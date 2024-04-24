Депутаты Госдумы РФ готовят законопроект о запрете выдачи другим странам участвовавших в спецоперации иностранных граждан
В Российской Федерации может быть принят закон, прямо запрещающий депортировать в другие страны иностранных граждан, участвовавших в специальной военной операции на Украине на стороне ВС РФ. Соответствующий законопроект в ближайшее время поступит на рассмотрение Государственной думы РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Александр Хинштейн.
Если иностранцам грозит уголовная ответственность на родине за участие в спецоперации в составе российской армии или добровольческих формирований, то выдавать их будет нельзя по закону. Потребность в принятии такой правовой нормы очевидна. Ведь многие иностранцы, рисковав жизнями за нашу страну, потом подвергаются в родных государствах преследованию.
Отметим, что сейчас в российском медийном пространстве получила освещение история гражданина Сербии, которого собираются депортировать из нашей страны на родину. Александр Иокич, участник специальной военной операции, обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.
30 апреля, в связи с расформированием ОБТФ «Каскад», Иокича уволили из подразделения. Теперь его должны депортировать в Сербию, где ему грозит 25 лет лишения свободы. Между тем, мужчина награжден боевыми наградами России – Георгиевскими крестами IV и III степени и медалью «За освобождение Мариуполя». Сербский гражданин уже три года не может получить гражданство России.
Но президент России Владимир Путин еще в январе 2024 года подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ некоторых иностранцев и членов их семей. Примут в гражданство России тех иностранцев, которые заключили контракт с ВС РФ, а вот с Иокичем подразделения контракт не заключили.
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