVic
    +1
    Сегодня, 16:37
    Этот и подобные вопросы должны быть решены немедленно.
    Необходимо призвать к ответственности тех чиновников и законодателей, которые не решили вопрос превентивно или хотя бы своевременно, пока он не был столь острым, а довели ситуацию до состояния проблемы.