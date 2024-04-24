СБУ задержала наместника Святогорской лавры митрополита УПЦ Арсения

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СБУ задержала наместника Святогорской лавры митрополита УПЦ Арсения

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала наместника Святогорской лавры митрополита канонической украинской православной церкви Арсения. В самом монастыре в настоящее время проводятся обыски.

Аффилированное с УПЦ издание "Союз православных журналистов" со ссылкой на свои источники сообщает, что митрополит доставлен на допрос в оккупированный ВСУ город Славянск, откуда священника планируется повезти в Днепропетровск, где состоится заседание суда и будет вынесено решение. В чем обвиняется священнослужитель канонической православной церкви, в настоящее время не сообщается.



Ранее сообщалось, что украинская полиция и СБУ блокировали автобусы и автомобили с паломниками, направлявшимися в Святогорскую лавру для участия в празднике Собора всех преподобных отцев, во Святых Горах на Донце просиявших.

На Украине продолжаются репрессии в отношении священников и прихожан канонической православной церкви. Повсеместно захватываются храмы УПЦ, по обвинениям якобы в сотрудничестве с Россией арестовываются священники и монахи. Таким образом киевский режим стремится укрепить свое влияние на оставшихся под контролем Зеленского территориях, фактически уничтожив каноническое православие на Украине и заместив его специально созданной раскольничьей ПЦУ, полностью лояльной усердно насаждаемой в этой стране нацистской русофобской идеологии.
5 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 16:20
    «На Украине продолжаются репрессии в отношении священников и прихожан канонической православной церкви» —

    — «Помните слово, которое Я сказал вам: Если Меня гнали, будут гнать и вас»...
    — (Евангелие от Иоанна 15:20)
  2. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 16:28
    На фоне притеснений поруганий и других дикостей и преступлений по отношению РФ, РПЦ, у нас в Сибири униаты с иконами Бандеры и подобных.
    Это как. Либерасты, толерасты , радуются, наверно, торжеству дерьмократии
    1. Юра Звание
      Юра
      0
      Сегодня, 16:40
      Цитата: Reptiloid
      у нас в Сибири униаты с иконами Бандеры и подобных

      Вы в Сибири? Если там то позвольте спросить конкретно у вас почему
      у нас в Сибири униаты с иконами Бандеры и подобных
      почему ничего не делаете? Если вы не оттуда вопрос конечно не к вам, вопрос к властям и жителям тех мест.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 17:21
        Вчера была статья об этом униатстве и иконах. У нас, означает,в России, в Сибири. Вот что хотел сказать
        1. Юра Звание
          Юра
          0
          Сегодня, 17:34
          Цитата: Reptiloid
          Вчера была статья об этом униатстве и иконах. У нас, означает,в России, в Сибири. Вот что хотел сказать

          Понятно и принято, вопрос тогда был точно не к вам, комментарий мой был к тому, что от конкретных людей на местах зависит очень многое, их позиция не должна быть аморфной, делать что-то тоже надо, под лежачий камень вода не течёт.